Небанальные направления для весеннего путешествия: от Дублина до Гальштата

Весна – время путешествий и развлечений. Экскурсионные туры в этот период пользуются наибольшей популярностью. На улице уже тепло и солнечно, поэтому время собирать чемоданы. Небанальные направления для отдыха – в подборке OBOZREVATEL .

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Рига (Литва)

Чаще всего Рига ассоциируется с рождественскими ярмарками и новогодней атмосферой. Но именно весной столица Литвы особенно прекрасна. Компактные улочки, небольшие дома с черепичными крышами и церкви с высокими шпилями влюбляют в себя с первого взгляда. А еще здесь находится большое количество атмосферных пабов с вкусным местным пивом и сладкой выпечкой, где всегда играет музыка и отдыхают туристы.

Начать свой отпуск лучше всего с Ратушной площади, которая по праву носит звание одной из самых красивых в Европе. Совсем рядом – Новая улица. Это очень необычный квартал, где каждый дом имеет целую историю, а также уникальное оформление с росписями, лепниной и разнообразием форм. Не забудьте и о большом количестве интересных музеев, точно заслуживающих внимания.

Дублин (Ирландия)

Город развлечений, истории, известного виски и невероятной архитектуры. Здесь есть все – от храмов с уникальными иконами до современных кварталов с муралами и скульптурами. А с первым солнышком на улицы выходят еще и музыканты, которые точно не дадут вам загрустить.

Большой популярностью среди иностранцев пользуется квартал Темпл-Бар. Здесь собраны разноплановые рестораны, кафе и пабы, славящиеся по всей стране. Тем более что здесь есть как бюджетные, так и элитные заведения. А еще здесь расположен старейший бар ирландской столицы – The Brazen Head. Он работает с 1198 года.

Не упускайте из виду Национальную галерею, где можно увидеть более 2500 картин и 10 000 других экспонатов. Также следует прогуляться по Ботаническому саду, который весной выглядит волшебно.

Портри (Великобритания)

В переводе с гэльского "Порти" означает королевский порт. Город до 1540 носил другое название – Килтараглен. Но по приезде сюда Якова V, поселение получило новое имя, под которым известно и сейчас.

История шотландского города неразрывно связана с гаванью. Первое, что видят туристы, которые сюда приезжают – это многочисленные разноцветные домики и десятки кораблей и яхт, ожидающих своего времени.

В Портри прибывают, прежде всего, чтобы насладиться природой, видами и вкусными блюдами из морепродуктов. Но не следует забывать о руинах крепости, расположенных на самом высоком холме города, о парке и уютных ресторанчиках.

Мостар (Босния и Герцеговина)

Красивый боснийский город практически по центру разделен рекой на два района. В одном живет мусульманская часть поселения, стоят мечети и продаются вкуснейшие восточные сладости, а в другом разместились православные хорваты.

Мостар имеет очень давнюю историю, которую можно прочувствовать в старых кварталах, а так же рядом с городским мостом, гимназией и церковью Святых Петра и Павла. Кстати, здесь есть еще один интересный объект – памятник Брюсу Ли.

Гальштадт (Австрия)

Маленький городок, в котором живет менее тысячи человек, очень популярен среди туристов. Со всех сторон он окружен горами и озерами, что производит впечатление уединенного островка посреди Австрии.

В Гельштате расположены самые старые в Европе соляные шахты. Их возраст достигает 3 тысяч лет. Кстати, сейчас сюда можно попасть на экскурсию. А еще в городе много красивых зон отдыха и пешеходных маршрутов.

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