'Здесь воняет туристом. Езжайте домой!' Популярные города Европы взбунтовались против иностранцев: перекрывают дороги, вешают фальшивые таблички

Ежегодно миллионы иностранцев посещают побережье Коста-де-Соль и город Малага, Испания – одно из самых популярных европейских направлений. Однако в этом году местные жители решили громко заявить о своем недовольстве – они разочарованы растущим наплывом туристов.

Центр города охватила волна наклеек на стенах и дверях, которые "обращались" к посетителям словами испанцев, пишет EuroNews. "Это был мой дом" (antes esta era mi casa), "Это был центр города" (antes esto era el centro), "Езжайте домой" (a tu puta casa), "Здесь воняет туристом" (apestando a turista) – говорится в надписях.

Почему местные жители Малаги так возмущены туристами

Город на побережье Коста-дель-Соль стремительно стал популярным местом для посетителей благодаря своему солнечному климату и относительно низким ценам. Впрочем, такой наплыв путешественников создает дискомфорт для испанцев.

Дани Друнко управляет баром в Малаге под названием Drunkorama. Он положил начало "инициативе стикеров", распечатав и расклеив по городу "антитуристические" фразы, авторами которых стали гости заведения. В разговоре с местной газетой Diario Sur Друнко объяснил, что начал кампанию после того, как его, очевидно, "выгнали" из дома, где он жил десять лет.

Он утверждал, что арендодатель отказался вести переговоры по аренде или даже продать ему имущество – недвижимость хотели сдавать на краткосрочную аренду для туристов. "Много ажиотажа, потому что местные жители устали от ситуации. Я просто предложил идею крылатых фраз, я предложил искру, а теперь присоединились другие", – сказал владелец бара.

В ноябре прошлого года местный репортер новостного сайта The Local Spain сообщил, что Малага "безусловно забита больше, чем это было раньше, даже не в сезон", добавив, что цены в ресторанах в последнее время резко выросли.

Что делает Малагу столь популярной среди иностранных гостей

Испанское побережье Коста-дель-Соль, где находится Малага, годами пользуется огромной популярностью среди туристов. В 2023 году его посетили рекордные 14 миллионов отдыхающих из Испании и из-за границы, и часть из них решили сделать город своим новым домом. Последние данные Национального института статистики Испании (INE) указывают на то, что восемь из 10 новых жителей, переезжающих в Малагу, являются иностранцами.

Но не только люди меняют лицо города: около 630 технологических компаний, в том числе Google, открыли офисы в Малаге, превратив ее в квази-кремниевую долину Европы. Это оказывает эффект привлечения тысяч международных удаленных работников, которых манит пьянящее сочетание приятной рабочей среды и теплого климата.

Какие еще европейские направления дали отпор чрезмерному туризму

Ранее в марте на Канарских островах появились граффити, предписывающие туристам "ехать домой". Между тем, на одном из самых популярных островов Тенерифе недавно объявили чрезвычайную ситуацию из-за воды. Это подлило масла в огонь для местных жителей, поскольку некоторые туристические районы потребляют в шесть раз больше воды, чем жилые, давя на запасы, важные для сельского хозяйства.

В феврале в соседней Гран-Канарии раскрасили стены, написав "Туристы возвращаются домой" – газета Canarian Weekly назвала это "туризмофобией". На Балеарском острове Майорка в августе прошлого года жители развесили вдоль нескольких пляжей фальшивые таблички с надписями: "Остерегайтесь опасных медуз" и "Осторожно, падающие камни".

Все вывески написаны на английском языке, мелким шрифтом содержали объяснения на каталонском, которые информировали местных жителей о том, что предупреждения не реальны. В тексте же было написано: "проблема не в камнепаде, а в массовом туризме" и "пляж открытый, за исключением иностранцев".

Тем не менее, чрезмерный туризм является проблемой не только на испанских территориях. Многие европейские страны вводят налоги на туристов, включая Венецию, которая также запретила круизным лайнерам входить в систему каналов, находящихся под угрозой исчезновения.

В Амстердаме власти и местные жители несколько месяцев пытались поощрить пьяных туристов (преимущественно британцев) держаться подальше, а в Киото, Япония, дороги были перекрыты, чтобы город не превратился в "тематический парк".

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