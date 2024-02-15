Названо идеальное место для летнего отпуска в 2024 году: там самые низкие цены на Airbnb в Европе

Названо идеальный европейский город для отдыха этим летом – Варшава. Особенно он подойдет для путешественников с ограниченным бюджетом.

Столица Польши была названа одним из наименее людных мест для отдыха в Европе в 2024 году и стала лидером в списке самых доступных мест проживания на Airbnb. Об этом сообщает Metro.

Исследование, проведенное командой OLBG, показало: в Варшаве самые дешевые цены на Airbnb в Европе, что составляет примерно 3 тысячи гривен за ночь. В зависимости от местоположения и времени пребывания некоторые из отелей даже доступны по цене менее 1200 гривен за ночь. Кроме того, поскольку средняя стоимость проезда на такси здесь – всего 30 гривен за километр.

Какая погода в Польше

Погода в Польше характеризуется холодной зимой и мягким (хотя немного непредсказуемым) летом. Температурf в феврале колеблется от -4 °C до максимума 3 °C в зависимости от региона, а в теплые месяцы в среднем от 13 °C до 24 °C согласно Weatherspark. В разных областях наблюдается больше дождей, пик которых приходится на июль.

Средняя стоимость поездки в Польшу

Budgetyourtrip рекомендует составить бюджет около 2400 гривен в день, включающий 600 гривен на питание, 200 гривен на местный транспорт и 2600 гривен на гостиницу.

Вам нужно учесть тип экскурсий, которые вы хотите заказать. Многие пешеходные экскурсии и музеи бесплатны (принимаются донаты), но экскурсия на частном автомобиле или автобусе обойдется вам от 2800 гривен до 10 тысяч гривен. Если вы пытаетесь путешествовать недорого, обзор достопримечательностей не стоит ни копейки – просто помните о том, что во время этого вы, вероятно, захотите выпить кофе или съесть сладкого.

Что посмотреть в Варшаве

Во Вроцлаве много культурных памятников, а восстановленный Старый город, музей Полина (рассказывающий о 1000-летней истории евреев) и музей Фридерика Шопена – обязательны для посещения во время поездки. Национальный музей Польши расположен здесь, поэтому посетите его, чтобы полюбоваться большой художественной коллекцией.

Проведите теплый день в Лазенковском дворце и парке или Саксонском саду, погревшись на солнце, или изучите многочисленные рынки, где продаются местные продукты питания и ремесленные изделия.

В Варшаве есть множество ресторанов, баров и кафе. Кроме того, ночная жизнь кипит, независимо от того, предпочитаете вы водку, коктейли или аутентичное польское пиво.

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