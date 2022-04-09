Невзоров показал огромные очереди россиян за загранпаспортами. Фото

Российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров показал огромные очереди из соотечественников в миграционную службу РФ в Санкт-Петербурге. Они уже второй день стоят за загранпаспортами.

В Telegram Невзоров обнародовал фото россиян и отметил, что это очереди в эмиграцию. В то же время российские СМИ пишут, что граждане РФ уже сейчас планируют летние отпуска, поэтому хотят сделать нужные документы как можно быстрее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По своей сути это очередь в эмиграцию, очередь за правом проститься со страной, в которой так легко удалось разжечь обычный фашизм", – написал оппозиционер.

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По информации СМИ, каждому посетителю миграционного центра пришлось провести в очереди больше часа. Судя по фото Невзорова, на улице мороз, поэтому россияне, чтобы уехать из страны, которой руководит тиран, вынуждены мерзнуть.

Известно, что из-за санкций Запада россиянам запрещено посещать ряд стран Европы. Граждане РФ могут только ездить в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Иран. 11 марта Россия сняла ограничения на полеты в эти страны.

Также россиянам в конце марта разрешили посещать Монголию и Казахстан.

Как писал OBOZREVATEL, ранее россиянам показали, куда они могут поехать на отдых в этом году. Там упоминаются разные страны Европы и украинская Чернобаевка, однако отмечается, что повсюду их будут избивать, а возможно, и убивать.