Мест нет, цены выросли: какая ситуация с отдыхом в Карпатах этим летом

Карпаты в этом году – одно из самых популярных мест отдыха украинцев. Поэтому цены значительно выросли, а бронировать места лучше заранее. Однако эти факторы не останавливают отдыхающих.

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Поток туристов летом 2023 года вернулся к довоенному уровню, рассказали местные эксперты журналистам РБК-Украина. Больше всего украинцев привлекает курортный Буковель и его окрестности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на рост цен, отдыхающие заселили все отели, к которым легко доехать. В более отдаленных местах еще можно найти предложения, но и дорога туда будет тяжелее.

"Буковель и окрестности полностью заселены, такого я не помню даже зимой. Соответственно и летние цены на это направление выросли на 50% точно по сравнению с предыдущими годами", – рассказал Игорь Губилит, директор туроператора "Відвідай".

На официальном сайте мест на ближайшие даты почти нет. В некоторых отелях встречаются редкие случаи, когда номера еще можно забронировать.

Украинцам следует быть готовыми, что шансов найти свободное место в популярных регионах в легком доступе гораздо меньше, чем в отдаленных усадьбах. Однако количество мест, где можно насладиться горным воздухом, в этом году увеличилось. Владельцы домов, гостиниц и усадеб снова открыли свои двери для отдыхающих.

Помимо пассивного отдыха, туристов также привлекают разные туры и экскурсии. Однако цены на них тоже выросли на 15-20%. Причиной послужили новые ценники от перевозчиков, объяснили в турфирме. Цены на топливо в текущем году значительно выросли.

У украинцев еще есть шанс забронировать отдых в Карпатах, хотя и придется заплатить больше, чем в предыдущие годы. Эксперты советуют искать жилье в менее известных населённых пунктах – Космач, Колочава, Нижняя Апша. Цены там доступнее, а виды ничем не уступают известным туристическим местам.

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