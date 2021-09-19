Многие не умеют писать, зарплаты низкие, но люди счастливы: украинка – о жизни в Бразилии

Украинка по имени Алена уже более 9 лет живет в Бразилии, в городе Сан-Паулу. Еще будучи студенткой она поехала в Израиль на учебу и там познакомилась с будущим супругом, который оказался бразильцем.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Алена рассказала, почему они с мужем решили жить в Бразилии, какая средняя зарплата в стране, сколько там стоят продукты и аренда жилья.

Еще в 2010 году я переехала жить в Израиль. Мне было 19 лет, я поехала туда учиться на журналиста. Там же познакомилась с моим будущим мужем – он бразилец.

Поскольку муж брал академотпуск на два года, которые прожил со мной в Израиле, ему нужно было возвращаться в Бразилию, чтобы закончить университет. И мы поехали туда вместе – переехали в 2012 году. Поженились через три года в Парагвае.

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Вначале было очень тяжело адаптироваться, поскольку тут мало кто знает украинский, русский и даже английский язык. Я довольно быстро учу языки, поэтому через 8 месяцев после приезда неплохо говорила на португальском и начала работать в ресторане администратором: печатала накладные, принимала заказы и продавала блюда в магазины.

Для меня самым большим шоком было увидеть огромное количество людей, которые не умеют ни писать, ни читать. Многие бразильцы подписывают документы крестиком.

Еще здесь очень высокий уровень преступности. Мне даже говорили, что не стоит выходить на улицу. Казалось, меня будто лишили свободы, но со временем стало легче.

Я совершенно спокойно хожу по улицам и не чувствую страха. До сих пор, слава Богу, с нами не случилось ничего плохого. Мы спокойно живем, у нас хороший район. Единственное – не ношу золото, и не всегда достаю телефон на людях.

В Бразилии есть штат Парана, где живут более 80% украинской диаспоры во всей стране. Там есть украинская школа и даже гимн Украины поют.

Я думаю, проблемы иммигрантов здесь у всех разные – зависит от того, кто к чему готовится и чего ожидает от страны. Но, наверное, языковые проблемы тут у всех на первом месте.

В Бразилии есть как государственная медицина, так и частная. Когда я приехала сюда, сразу же оформила частную – это очень дорого, но так спокойнее. Частная медицинская страховка, самая дешевая, стоит около 110-120 долларов (более 3 тысяч грн). Государственная медицина в стране тоже хорошая, но из-за длинных очередей по несколько месяцев к специалистам очень тяжело попасть.

В городе Сан-Паулу во время пандемии было закрыто все, кроме аптек и магазинов. В основном все работали дома, на улицу почти никто не выходил. Многие пользовались доставкой, чтобы не ходить за покупками. В какой-то момент дошло до того, что мест в больницах практически не осталось. Тогда было тяжело всем.

Бразилия – одна из стран, где вакцинировались почти все. 80-85% людей ждали прививки от COVID-19 и многие уже ее сделали. Ходят слухи, что некоторые фирмы угрожают сотрудникам увольнением из-за отказа вакцинироваться. Там, где я работаю, пока ничего не говорят об увольнении. Но после рождения дочки я все же вакцинировалась от COVID-19 и жду сейчас вторую дозу. Прививают тут CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Janssen.

Зарплаты в Бразилии довольно низкие – в среднем 500-600 долларов (15 тысяч грн). Скажу честно, с такой зарплатой тут можно только выживать, поскольку коммунальные услуги дорогие, да продукты тоже.

Когда впервые искала работу, столкнулась с тем, что даже сотрудникам со знанием английского языка готовы платить лишь минимальную зарплату в 200 долларов. При этом курсы английского языка в Бразилии стоили тогда 100 долларов в месяц. Тут не ценят знаний.

Цены на продукты в Бразилии

Яйца 10 шт – 2 доллара (53 грн);

Хлеб – 1,5 доллара (39 грн);

Молоко – меньше 1 доллара (25 грн);

Рыба мерлуза за килограмм – 12 долларов (319 грн).

У нас с мужем в неделю только на продукты для двоих уходит около 100 долларов (2664 грн). В нашем рационе в основном курица, овощи, фрукты и яйца.

Бразильцы очень любят фасоль. Ежедневное традиционное блюдо – это рис, фасоль, мясо, яйцо и салат. Для моего желудка это очень тяжелая еда.

Бразильцы очень веселый и интересный народ, они с легкостью относятся ко всему. Несмотря на все трудности жизни здесь, люди счастливы. Я тут уже 9 лет, но каждый день учусь чему-то новому. Больше всего – радоваться тому, что есть. И не принимать близко к сердцу проблемы.

Из плюсов – очень хороший климат. В Бразилии тепло круглый год, а океан от нас настолько близок, что можно добраться на машине за час. Также здесь медицина намного лучше, чем в Украине. Минусы – очень плохое образование, как среднее, так и высшее. И еда.

В этом году я родила первенца. Поскольку рожала по страховке, выбрала один из лучших роддомов в нашем городе, частный. В больнице дают все: от шампуня до еды, как мне, так и мужу. Есть отдельная комната, а медсестры заходят к роженице каждые 3-4 часа узнать, все ли хорошо. Рожала в отличных условиях, грех жаловаться.

Стоимость родов зависит от врача. Можно рожать в государственной больнице, а можно, как я – в частной. У хорошего государственного врача роды стоят около 6 000 долларов (примерно 160 тысяч грн), плюс отдельно оплачивается анестезиолог. В частной моя страховка все покрыла.

Цена аренды квартиры зависит от района. К примеру, в нашем районе сдают квартиры 33 м2 за 500 долларов (13 тысяч грн). Многие сейчас вкладывают деньги в недвижимость, поскольку в период карантина цены на покупку жилья очень сильно упали.

Многие знакомые в Бразилии преподают русский, португальский, английский языки – это самый легкий способ заработать, поскольку тут много туристов.

Я работаю в отделе продаж, в фирме по импорту. Муж работает дистрибьютором – занимается продажами фильмов в кинотеатры.

Я бы рекомендовала приехать в Рио-де-Жанейро, даже несмотря на то, что там высокий уровень преступности. В каждом городе Бразилии есть очень много интересных мест, где стоит побывать каждому туристу. Конечно же, советую посетить места, которые находятся ближе к океану – там невероятная атмосфера, пляжи и парки для прогулок. Можно выбрать абсолютно любое место в Бразилии и просто наслаждаться пейзажами.

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