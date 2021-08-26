Бархатный сезон: как отдыхать в Греции, чтобы возвращаться сюда снова и снова

После долгожданного возвращения туристов в Грецию здесь все по-прежнему: неповторимая атмосфера релакса и комфорта, ласковое солнце и прозрачное красивое море, колоритная природа и достаточно интересных исторических памятников. А еще – немало ресторанов и таверн с вкусной кухней и невероятно гостеприимные люди вокруг.

Для въезда достаточно выполнить одно из требований: полностью вакцинироваться не менее чем за 2 недели до путешествия, отрицательно ПЦР-тест за 72 часа до вылета или отрицательный экспресс-тест на антиген за 48 часов, иметь справку о перенесенном коронавирусе или справку о наличие антител, выданные госорганом или сертифицированной лабораторией через 30 суток после первого положительного теста и действительны в течение 180 дней после него. Также всем без исключения до вылета необходимо заполнить онлайн-форму PLF.

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Греция, кроме своего природного обаяния, привлекает самыми разнообразными форматами отдыха. О самых актуальных рассказываем дальше вместе с Евгенией Крыжановский, руководительницей направления Греция в Join UP!.

Путешествие в Грецию может стать настоящим воплощением мечты для тех, кто давно хотел пожить в собственном домике у моря. Чтобы засыпать и просыпаться под звуки прибоя, наслаждаться утренним кофе прямо на крыльце, наблюдая за рыболовецкими и прогулочными лодками, а вечером устраивать уютные посиделки с друзьями или семьей.

В таком месте удобно обустраивать свое частное пространство, можно максимально сократить социальные контакты и сосредоточиться только на близких людях. Апартаменты и виллы прекрасно оборудованы. Кухня, стиралка, холодильник, интернет, бассейн, собственный участок пляжа с персональными шезлонгами, зоны для спа и талассотерапии – выбор удобств практически ничем не ограничен и может быть максимально персонализированный.

Где остановиться: только представьте: живете в ботаническом саду, вокруг – отдельные двухэтажные цветные домики, множество цветов и свой небольшой песчаный пляж среди сосен. На Крите, в цветущем восточном городе Айос Николаос есть именно такой уютный комплекс Candia Park Village.

Далее к северу, на популярном среди любителей спокойного отдыха, рассветов и романтики критском курорте Бали прямо на холме стоит семейный комплекс апартаментов Amalia Apartments. Великолепный панорамный вид на море, до которого идти 5 минут, номера-студио и апартаменты с патио или балконом и всеми необходимыми удобствами, чтобы чувствовать себя, как дома.

А роскошные апартаменты Light Blue Luxury Apartments в поселке Неа Калликратия на Халкидиках - полуострове с многочисленными уютными заливами и бухтами, прекрасно дополнят расслабленный отдых возможностями для знакомства с греческими кулинарными традициями.

Наслаждаться летом в стиле урбан – это много гулять по городу, изучать его архитектуру, есть на террасах уютных кафе. Забегать перед завтраком в ближайшую пекарню, а что-нибудь вкусненькое к обеду или на ужин выбирать на базарчиках и в самых любимых среди местных точках. Шопинговать, ходить в музеи, отдыхать на набережной и делать еще кучу мелочей, которые помогут почувствовать город, его характер и образ жизни.

Для полного погружения в отдых важно правильно подобрать размещения. Оптимальными для такого формата является именно городские отели, от которых, с одной стороны, ко всем интересным местам будет рукой подать, а с другой – море тоже будет оставаться рядом.

Где остановиться: на Крите, который насквозь пропитан мифами и легендами о жизни в древности, для сити-тура по древностями, набережными и ресторанами прекрасно подходят небольшой гостиничный комплекс Grecotel Plaza Spa Apartments и Lefkoniko Beach Hotel в Ретимно. Оба – хорошо оснащены, расположенные в пешей доступности до центра города и буквально в нескольких десятках метров от пляжа.

На Родосе в одноименном городе, в котором прекрасно сохранились античные памятники и средневековая часть города, относится к Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно остановиться в Mitsis Grand Hotel – в шаговой доступности интересных локаций.

Когда хочется чего-то особенного, отдых в концептуальном отеле – именно то, что добавляет новизны и свежих впечатлений даже любимым местам, где приходилось бывать не раз. Созвучны с настроением и состоянием души, такие гостиницы есть находкой и настоящим вдохновением среди обыденности. Никаких шаблонов, только неповторимые черты, приметы и стиль. Эко-мастерская, яркий бохо-шик, экодизайн, рыбацкий домик – путешествие легко сделать банальным.

Где остановиться: в критском Ретимно со старинными улочками, мечетями и храмами в нескольких метрах от моря расположен роскошный Ikones Seafront Luxury Suites – современный бутик-отель с сьютами с прямым выходом в бассейн, бунгало и спа-центром.

А в Херсонисос выполнен в цвете индиго современный комплекс Indigo Inn Hotel может стать местом перезагрузки и подпитки творческой энергии.

На Халкидиках уютно и душевно будет отдыхаться семьей в Petrino Suites Hotel – комплексе из аутентичных одноэтажных бунгало из камня и деревянных элементов, которые утопают в зеленых садах и имеют выход к частному пляжу.

Для тихого и спокойного отдыха без детей подойдет уютный небольшой современный комплекс с садом и частным пляжем Elies 33 Bio Retreat.

Уютная домашняя атмосфера, как ничто другое, успокаивает и помогает избавиться от стресса. А если к ней добавляются райские виды и ласковое море на расстоянии нескольких шагов – то это любовь навсегда. На больших популярных курортах таких впечатлений не наберешься – здесь все более-менее унифицированы, чтобы удовлетворить широкую публику.

Чтобы почувствовать себя центром маленькой персональной вселенной, лучше выбирать уютные курортные поселки. Отели и апартаменты здесь – бутиковые, их владельцы к каждому гостю относятся, как к члену семьи, и толп отдыхающих в таких местах не бывает. А вот все необходимое, чтобы наслаждаться жизнью, рядом: таверны, рестораны, кафе, кондитерские, супермаркеты, субботние рынки, дискотеки, пункты проката велосипедов, автомобилей, общественный транспорт.

Где остановиться: на небольшом, но с кучей развлечений, Родосском курорте Фалираки прямо на пляже в семейном апарт-отеле Beach Break Hotel, в котором удобно все: лаконичные апартаменты с оборудованной зоной отдыха и мини-кухни с обеденной зоной, магазинчики и супермаркеты в пешей доступности, семейная атмосфера.

Или на критском Бали в Bali Mare Hotel – небольшом уютном отельчике на 57 комнат, который напоминает итальянскую виллу в Тоскане своими зелеными тенистыми аллеями, каменной кладкой дорожек и мраморными балконами и расставленными по всей территории скульптурами и глиняными амфорами.

Или в Niriides Beach Hotel – семейном во всех смыслах: и как семейный бизнес с заботой о каждом госте, и за прекрасно адаптированными для тихого и спокойного отдыха с детьми условиями.

Одной из причин влюбиться в Грецию является тренд на семейные ценности. Поэтому отдых с детьми здесь настолько комфортный и качественный, что семьи с удовольствием возвращаются в любимые отели из года в год.

Здесь уютно, безопасно, по-семейному тепло, а от аквапарков, аттракционов, игровых площадок, детских клубов и других развлечений восторге будут не только дети, но и сами родители. Свой отдых можно разнообразить не только активными развлечениями, но и языковыми, музыкальными классами и другими активностями, что нравится вашему ребенку. Услуги няни, детские меню, зоны для кормления – здесь понравится и детям, и подросткам.

Где остановиться: на Крите – одном из самых любимых среди туристов направлений для семейного отдыха, достойны внимания сразу три отеля: для совсем маленьких путешественников идеально подойдет Lyttos Beach – расположен в 20 минутах езды от аэропорта Ираклион, оснащен пандусами для прогулок с детскими колясками, имеет хорошо развитую детскую инфраструктуру.

Среди хороших вариантов с водными развлечениями и all inclusive – Star Beach Village & Water Park в Херсонисос с прекрасно оборудованными семейными номерами и огромным Аквакомплекс и Grecotel Creta Palace в Ретимно с просторными семейными апартаментами и бунгало, водными горками, построенный в стиле традиционного критского поселка и окружен тропическими садами, удостоенный многочисленных наград за изысканную кухню.

Хороший отдых может быть недорогим. Чистота, комфорт без излишеств, доброжелательный сервис – все это доступно по очень приятным ценам и условиям туров для организованного отдыха. А насладиться живописной греческой природой, мягким средиземноморским климатом и чистым морским и горным воздухом можно и без дополнительных доплат.

Где остановиться: на Халкидиках, которые еще называют зеленым оазисом для отдыха за оптимальным соотношением цена-качество можно остановиться на полуострове Кассандра с его бескрайними пляжами (их общая протяженность составляет около 50 км), развитой курортной инфраструктурой, целебными сосновыми лесами и веселой ночной жизнью. Отели, на которые стоит обратить внимание: небольшой апарт-отель Greek Pride Themelis Studios с кондиционером, кухней и обеденной зоной в номерах, Coral Blue Beach Hotel рядом с пляжем Геракини, состоящий из комплекса небольших зданий, окруженных зелеными садами, и Royal Hotel & Suites в Полихроно с бассейнами, морем, барами и магазинчиками в пешей доступности.