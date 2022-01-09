5 бюджетных стран Европы, куда следует улететь с детьми на выходные

Зима – не пора отказывать себе в отдыхе, и речь не только о теплых странах. В этот период можно отлично провести время и в Европе, выбрав направление на свой вкус и в соответствии со своими предпочтениями.

OBOZREVATEL подобрал несколько вариантов, которые подойдут для отдыха с детьми. Рассказываем, как сэкономить на поездке.

Следует обратить внимание, что большинство стран усиливает ограничения из-за распространения опасного штамма коронавируса – Омикрон. Обычно для пересечения границы необходимо иметь при себе зеленый COVID-сертификат, результат ПЦР-теста и международный страховой полис. Но в каждом государстве есть свои особенности, поэтому лучше проверяйте их с помощью интерактивной карты Консульской службы Украины.

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Литва

Найти интересные места для отпуска с детьми в Литве – совершенно не проблема. Главное знать, что искать. Любому, независимо от возраста, понравится Вильнюс. Это старинный город со своими загадками и историями.

Сначала следует пройтись по старой части столицы. Она практически не изменилась со времен средневековья, так что здесь царит особая атмосфера. Следует отметить, что именно в этой локации находятся разные интерактивные музеи, использующие в экспозициях новейшие технологии.

Не менее увлекательно будет прогуляться по коридорам древнего Тракайского замка. Крепость расположена на острове и окружена озерами Гельвий и Лука. Здесь проводят экскурсии на разных языках, поэтому есть из чего выбрать. Но главное, что здесь хранятся настоящие доспехи средневековых рыцарей.

Но самое интересное – это поселок гномов. Он находится недалеко от Кретинга в имении Виенкиемис. Здесь можно вместе с маленькими жителями приобщиться к ежедневным делам и попробовать разные домашние консервации.

Бюджет 2-дневной поездки на троих:

перелет – от $54;

местный трансфер – от $6,9;

ночь в отеле – от $11;

питание – от $177;

всего – от $249

Болгария

Эта страна как будто создана для семейного отдыха. Только представьте, здесь можно пройти обряд посвящения в пираты. И это еще не все – церемония проходит на самом настоящем корабле "Веселый Роджер". Отправляется судно из города Несебр и 2 часа кружится по открытым водам. Все это время на борту проходят различные игры, квесты и другое веселье.

В том же городе расположен один из самых больших аквапарков страны. Он стилистически напоминает средневековый замок, с башен которого спускаются горки разной высоты. Также здесь есть бассейны, джакузи, кафе и зоны отдыха. Для малышей обустроены специальные игровые площадки.

И в заключение можно прогуляться по древним городам страны. Самые интересные из них – София и Несебр. Это подлинные музеи под открытым небом, на улицах которых хранятся следы разных эпох. Здесь можно заказать экскурсии на разные темы и немного отдохнуть от шумных мегаполисов.

Бюджет 2-дневной поездки на троих:

перелет – от $132;

местный трансфер – от $4,5;

ночь в отеле – от $13;

питание – от $162;

всего – от $311

Румыния

Если ваш ребенок в восторге от фильмов и книг о рыцарях, то Румыния идеально подходит вашей семье. Здесь расположено множество замков и крепостей, некоторые из которых находятся среди высоких гор. Кажется, что время здесь остановилось на многие столетия.

Кроме того, именно эта страна считается родиной известнейшего вампира в мире, если не считать Эдварда, – графа Дракулы. Его дом можно посетить и сейчас. Здесь устроили тематический музей с таинственными комнатами и подземными лабиринтами. Кажется, что только вчера по этим коридорам бродил жестокий кровопийца.

Но не думайте, что кроме экскурсий в Румынии и заняться нечем. В городке Рышнов находится невероятный Парк Динозавров. Это одновременно и интересная экспозиция, и множество развлечений, и постоянные шоу-программы. Так что весело здесь будет всей семье.

Бюджет 2-дневной поездки на троих:

перелет – от $156;

местный трансфер – от $3,3;

ночь в отеле – от $9;

питание – от $207;

всего – от $ 375

Албания

Хотя столица Албании – Тирана – очень спокойный город, здесь есть где весело провести время с детьми. Начните свое путешествие с развлекательного центра Qendra Argetuese Blur. Он рассчитан на гостей всех возрастов, поэтому здесь есть огромный выбор разнообразных тематических зон. Для детей подойдут аттракционы и детские комнаты. Подросткам будет интересно в зоне игровых автоматов, а для взрослых здесь работает боулинг.

Любителям активного отдыха следует зайти в скалодром Rock Tirana Climbing Gym, где есть стенки как для детей, так и для взрослых. Не беспокойтесь, если вы никогда раньше не были в подобных центрах. Здесь постоянно работают инструкторы, которые объяснят вам, как и что делать.

Не забудьте и о самом городе. Прогулка по столице – это отличная идея для вечернего отдыха. Тихая Тирана понравится каждому, кто хоть раз пройдется по ее улочкам.

Бюджет 2-дневной поездки на троих:

перелет – от $285;

местный трансфер – от $2,1;

ночь в отеле – от $12;

питание – от $84;

всего – от $383

Португалия

Знакомство со страной лучше начать с Лиссабона. Именно здесь находится самый известный в стране зоопарк, где живут амурские и белые тигры. Кстати, здесь еще можно прокатиться на фуникулере, покормить птичек и посетить детскую ферму. Зайдя сюда утром, вы точно будете гулять по территории до самой ночи. А если проголодаетесь, то можете перекусить в одном из местных кафе.

Но самая интересная возможность в столице – это ночлег рядом с белыми акулами. В местном океанариуме есть такая интересная услуга. Днем вы можете гулять и смотреть на сотни видов морских жителей, а ночью – спать возле гигантского аквариума с хищными рыбами. Этот опыт вы не забудете никогда.

Бюджет 2-дневной поездки на троих:

перелет – от $193,5;

местный трансфер – от $3,5;

ночь в отеле – от $18;

питание – от $216;

всего – от $ 431

Ранее OBOZREVATEL писал, где зимой отдохнуть в Европе.