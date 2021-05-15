Турция отменила ПЦР-тесты для украинских туристов

Правительство Турции подтвердило свое решение отменить обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Украины. Решение вступит в силу 15 мая в 00:00 по киевскому времени.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на странице в Facebook. Отмечается, что отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Как пишет Avianews, путешественники из других стран, которые следуют в Турцию, по-прежнему должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов.

От необходимости сдавать тест освобождены пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны и не выходят на территорию страны. Также тесты не нужны любым пассажирам до наступления 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране. Число заражений COVID-19 резко снижается. Президент подчеркнул, что пандемию удалось взять под контроль.