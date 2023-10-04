Париж атаковали клопы: они ползают в транспорте, кинотеатрах и больницах. Как Франция решает проблему

В преддверии старта спортивной Олимпиады 2024, которую будет принимать столица Франции, Париж атаковали клопы. Насекомых в больших количествах обнаруживают в транспорте, кинотеатрах и даже медучреждениях.

Об этом сообщает EuroNews. Возмущенные местные и гости города публикуют видео в социальных сетях, показывая, как насекомые ползают по сиденьям в вагонах метро и в автобусах. Паразиты были замечены даже в аэропорту Шарль-де-Голль.

Проблема клопов для Франции не новая: по официальным данным, паразиты водятся в доме каждой десятой французской семьи. Борьба с насекомыми требует больших затрат – одна только обработка помещения стоит несколько сотен евро.

Видео дня

К середине прошлого века стране удалось избавиться от проблемы, однако сейчас клопов все чаще замечают во французских городах. Вернулись клопы, по мнению учёных, в связи с увеличением плотности населения и распространением общественного транспорта.

Французские поезда и их проводники-клопы

На прошлой неделе пассажир поезда TGV из Марселя в Париж известил работника поезда о наличии в нем клопов. Согласно газете Le Parisien, пассажирам в вагоне сообщили, что они могут потребовать возврата денег за билеты. На той же неделе поступило еще две жалобы в других поездах SNCF.

Оператор поезда заверил Le Parisien, что проводит регулярную профилактическую обработку от вредителей и не имеет подтвержденного наличия клопов в своих поездах за последние месяцы.

Жалобы не ограничиваются только поездами SNCF. В прошлую пятницу пассажирка, путешествовавшая с оператором недорогих поездов Ouigo, опубликовала видео насекомого, похожего на клопа, на ее сиденье.

Оно сопровождалось подписью: "Ouigo, не забудьте продезинфицировать ваши поезда, спасибо".

Проблема распространилась даже на парижское метро: Le Parisien сообщает, что в среду машинист заметил наличие клопов в своем салоне.

Они добрались и до кинотеатров

В прошлом месяце пользователь соцсетей сообщил о клопах в парижском кинотеатре UGC, что повлекло за собой панику в Интернете. После посещения кинотеатра в 12-м округе города посетитель опубликовал фотографии укусов на своем теле, якобы полученных во время просмотра там фильма.

Позже кинотеатр опубликовал извинения перед клиентами через пресс-релиз в X (бывший Twitter), заявив, что они провели обработку паром при высокой температуре.

Кинотеатр не предложил клиентам возмещения, поскольку "сложно определить происхождение укусов".

Похожие сообщения поступали из других кинотеатров города, сообщает газета Le Figaro.

Опасность клопов

Хотя клопы не распространяют болезни, их укусы могут вызвать зуд и дискомфорт, а насекомые быстро распространяются. Бороться с заражением может быть сложно и дорого. Часто укусы вызывают психологический стресс, проблемы со сном, тревогу и депрессию.

Откуда они берутся

Три года назад правительство Франции начало кампанию против клопов, в которую входят специальный веб-сайт и информационная горячая линия, поскольку количество этих насекомых резко возросло.

Но мэр Парижа Эммануэль Грегуар сказал, что, несмотря на этот план, "в Париж ежедневно прибывает 3,6 миллиона человек, и клопы не останавливаются в окрестностях города".

"В основном это связано с перемещением людей, путешествиями населения, тем, что люди остаются в краткосрочных помещениях и привозят клопов в своих чемоданах или багаже", – сказала CNN Иоганна Файт из отдела оценки рисков Anses. Она добавила, что наблюдается "эскалация" численности, поскольку клопы становятся все более устойчивыми к инсектицидам. "Мы наблюдаем все больше и больше популяций клопов, которые устойчивы, поэтому нет чудодейственного средства, чтобы избавиться от них", — говорит Файт.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо также отверг идею о том, что рост количества клопов связан с иммиграцией. "Это не имеет ничего общего с иммиграцией, это связано с перемещением, когда вы возвращаетесь из-за границы, вы можете привезти с собой клопов", – сказал он радиостанции French Inter.

Борьба с насекомыми во Франции

В письме, адресованном премьер-министру Элизабет Борн, мэрия Парижа призвала принять меры для борьбы с проблемой клопов в городе, сообщает Le Monde.

"Постельные клопы являются проблемой общественного здоровья, и о них следует сообщать, – написал заместитель мэра города. – Государство должно срочно объединить все заинтересованные стороны, чтобы развернуть план действий, поскольку вся Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году. ".

Чтобы предотвратить распространение проблемы в поездах, SNCF говорит, что проводит регулярную тщательную очистку и процедуры против вредителей, включая использование ловушек и инсектицидов в труднодоступных местах.

Профилактическая обработка обычно проводится каждые 60 дней, сообщили в радиосети France Inter, но после последних сообщений они увеличили проверки до каждых 15 дней по крайней мере в течение следующего месяца.

Если сообщения о вредителях в конкретном поезде подтверждаются, то его прекращают до устранения проблемы, добавляет SNCF.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как пляж в Австралии покрыл загадочными существами, похожими на инопланетян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!