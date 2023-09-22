Нью-Йорк во время Генассамблеи ООН превратился в 'съезд проституток': дипломаты платят тысячи долларов за эскорт. Все детали

В Нью-Йорке 19 сентября началась 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные национальные представители собрались для обсуждения глобальных проблем. По этому случаю, по словам местных секс-работников, в Нью-Йорк как к "съезду проституток" собираются высококлассные эскортницы, чтобы удовлетворить спрос дипломатов.

Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на собственные источники. Дипломаты, приехавшие в город на Генассамблею ООН, встречаются с мировыми лидерами днем, а с проститутками высокого класса – ночью.

Чтобы удовлетворить спрос на незаконные услуги, дорогие эскорт-компании якобы приезжают в "Большое Яблоко" даже из Лас-Вегаса и Европы. "Бизнес растет на 20-25%", – сообщил источник, связанный с "секс-саммитами". "Девушки буквально прилетают из Вегаса и Европы… это как съезд проституток", – говорится в сообщении.

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Инсайдер сообщил об эротических работниках и их международных клиентах: "Они ездят в отели, потому что не могут пойти в резиденции или посольства", указав, что девушки "зарабатывают от 3000 до 5000 долларов" за сеанс. Источник утверждает, что некоторые "дипломаты сходят с ума, потому что у них на Родинах нет таких девушек".

Народная мудрость, так сказать, говорит, что когда растет спрос на секс-работников, растет и посещаемость местных стриптиз-клубов. Но другой источник объясняет, что дипломаты хотят оставаться без внимания, поэтому "работают высококлассные эскорт-компании. Политики боятся, что что-то подобное будет использовано против них, они не хотят, чтобы их видели в стрип-клубах".

Этот источник добавляет о иностранных делах политиков в нерабочее время: "Они не собираются рисковать и искать в Google "эскорт". Часть города, в которой они живут (Мидтаун), является центром элитного повойского бизнеса. Ребята, работающие в барах той части города, в основном, сутенеры".

Другой источник говорит, что дипломаты, посещающие стриптиз-клубы, получают частные комнаты. "Они бронируют VIP-комнаты и могут потратить от 50 000 до 100 000 долларов за ночь", – говорит источник.

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