8 конфузов, в которые может попасть каждый турист в Азии

Менталитет каждой страны кардинально отличается от других. Отправляясь в путешествие, сколько бы справочников вы не читали, все равно можете попасть в неловкое положение или разжечь конфликт.

Туристы с опытом часто делятся в сети ситуациями, которые заставили их смущаться перед иностранцами. OBOZREVATEL собрал правила путешествия по Азии.

Индонезия

Индонезийцы не едят и не передают ничего левой рукой. По традиции, она служит для того, чтобы ополаскиваться после визита в уборную. Пользователь с ником masmandiri рассказал на своей странице в Reddit, что хотел рассчитаться в автобусе в городе Агкота левой рукой, а водитель не взял деньги и закричал: "Плохая рука!"

Таиланд

Пользователь с ником loercase зашел в ресторан в городе Чиангмай, где заказал местную еду. Он спрятал купюру в сапог, чтобы ее не украли. Когда захотел расчитаться – официантка начала кричать. В тайской культуре ноги считаются грязными, а король – самый главный человек в стране.

Китай

Пользователь с ником TheKidd пишет на своей странице в Reddit, что нужно "причмокивать" во время еды. Так вы покажете, что блюдо вам нравится. В Китае также не стоит носить зеленую шляпу. Ведь это означает, что мужчине изменяет его любимая. Китайцы будут сочувствовать ему, даже если он иностранец.

Корея

Во многих странах принято критиковать внешность. Пользователь с ником koreathrwaway2 работал в Корее. Он услышал, как местные говорили девушке, что у нее есть лишний вес. Оказалось, что для азиатских народов критика – способ сблизить дружеские отношения.

Вьетнам

В Европе скрещенные пальцы означают "будем надеяться, что все получится", а во Вьетнаме это обозначает женские гениталии. Также большой палец на Ближнем Востоке значит то же самое, что у нас средний.

Япония

Пользователь Curtis Jackson во время командировки решил перекусить перед рабочим днем, когда мужчина сел на лавочку поесть – его встретил менеджер и объяснил, что на улице едят только невоспитанные люди и бездомные.

Индия

В Индии существует огромная проблема с общественными уборными. Не во всех ресторанах есть туалеты, особенно женские. Некоторые уборные – это просто пол под наклоном. Многие европейские туристы попадали в очень неудобные ситуации, увидев такое.

Филиппины

На Филиппинах и в других странах пальцами к себе подзывают только собак.

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