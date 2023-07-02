Лежак за 40 евро. Туристы жалуются на шокирующе высокие цены в Хорватии: что и на сколько подорожало

Хорватия последние несколько лет была одним из самых востребованных и привлекательных мест для отдыха европейцев. Такая популярность была обоснована не только красивой местностью, которая включала в себя невероятные острова в голубом Адриатическом море, роскошную архитектуру в городах и различные национальные парки, но и довольно демократическими ценами. Однако в 2023 году – после присоединения страны к Шенгенской зоне – назвать отдых в Хорватии бюджетным больше не поворачивается язык.

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Так, туристы буквально шокированы тем, как сильно выросли цены абсолютно на все. Об этом пишет RadioZET.pl.

После того, как страна присоединилась к Шенгенской зоне, там ввели евро – валюта поменялась, а цифры на ценниках остались прежними. То есть, если год назад шезлонг стоил 40 кун, то сегодня уже – 40 евро. Чтобы было понятнее, это 138 и 1600 гривен соответственно. 40 евро за шезлонг просят на острове Хвар, в Сплите он стоит 35 евро, а в Дубровнике – 33 евро.

Такая же ситуация с солярием, СПА и другими дополнительными развлечениями.

Люди, которые приехали в Хорватию не первый раз и ощутили такую огромную разницу по полной программе, открыто негодуют, однако повлиять на ситуацию не могут. Жалуются они и на повышение цен на еду.

"Я сейчас в отпуске в Хорватии, там цены выше, чем в Австрии. Пицца обошлась мне в 18 евро, бифштекс – в 38 евро", – процитировали журналисты одного из разочарованных курортников.

В ресторанах питаться дорого, но и покупать продукты самостоятельно – не самый бюджетный вариант. Так, инжир и вишня обойдутся в 8 евро за килограмм (320 грн), персик и груша – 5 евро (200 грн), а килограмм огурцов можно купить за 3 евро (120 грн).

Туристы признаются, что такое резкое повышение цен их отпугивает и вынуждает искать другие страны для отдыха. Находятся и особо экономные путешественники, которые на пляжах не берут шезлонги, сгорают из-за отсутствия зонта и практически не пользуются никакими услугами и развлечениями.

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