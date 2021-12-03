Невероятные страны, где почти не бывает туристов, а зря

На земле не так уж много стран, куда редко заглядывают туристы. В отпуск мы готовы отправиться хоть на другой конец планеты. OBOZREVATEL собрал 5 стран, куда зря никто не ездит.

Внимание, сейчас большинство стран мира имеют свои карантинные ограничения, влияющие на туристическую сферу. Перед планированием поездки изучите правила въезда на территорию выбранной страны для иностранцев.

Небольшое княжество между Австрией и Швейцарией и само не отличается густотой населения. На его территории проживает всего 36 тысяч жителей. Неудивительно, что и туристов не так много. Однако здесь открываются невероятные виды. Средневековые замки возвышаются на фоне альпийских гор, аутентичные деревни поражают своей самобытностью, а пешеходные дорожки простираются на десятки километров.

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В этой стране существует очень странная опция – можно арендовать на день все княжество. Конечно, имеется в виду без людей. За 70 тысяч долларов вы на сутки получаете ключи от всех городов, возможность попробовать вина из коллекции усадьбы принца Ганса-Адама II и поселиться в имении, вмещающем 150 гостей.

"Львиные горы", а именно так переводится название страны, расположенные на побережье Атлантического океана. Африканское государство впервые появилось на картах испанских моряков в 15 веке. Однако и сейчас мало людей знает о его существовании. Причина тому – затяжные войны, которые долгое время велись на этой территории. В настоящее время страна занимает 215 место по уровню ВВП в мире и считается одной из самых бедных. Однако это не влияет на красоту, которую видят немногие туристы, осмеливающиеся посетить пляжи Сьерра-Леоне.

Это царство занимает 170 островов Тихого океана. Большинство из них – безлюдны. Однако все они славятся невероятно красивыми пляжами, коралловыми рифами, густыми лесами и туристическими маршрутами. В стране развит дайвинг, ведь у берега очень много разных красивых рыб. А еще на некоторых островах видны известняковые горы, защищающие города от ветра и холода.

Туризм в Тонге не развит из-за его удаленности от материка и плохой инфраструктуры. Добраться до островов – задача не из легких. Но те, кто все же преодолеет расстояние, смогут насладиться удивительными пейзажами.

В 1960-х годах острова этой страны были ареной для военных испытаний. Здесь взорвали не одну тысячу бомб, что отпугивает туристов и сейчас. Однако с тех пор государство полностью изменилось. Оно переделало военные объекты в отели и развлекательные центры, улучшило инфраструктуру и начало развивать гостинично-ресторанный бизнес. Один из самых популярных островов архипелага имеет имя Рождества. Его жители могут первыми встретить Новый Год. Так что большинство людей посещают этот курорт именно во время зимнего отпуска.

На Кирибате всегда тепло и солнечно. Здесь много невероятных пляжей, окруженных яркими коралловыми рифами. Это делает страну привлекательной для дайверов.

Всего один самолет в неделю доставляет туристов на острова Тувалу. Поэтому логичным кажется, что 94% населения – коренные жители, которые почти никогда не покидали свою страну. Архипелаг имеет невероятные шансы стать одним из самых популярных курортов. Здесь для этого все есть: живописная природа, комфортные пляжи, теплая погода. Однако плохая инфраструктура мешают развиваться туристическому бизнесу в регионе. А удаленность от материка делает дорогу тяжелой и длинной.

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