Граждане страны-террористки продолжают искренне удивляться, почему же их не рады видеть заграницей, а особенно бесятся российские туристы из-за отношения к ним в Грузии. Очевидно, россияне считают, что оккупированные Россией грузинские земли – недостаточный повод для того, чтобы грузины их недолюбливали.

Так, одна из туристок из РФ пожаловалась на русофобию в Грузии. Более того, у россиянки хватило наглости высказать свое недовольство о сервисе в стране. Ее процитировали пропагандистские росСМИ.

Гражданка России посетовала, что цены в грузинских ресторанах и кафе просто "космические". Это, по ее наблюдениям, стало еще сильнее чувствоваться после того, как вырос курс лари.

"Те, кто приехал сюда год назад, меняли валюту по курсу 24 рубля за лари, сейчас курс в районе 38 рублей. Ко всему прочему, в стране есть собственная инфляция. Поэтому теперь здесь все стоит очень дорого — начиная с продуктов, заканчивая обедами, ужинами в ресторанах, абонементами в фитнес-клубы и косметическими процедурами", – решила поплакаться россиянка.

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"Бедняга" рассказала, что тратит на завтраки в кафе больше 1,2 тысяч рублей (380 гривен), а за ужины – все две тысячи (760 грн).

"При этом ты получаешь дерьмовый сервис, за те же деньги, которые платишь в Москве. Очень редко персонал в заведениях ведет себя доброжелательно в отношении россиян. Причем это относится к местам любого уровня", – выдала гражданка страны-агрессора, которая в 2008 году развязала в Грузии войну.

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

Также OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Она начала истерить в соцсетях.

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