Одесса или Батуми: сравнение пляжей, цен на отдых и экскурсий. Фото

Летний сезон в самом разгаре, поэтому многие начали задумываться, где провести свой отпуск. И если выбор пал на Черное море, то стоит разобраться, где выгоднее будет отдохнуть – в украинской Одессе или грузинском городе Батуми.

Так, эти курорты находится практически в одинаковой ценовой категории, однако стоимость жилья и развлечений несколько отличаются. Также, чтобы добраться в Грузию, придется потратиться на ПЦР-тесты и авиаперелет.

OBOZREVATEL решил помочь украинским туристам и сделал сравнение двух популярных курортов для летнего морского отдыха: Одессы и Батуми.

Как добраться

До Одессы из большинства больших городов можно добраться прямым поездом. Цены начинаются от 250 грн за место в плацкарте. Чтобы доехать с комфортом, за место в люкс-купе уже придется заплатить от 1700 грн.

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Также в Одессу курсируют из разных городов Украины автобусы. Разброс цен также большой: в зависимости от самого автобуса и расстояния.

Украинцы, у которых есть собственный автомобиль, могут добраться до курорта на машине. Многие базы и отели города предлагают бесплатные парковки для отдыхающих.

Также в Одессу из крупных аэропортов страны летают самолеты.

Цены на жилье

Семейной паре, которая хочет бюджетно отдохнуть в Одессе, придется заплатить как минимум 1 500 грн за жилье на две ночи. Это может быть комната в жилом доме с возможностью готовить на летней кухне. Вместо кондиционера там будут вентиляторы, а санузел общий, один на две-три комнаты.

За более комфортный отдых в отеле 3-4 звезд на двух человек придется заплатить от 7 000 грн. Там будут небольшие бассейны, в номерах кондиционеры, собственный санузел и телевизор. Также предусмотрен завтрак.

Для тех, кто любит дорогой отдых "с размахом", есть варианты и от 16 000 грн. Это дорогие частные гостиницы с собственным чистым пляжем, большими бассейнами, SPA и ресторанами. В номерах отдыхающих будут полотенца, халат с тапочками, кабельное телевидение, а по утрам будут ждать вкусные завтраки.

Пляжи

Береговая линия Одессы – это почти 20 км пляжей, покрытых привозным песком. Там есть вся необходимая инфраструктура: душевые, кабинки для переодевания, туалеты, детские игровые зоны, спасатели, разнообразные развлечения.

На отдалении от берега есть каменные волнорезы, которые оберегают пляж от больших штормов. Но море в Одессе назвать чистым сложно – работа порта не лучшим образом сказывается на состоянии морской воды.

Аренда лежака в Одессе стоит 50 грн, а взять шезлонг на частном пляже можно и за 300-400 грн. Час катания на катамаране обойдется в 60-150 грн. 10-минутный полет на водном парашюте – от 800 грн, катание на водном скутере – 300 грн, а на банане – 150 грн.

Достопримечательности и экскурсии

В Одесской области очень много интересных мест для туристов. Это и Белгород-Днестровская крепость, европейская сыроварня Шабо, Центр культуры вина и так далее. В самой Одессе же можно заказать экскурсии по колоритным местным дворикам, по катакомбам, по киностудии имени Александра Довженка, в Оперный театр и так далее.

Цены на экскурсии стартуют от 200 грн за одного взрослого и от 100 грн за ребенка (до 14 лет).

Как добраться

Перед вылетом в Грузию нужно заполнить форму на сайте, которую попросят предоставить перед посадкой на самолет при вылете из Украины. Кроме того, следует сдать ПЦР-тест с результатом на английском и QR-кодом не позже чем за 72 часа (или иметь справку о пройденном полном курсе вакцинирования).

Также на третий день пребывания в Грузии потребуется сдать тест за свой счет. Не делать его нельзя, поскольку если не будет результата на руках во время обратного вылета, то вас оштрафуют на крупную сумму.

Если покупать авиабилет заранее, то можно уложиться в 100 евро (3200 грн) туда и обратно на одного человека. Такую цену, например, предлагает авиаперевозчик Bees Airline на октябрь 2021 года из Киева в Батуми.

На ближайшие даты билеты на самолет из Киева в Батуми и обратно выйдут минимум 5400 грн на одного.

Цены на жилье

Большая часть грузинских гостиниц относится к категории 3 звезды. Туристы получают стандартный сервис по умеренной цене, однако чаще всего без питания. Привычного отдыха в пятизвездочном отеле и по "турецким" ценам пакетных туров здесь не найти, но, при этом, условия будут лучше, чем в Одессе, а цены значительно ниже.

Так, путевка с перелетом из Киева в Батуми и отдых в трехзвездочном отеле без питания на 6 ночей обойдется двоим от 14 500 грн.

А арендовать живописные апартаменты или небольшую квартиру с хорошими условиями для двоих недалеко от моря можно от 10 долларов за ночь (270 грн).

Пляжи

В Батуми пляжи простираются вдоль побережья на 7 километров. Их ширина – до 30-40 метров. Все местные пляжи галечные, поэтому сильно нагреваются под солнцем, из-за чего по ним не рекомендуется ходить босиком. В некоторых местах можно найти торговцев, которые продают силиконовые тапочки. Они успешно решат эту проблему.

Кроме того, в городе развита инфраструктура, поэтому на побережье города всегда можно найти и арендовать свободные лежаки и зонт за 2-4 лари (18-35 грн).

Батуми предлагает такие виды водных развлечений, как катание на водном мотоцикле – 75 лари (650 грн) за 15 минут аренды, катание на банане – 10 лари (90 грн), полет на парашюте – 80 лари (700 грн), полет на параплане – 100 лари (880 грн), морская прогулка – 10 лари (90 грн).

Также можно арендовать яхту за 45 евро (1500 грн) в час или взять в прокат на целый день.

Достопримечательности и экскурсии

Самые впечатляющие новостройки расположены возле батумского Приморского Бульвара, сам бульвар – главная достопримечательность Батуми. Параллельно ему расположилась живописная улица Руставели.

В городе стоит посмотреть приморский парк с поющими фонтанами и необычный батумский ЗАГС в виде поросенка. Если двигаться вглубь Старого города, можно увидеть храмы всех конфессий постройки конца 19 начала 20 века.

В окрестностях Батуми обязательно нужно поехать к водопаду Махунцети, который находится примерно в часе пути на маршрутке Батуми-Кеда. В пяти минутах от водопада находятся уникальный арочный каменный мост Махунцети.

По дороге к водопаду можно увидеть известный винный дом Аджарисцхали, в это место в основном возят туристов, купивших экскурсию на водопад в городских агентствах.

Цены на экскурсии стартуют от 35 долларов (950 грн) за индивидуальные по городу и от 90 долларов на групповые на автомобиле по области.

OBOZREVATEL ранее сравнивал, какое море лучше подходит для отдыха – Азовское или Черное, а также делал сравнительную характеристику курортов Грузии и Болгарии с ценами, развлечениями и достопримечательностями.