Неизведанная Исландия: как побывать в стране снега и северного сияния

Что вы знаете об Исландии? Далекая страна, где часто идет снег, почти нет лета и иногда можно увидеть северное сияние. Однако она намного интереснее, чем нам кажется.

OBOZREVATEL собрал всю необходимую информацию для самостоятельной организации поездки в Скандинавское островное государство.

Всем граждане, которые планируют провести отпуск в Исландии, необходимо заполнить онлайн-форму и подготовить сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратами Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, CoronaVac, Covaxin или сертификата о выздоровлении.

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Круглый год на островах Исландии ветрено и прохладно. Зимой и весной часто выпадает снег. В этот период температура воздуха держится на отметке 0 градусов. В горных районах могут быть и более низкие показатели. Летом же страна чуть-чуть прогревается и термометр показывает +17. Летние ночи и зимние дни из-за близости к полярному кругу очень короткие.

Хотя Исландия находится очень далеко, она пользуется популярностью у туристов. Так что из Украины туда можно попасть всего с 1 пересадкой за 5-8 часов. При этом стоимость билетов в обе стороны начинается с $110. Конечно, прямой перелет с повышенным комфортом будет стоить дороже – от $200 до $650.

Через главные города Исландии проходит магистраль, протяженностью более 13 тысяч километров. По ней курсируют автобусы, которые и развозят туристов по курортам. Если же есть желание самостоятельно посетить разные уголки страны, то без проблем можно арендовать машину. Лучше выбирать внедорожник, потому что далеко не всюду есть асфальтированная дорога. Также довольно быстро можно добраться до желаемого места самолетом. Аэропортов в государстве больше 90, но далеко не все из них постоянно работают.

А вот с общественным транспортом в Исландии все гораздо труднее. Он есть только в Рейкьявике и Акюрейре. В других городах можно пользоваться услугами такси. Однако и пешком можно обойти большинство населенных пунктов. Они, как правило, достаточно компактны.

Средняя стоимость проезда составляет 4-7 долларов. Конечно, долгие поездки будут стоить подороже. Аренда автомобиля в неделю обойдется в $370.

Туристических мест в Исландии более чем достаточно. Лучшим вариантом будет совершить мини-тур по разным уголкам страны. Рекомендуем выбрать для путешествия один или несколько из этих городов:

Рейкьявик – столица одновременно является центром культурной и экономической жизни государства. Здесь находятся десятки интересных музеев, исторических памятников. Здешняя архитектура поражает всех иностранцев, а природа вокруг не может оставить никого равнодушным. Тем более что отсюда можно добраться в любую часть острова.

Хусавик – небольшой курортный город славится целебными геотермическими месторождениями, обилием озер и водопадов. Однако и в самом населенном пункте есть что посмотреть. Здесь находится старинная церковь, служащая символом веры коренных жителей этого региона.

Вик – один из самых популярных курортных направлений страны. Здесь находятся пляжи с черным песком, гейзеры и множество пешеходных маршрутов. Также город имеет хорошую инфраструктуру и обилие недорогих отелей.

Прежде всего в Исландию приезжают не ради невероятной архитектуры, а за девственной природой. Поэтому большинство иностранцев редко задерживаются в одном месте на два дня и обычно постоянно находятся в движении. Это неудивительно, глядя на количество интересных природных зон.

В этой стране точно следует посетить Голубую Лагуну с термическим бассейном и целебными источниками, пешеходный маршрут Лёйгавегур среди гор и ледниковых долин, вулканы Тингветлира и гейзеры Хейкадалюра.

Низкими ценами за размещение Исландия похвастаться точно не может. Кровать в 8-местной комнате хостела обойдется минимум в $40. Стоимость двухместного номера составляет минимум $50. Проживание в отелях класса люкс обойдется не менее чем в $285 за ночь. И это без учета питания.

Самым недорогим вариантом будет снять комнату у местного жителя. Правда, здесь тоже придется поторговаться, потому что исландцы знают, сколько стоит такая услуга.

Цены на продукты в Исландии ощутимо дороже украинских:

молоко (1 л) – $1

хлеб – $2,3

рис (1 кг) – $2,8

яйца (10 шт) – $3,85

куриное филе (1 кг) – $23

Если питаться в бюджетных кафе, то можно уместиться в $25 в день. Обед в фаст-фуде стоит в среднем $8, а ужин в ресторане – $15.

перелет – $110

передвижение по стране – $50

отель на 7 дней – $350

питание – $175

экскурсии – $100

Итого – $785

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