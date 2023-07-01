Во Францию не за все деньги мира: как сэкономить во время путешествия

Франция – страна романтики, вкусного вина, невероятных деликатесов, маленьких гостиничных номеров и интересных заведений. Многие люди отказываются от путешествия по этой стране из-за высоких цен практически на все: от питания до развлечений. Однако, зная некоторые лайфхаки, можно бюджетно отдохнуть в Париже, Провансе или любом другом регионе государства.

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Хорошо продумайте маршрут

Большинство туристов, чтобы добраться до Франции, покупают билеты на рейсы, курсирующие в крупнейший аэропорт страны имени Шарля де Голля. И вот вам первая ошибка, которая отнимет у вас не одну сотню евро.

Лучше остановите свой выбор на других аэропортах. К примеру, бюджетные варианты есть в Марселе, Ницце и даже в Париже. Просто следует немного больше времени уделить построению маршрута.

Еще дешевле будет доехать сюда автобусом или на поезде. К счастью, Европа имеет хорошо развитую инфраструктуру, поэтому такой вариант станет прекрасным аналогом дорогостоящему перелету.

Путешествуйте в межсезонье

Считается, что лучшее время для поездки во Францию – это лето. Но это абсолютный бред. В этот период страна наполняется тысячами туристов, всюду стоят километровые очереди, почти никуда невозможно попасть, на улицах всегда громко, а в толпы пробираются карманники. А еще в теплое время стоимость отпуска растет сразу в несколько раз.

Советуем выбрать для путешествия май или сентябрь. Погода в это время практически летняя, дождей почти нет, как и туристов. Это сэкономит вам значительную часть бюджета и позволит насладиться отдыхом на полную.

Выбирайте готовые обеды по фиксированной цене

Большинство заведений питания Франции предлагают обеды по фиксированной цене. В стране, где за одно блюдо можно с легкостью отдать половину зарплаты, набор из первого, второго и бокала вина может вам обойтись всего в 25-30 евро. Такие же предложения существуют и для ужина.

Если это не ваш вариант, то можете смело заходить в местные бистро. Некоторые из них имеют очень хороший выбор блюд: от легких салатов до мяса и морепродуктов.

Пройдитесь по местным рынкам

Рынки во Франции – это отдельный вид любви. Здесь продаются экологически чистые фрукты и овощи, свежие (и даже приготовленные) морепродукты, мясо от маленьких фермеров, домашние сладости, вкусная выпечка и многое другое.

Рекомендуем взять бутылочку местного вина, купить виноград, шоколад и сыр и отправиться на пикник. Кстати, устроить его можно практически где угодно. Отдыхая во Франции, вы увидите сотни людей, сидящих на газонах в парках и возле известных достопримечательностей. Это здесь обычное дело.

Не покупайте вино в магазинах

Так поступают только туристы, ведь местные знают, что самые вкусные и дешевые вина нужно покупать прямо на винодельнях. Их список с точными адресами можно найти в интернете. Все, что вам нужно, это прийти к производителю, отведать несколько видов этого напитка и выбрать тот, что вам больше всего понравился. А если вы возьмете с собой свою бутылку, то вообще заплатите копейки. Так литр вина обойдется вам примерно в 2-4 евро.

Тщательно выбирайте жилье

Не секрет, что гостиницы (да и квартиры) во Франции очень маленькие и дорогие. Так что к выбору жилья нужно отнестись серьезно, чтобы не переплатить. Так семьям из 2-3 человек можно остановиться в двухместном номере, но попросить две отдельные кровати или дополнительное место для ребенка.

Большим же семьям лучше выбрать апартаменты с собственной кухней, это получится гораздо бюджетнее и удобнее.

Купите туристический абонемент

Если вы планируете посещать много достопримечательностей и музеев, вам следует обратиться в туристический офис города, где вы остановились, и приобрести абонемент. Такие услуги доступны почти в каждом регионе Франции. Это позволит вам значительно сэкономить на билетах, особенно если вы путешествуете большой компанией.

Также не забудьте, что некоторые музеи имеют дни открытых дверей, когда их можно посещать бесплатно. Не упустите такую возможность.

Для студентов и пенсионеров действуют постоянные скидки. Главное иметь при себе удостоверение, подтверждающее этот статус.

Передвигайтесь по стране с помощью железной дороги

В любой город Франции можно попасть поездом. Это самый дешевый и комфортный вариант, особенно для тех, кто знает о действующей системе скидок. Так, с вечера пятницы до утра понедельника можно отхватить билеты со скидкой до 90%. И это еще не всё! Есть абонементы на проезд, скидки для крупных компаний, акционные предложения, которые позволят вам сэкономить значительные средства.

Средняя стоимость отдыха во Франции:

место в общежитии: €18-30

двухместный бюджетный номер: €60-90

готовые обеды: €20-40

ужин в ресторане среднего класса: €65-150

билет на общественный транспорт: €1–7,50

бокал вина: €3–17

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