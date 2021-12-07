Легенды Закарпатья: что известно о мистическом озере вблизи города Берегово

Существует легенда, что в Украине живет чудовище, похожее на Лох-Несское из Шотландии. Жители города Берегово в Закарпатской области говорят, что его можно встретить на Дедовском озере (остатки болота Черный Мочар), которому менее 50 лет.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, что это за место и какие жуткие истории, связанные с ним, пугают местных жителей.

В течение нескольких веков на месте Дедовского озера находился песчаный карьер, но во времена СССР его закрыли. Причиной стало то, что добыча песка негативно влияла на дома, находящиеся в поселке неподалеку от карьера: они разрушались в результате вибрации. Со временем на этом месте сформировался гигантский водоем. На сегодняшний день площадь Дедовского озера составляет 54,6 га, а его глубина – 16 м.

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Старожилы верят в то, что в озере Дедово живет гигантский змей, похожий на Лох-Несское чудовище, с длинной шеей и толстым туловищем.

Легенды озера в Закарпатье

О чудовище

По словам местных жителей, люди, которые приходят сюда ночью, чтобы поплавать, пропадают без вести. Эти жертвы приписывают таинственному змею, но за последние годы никто его не видел и не зафиксировано ни одного несчастного случая.

О том, почему в городище над озером Дедово никто не проживает

Говорят, будто во времена, когда в Карпаты пришла татаро-монгольская орда, местный господин Баркач приказал подчиненным построить через болото Черный Мочар мост. Через эту переправу люди переносили камни и землю, из которых построили крепость. Этот замок спас жителей от орды.

Со временем на тех, кому удалось выжить, напали 24 разбойника. Вожак злоумышленников Борат влюбился в дочь хозяина из соседнего села Кривого, но отец девушки был против свадьбы. В результате разбойники напали на эту местность в тот момент, когда девушка выходила замуж за своего любимого.

Борат приказал убить всех на церемонии, в том числе молодоженов, а другие жители поселка устроили расправу над злодеями. Не выжила ни одна из сторон противостояния.

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