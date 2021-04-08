8 конфузів, у які може втрапити кожен турист в Азії

Менталітет кожної країни кардинально відрізняється від інших. Вирушаючи в подорож, скільки б довідників ви не читали, все одно можете потрапити в незручне становище або розпалити конфлікт.

Туристи з досвідом часто діляться в мережі ситуаціями, які змусили їх бентежитися перед іноземцями. OBOZREVATEL зібрав правила подорожі Азією.

Індонезія

Подорожуючи Індонезією, не варто торкатися грошей і їжі лівою рукою. pexels.com

Індонезійці не їдять і не передають нічого лівою рукою. За традицією, вона служить для того, щоб митися після візиту до вбиральні. Користувач із ніком masmandiri розповів на своїй сторінці в Reddit, що хотів розрахуватися в автобусі в місті Агкота лівою рукою, а водій не взяв гроші й закричав: "Погана рука!"

Тайланд

У Таїланді потрібно дбайливо ставитися до грошей. pexels.com

Користувач із ніком loercase зайшов у ресторан у місті Чіангмай, де замовив місцеву їжу. Він сховав купюру в чобіт, щоб її не вкрали. Коли чоловік захотів розрахуватися – офіціантка почала кричати. У тайській культурі ноги вважаються брудними, а король – найголовніша людина в країні.

Китай

У Китаї краще не надівати зелений капелюх. pexels.com

Користувач із ніком TheKidd пише на своїй сторінці в Reddit, що потрібно "прицмокувати" під час їжі. Так ви покажете, що страва вам смакує. У Китаї також не варто носити зелений капелюх. Адже це означає, що чоловіка зраджує його кохана. Китайці співчуватимуть йому, навіть якщо він іноземець.

Корея

У Кореї заведено критикувати зовнішність. pexels.com

У багатьох країнах заведено критикувати зовнішність. Користувач із ніком koreathrwaway2 працював у Кореї. Він почув, як місцеві говорили дівчині, що у неї є зайва вага. Виявилося, що для азійських народів критика – спосіб зблизити дружні стосунки.

В'єтнам

Схрещені пальці у В'єтнамі означають непристойний жест. pexels.com

У Європі схрещені пальці означають "сподіваймося, що все вийде", а у В'єтнамі це позначає жіночі геніталії. Також великий палець на Близькому Сході означає те ж саме, що у нас середній.

Японія

У Японії на вулиці не варто споживати їжу. pexels.com

Користувач Curtis Jackson під час відрядження вирішив перекусити перед робочим днем, коли чоловік сів на лаву поїсти – його зустрів менеджер і пояснив, що на вулиці їдять тільки невиховані люди і бездомні.

Індія

Індійські туалети дивують іноземних туристів.

В Індії існує величезна проблема з громадськими вбиральнями. Не в усіх ресторанах, парках є туалети, особливо жіночі. Деякі вбиральні – просто підлога під нахилом. Багато європейських туристів потрапляло в дуже незручні ситуації, побачивши таке.

Філіппіни

На Філіппінах не варто нікого кликати пальцями до себе. pixabay.com

На Філіппінах і в деяких інших країнах пальцями до себе кличуть тільки собак.

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