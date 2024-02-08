Музей отвратительной еды, самый высокий дом Скандинавии и кладбища с книгами. 7 причин посетить Мальме, кроме Евровидения-2024

Уже 7 мая в шведском Мальме пройдет самый главный песенный конкурс Европы. На Евровидение-2024 съедутся фанаты со всего мира.

Мальме – это третий по величине город Швеции после Стокгольма и Гетеборга, соединяющий страну и Скандинавию с остальной Европой. Кроме известного шоу, есть и другие достопримечательности, которые стоит посмотреть, находясь в шведском городе.

Самый высокий дом Скандинавии

Недалеко от центрального вокзала Мальме находится самое обсуждаемое здание южной Швеции. Небоскреб Turning Torso, несомненно, является самым ярким зрелищем из всего, что можно увидеть в городе. Здание высотой 190 метров было вдохновлено архитектором Сантьяго Калатрава и его произведением под названием "Закрученный торс".

Музей отвратительной еды

Если современное искусство вам не нравится, идеальной альтернативой может стать посещение "Музея отвратительной еды". Здесь вы можете увидеть не менее 80 странных блюд со всего мира. Большинство деликатесов свежеприготовлены, и вы даже можете попробовать некоторые блюда. Идея "Музея отвратительной еды" на самом деле достаточно благородна. Хозяева хотят, чтобы туристы думали о правильнои восприятии пищи.

Каналы Мальме

Мальме – город, наполненный маленькими каналами. Так почему бы не исследовать его с уникальной точки зрения и не сесть в лодку для краткой обзорной экскурсии. Только за 600 гривен с человека вы сможете узнать больше об истории и увидеть как старые, так и современные достопримечательности Мальме.

Замок Мальмехус

Каждый, кто планирует поездку в Мальме, должен увидеть своими глазами замок Мальмехус. Эта историческая крепость была построена в шестнадцатом веке, что делает ее старейшей до сих пор существующей скандинавской крепостью шведского Возрождения.

Исторически это было одно из важнейших оборонительных укреплений Дании, когда Мальме еще был ее частью. В настоящее время он стал одним из самых уникальных культурных достопримечательностей Мальме благодаря тому, что в его исторических стенах расположено несколько музеев.

Старое кладбище Мальме

Старое кладбище было освящено в 1822 году. Сейчас это спокойное место для прогулок и изучения истории Мальме. Посетители часто останавливаются, чтобы прочесть надгробные надписи. На могилах есть различные мемориалы и посвящения, начиная от простых камней и заканчивая более сложными статуями и надписями. Интересно, что местные также используют кладбище в качестве парка: люди здесь устраивают пикники, катаются на велосипедах и читают книги.

Церковь Св. Петра

Церковь Св. Петра в Мальме является старейшим зданием города, которое датируется четырнадцатым веком. Она построена из красного камня в готическом стиле и высотой 105 метров. Хотя средневековые фрески были уничтожены во время религиозных войн шестнадцатого века, церковь все еще имеет впечатляющую деревянную алтарную часть.

Эресуннский мост

Эресуннский мост – это наиболее значимая постройка прошлого века. Конструкция сложна и состоит из нескольких частей, соединяющих остров Зеландия, принадлежащий Дании, скандинавский полуостров, связывающих Швецию с Европой. Проезд по мосту-тоннелю платный и достаточно дорогой – 55 евро (более 2 тысяч гривен).

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