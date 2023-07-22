Куда поехать с друзьями этим летом: 5 лучших направлений

Что может быть лучше яркого летнего отпуска? Конечно же, путешествие с друзьями! Это время, которое вы можете посвятить друг другу, чтобы стать еще ближе. А эмоции, которые вы переживете вместе во время поездки, еще долго будут греть вашу душу. Несмотря на то, любите ли вы спокойный или активный отдых, эти 5 направлений идеально подойдут для вашего короткого приключения с самыми близкими людьми.

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Будапешт (Венгрия)

Одно из лучших туристических направлений Европы находится совсем рядом с Украиной. Будапешт действительно имеет, чем вас удивить. Здесь есть и музеи, и концертные залы, и экскурсионные маршруты. А чего стоят местные термальные бассейны, отдых в которых поможет вам восстановить силы после напряженного года.

Не забудьте погулять по улочкам венгерской столицы. Обязательно полюбуйтесь изящным зданием Парламента, зайдите в старую часть города, где расположен Исторический музей, Королевский дворец и церковь Святого Матьяша.

Также советуем проехаться трамваем №2. Это отличная альтернатива дорогим экскурсионным турам, ведь он провезет вас мимо многих интересных локаций Будапешта. Вы сможете насладиться красотой столицы и выйти рядом с одной из достопримечательностей, продолжив свой путь пешком.

Не забудьте посетить живописный остров Маргит, расположенный посреди Дуная. Он станет отличным местом для спокойного пикника или же активных игр. Здесь уж решать вам.

Мюнхен (Германия)

Можно долго говорить о том, что Мюнхен – это столица Баварии, мировой центр пивоварения и место, где находятся лучшие в Европе пабы… Но ведь это не все, чем славится немецкий населенный пункт. Здесь вы сможете ощутить атмосферу этой страны, насладиться прогулками среди достопримечательностей и пройтись по красивым парковым зонам.

Для начала отправьтесь на Мариенплац – главную площадь Мюнхена. Здесь вы увидите две ратуши, старинные соборы и классические примеры германской архитектуры. Отсюда также начинается торговая улица, где вы найдете много необычных сувениров.

Если хотите попробовать настоящее местное пиво, то зайдите в Хофбройхаус. Здесь угощали хмельным напитком герцогов и знать еще много десятилетий назад. За одним из этих столиков когда-то сидел Моцарт. Сейчас это любимое место местных и туристов.

Если вы любите автомобили, то посетите Музей BMW. Он находится рядом с центральным офисом компании и имеет самую большую экспозицию автомобилей этой марки. Здесь вы можете увидеть как старые, так и новые модели.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Если вы с друзьями любите зажигательные вечеринки, бессонные ночи и невероятные впечатления – это направление идеально вам подходит. Буэнос-Айрес, с его пляжными клубами, фестивалями, концертами под открытым небом, подарит вашей компании целый спектр эмоций, которые будут с вами еще долго.

Трудно выделить какие-то отдельные достопримечательности этого города, ведь здесь практически всюду находится что-нибудь интересное. К примеру, в районе Пуэрто-Мадеро вы увидите, как живут местные богачи. Это одна из красивейших частей аргентинской столицы. А в Ла-Боке вас очаруют десятки разноцветных домиков и настенные рисунки. Культурный центр Буэнос-Айреса находится в самом его сердце – на площади Мая, где расположены административные и религиозные сооружения. Также здесь регулярно проходят разные концерты.

Ко Тао (Таиланд)

Если вы хотите устроить отпуск на островах не за все деньги мира, то Ко Тао – идеальный вариант для этого. Курорт поразит вас множеством красивых пляжей, парковых зон, пешеходных маршрутов и недорогих заведений. А еще это один из самых лучших центров дайвинга в мире.

Для того чтобы совершить групповое погружение, вам придется обратиться в специальные дайвинг-школы. Там вам выделят инструктора, помогут выбрать снаряжение и подготовят вас к такому необычному приключению.

Если же это не ваш вариант времяпрепровождения, то отправляйтесь в прогулку по острову. Здесь тоже будет на что посмотреть, так что без впечатлений вы не останетесь.

Нью-Йорк (США)

Если вы выбрали для путешествия один из самых популярных городов США, то заранее убедитесь, что вас с друзьями интересует одно и то же. Иначе вы проведете время в постоянных спорах, куда пойти и что сделать. А посмотреть здесь есть на что.

Американский мегаполис встретит вас поразительными многоэтажками, потоками автомобилей, улыбающимися людьми и миллионами вывесок. Здесь можно потеряться среди узких улочек, странных заведений и разнообразия развлечений.

Обязательно найдите время, чтобы увидеть своими глазами Статую Свободы – самую известную достопримечательность США. Вход на ее территорию платный, но оно того стоит. Чтобы оценить красоту города, поднимитесь на смотровую площадку центра Рокфеллера. Отсюда открывается волшебный вид.

И не забудьте прогуляться по центральному парку, дорожки которого вам будут знакомы по сценам из многих культовых фильмов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие острова следует посетить этим летом.

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