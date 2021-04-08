8 конфузов, в которые может попасть каждый турист в Азии

Менталитет каждой страны кардинально отличается от других. Отправляясь в путешествие, сколько бы справочников вы не читали, все равно можете попасть в неловкое положение или разжечь конфликт.

Туристы с опытом часто делятся в сети ситуациями, которые заставили их смущаться перед иностранцами. OBOZREVATEL собрал правила путешествия по Азии.

Индонезия

Путешествуя по Индонезии, не стоит касаться денег и еды левой рукой. pexels.com

Индонезийцы не едят и не передают ничего левой рукой. По традиции, она служит для того, чтобы ополаскиваться после визита в уборную. Пользователь с ником masmandiri рассказал на своей странице в Reddit, что хотел рассчитаться в автобусе в городе Агкота левой рукой, а водитель не взял деньги и закричал: "Плохая рука!"

Таиланд

В Таиланде нужно бережно относиться к деньгам. pexels.com

Пользователь с ником loercase зашел в ресторан в городе Чиангмай, где заказал местную еду. Он спрятал купюру в сапог, чтобы ее не украли. Когда захотел расчитаться – официантка начала кричать. В тайской культуре ноги считаются грязными, а король – самый главный человек в стране.

Китай

В Китае лучше не надевать зеленую шляпу. pexels.com

Пользователь с ником TheKidd пишет на своей странице в Reddit, что нужно "причмокивать" во время еды. Так вы покажете, что блюдо вам нравится. В Китае также не стоит носить зеленую шляпу. Ведь это означает, что мужчине изменяет его любимая. Китайцы будут сочувствовать ему, даже если он иностранец.

Корея

В Корее принято критиковать внешность. pexels.com

Во многих странах принято критиковать внешность. Пользователь с ником koreathrwaway2 работал в Корее. Он услышал, как местные говорили девушке, что у нее есть лишний вес. Оказалось, что для азиатских народов критика – способ сблизить дружеские отношения.

Вьетнам

Скрещенные пальцы во Вьетнаме означают неприличный жест. pexels.com

В Европе скрещенные пальцы означают "будем надеяться, что все получится", а во Вьетнаме это обозначает женские гениталии. Также большой палец на Ближнем Востоке значит то же самое, что у нас средний.

Япония

В Японии на улице не стоит употреблять пищу. pexels.com

Пользователь Curtis Jackson во время командировки решил перекусить перед рабочим днем, когда мужчина сел на лавочку поесть – его встретил менеджер и объяснил, что на улице едят только невоспитанные люди и бездомные.

Индия

Индийские туалеты удивляют иностранных туристов.

В Индии существует огромная проблема с общественными уборными. Не во всех ресторанах есть туалеты, особенно женские. Некоторые уборные – это просто пол под наклоном. Многие европейские туристы попадали в очень неудобные ситуации, увидев такое.

Филиппины

На Филиппинах не стоит никого звать пальцами к себе. pixabay.com

На Филиппинах и в других странах пальцами к себе подзывают только собак.

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