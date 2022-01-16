Как слетать в Таиланд без туроператора и сэкономить до трети бюджета: все о ценах, отелях и местах отдыха

Отпуск в Таиланде – лучший способ перезагрузиться. Однако туроператоры иногда ставят такие неподъемные суммы, что и мечтать об отдыхе у моря не хочется.

OBOZREVATEL узнал, как организовать поездку самостоятельно и сэкономить до трети бюджета.

Это то, с чего сейчас начинается любое путешествие. Обычно, чтобы попасть в Таиланд необходимо иметь сертификат о полном прохождении вакцинации препаратами CoronaVac, Astra Zeneca, Janssen, Pfizer, Moderna, Vero Cell, SINOPHARM, Covisheld, Sputnik V. Также нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный до приезда, и повторно пройти анализ уже в Таиланде. Если вы хотите отдыхать в любом городе без ограничений, то должен пройти 7-дневный карантин.

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Однако сейчас работает специальная программа "Песочница" для туристов. Она предполагает отдых без обязательной самоизоляции на ограниченном перечне курортов. 7 дней можно провести на пляжах Пхукета, Самуи, а также в нескольких провинциальных городках. После этого вас никто не ограничивает в передвижении по стране в течение срока, на который вы получили визу.

Для участия в программе необходимо выполнить несколько условий:

иметь сертификат о 2 прививках признанными в Таиланде вакцинами;

прилететь в страну международным авиарейсом;

иметь страхование, которое покрывало бы сумму расходов не менее, чем на 50 000$;

иметь бронирование на 7 дней или более в гостиницах типа SHA+, отведенных под прохождение самоизоляции;

сделать ПЦР-тест по прибытию на курорт.

В любом случае вы должны оформить визу. Сделать это можно онлайн в консульстве Таиланда в Варшаве, если поездка продлится более 15 дней. Если же отпуск короче этого срока, то получить разрешение на пребывание в стране можно по прибытии на курорте.

Январь

Лучший месяц для пляжного отдыха. В северных регионах температура воздуха колеблется от 18 до 26 градусов. На юге гораздо теплее. Днем на термометре редко бывает отметка меньше 31, вода теплая и спокойная. Дожди бывают до 8 раз в месяц, однако они не мешают отдыху, потому что заканчиваются довольно быстро.

Февраль

Этот месяц не сильно отличается от предыдущего. Для пляжных отпусков в это время идеально подходят курорты Пхукета и Сиамского залива. В центральных регионах температура поднимается до 32 градусов.

Март

На Андаманском море существенно увеличивается температура и сразу уменьшается количество туристов. На курортах становится очень жарко, часто бывают дождливые дни. Однако в Сиамском заливе можно комфортно отдохнуть.

Апрель

Самый теплый месяц в Таиланде. В этот период столбик термометра держится на отметке +35, а количество дождливых дней в отдельных регионах достигает 14-16.

Май

Большую часть времени идут осадки, мешающие нормально отдыхать. В городах держится невероятная жара, чередующаяся с проливными ливнями.

Июнь

Дожди охватывают всю территорию страны. Поднимаются сильные ветры, на море становятся заметны высокие волны. Это привлекает серферов, которые массово приезжают на остров. Жара переносится очень тяжело из-за высокого уровня влажности.

Июль

Все еще мешают пляжному отдыху ветры и ливни. Тем не менее, температура немного падает и держится на уровне +32 градуса.

Август

В этот месяц растет количество туристов, приезжающих в Таиланд ради экскурсий по духовным и историческим местам. Однако погода до сих пор не радует. До 12 дней в августе выпадают осадки, ветер периодами очень сильный.

Сентябрь

Наиболее "влажный" период осени. Дожди временами до 20 дней. Однако море уже прогревается до +29, а на пляжах начинают появляться туристы.

Октябрь

Страну заполоняют путешественники, приехавшие посмотреть на фестиваль Огненных шаров в провинцию Нонгкхай. Количество осадков постепенно уменьшается. Волны на море тоже заметно утихают.

Ноябрь

Начало высокого сезона в Таиланде. Дни солнечные и тёплые. Море – спокойное и комфортное для плавания. Однако в Пхукете, Пхи-Пхи и Самуе лучше в этот период не ехать, так как здесь как раз наблюдается пик осадков.

Декабрь

Самая популярный месяц для пляжного отдыха. Погода теплая и сухая, дождливых дней почти нет. К тому же в этот период действует множество скидок и можно отправиться на бюджетный шоппинг.

Определившись с датами, следует понять цель поездки. От этого зависит, какое направление вам подходит больше и удовлетворит все ваши запросы.

Экскурсионные места

Бангкок

Оставаться в столице на целую неделю нет никакой нужды. Тем более что здесь всегда очень шумно, дороги заполнены пробками, а люди постоянно куда-то спешат. Поэтому рекомендуем приехать сюда на однодневную экскурсию. Обязательно посмотрите Королевский дворец, храмы Ват Аруна и Ват Сакет и торговый центр Siam Paragon.

Аюттайя

В первую столицу Таиланда тоже можно приехать на сутки. Этого времени вам хватит, чтобы насладиться древними сакральными местами и современными видами города. Большинство храмов Аюттайи были построены более 300 лет назад. Среди них Ватт Ратчабурана, Ватт Махатхат и Ватт Чайваттханарам. Бурная история города оставила отражение на святынях: стены зданий частично разрушены, лепнина почти уничтожена, а памятники в большинстве своем обезглавлены. Но даже в таком состоянии они поражают туристов.

Самет

Удивительный парк, занимающий территорию всего острова. Вход в заповедную зону для иностранцев платный и стоит около 6$. Инфраструктура здесь почти полностью отсутствует, а природа сохранена в первозданном виде.

Пляжный отдых

Пхукет

Самый популярный курорт Таиланда ежегодно принимает более миллиона туристов. Цены здесь значительно ниже, чем на соседних островах. Но это никак не влияет на качество отдыха. Пхукет почти полностью застроен разными гостиницами, гест-хаусами и хостелами. Остальную территорию занимают многочисленные пляжи и рестораны. Основным преимуществом острова является наличие аэропорта, куда прилетают рейсы из разных стран мира.

Самуй

Один из самых известных пляжных курортов, подходящий для спокойного и активного отдыха. Береговая линия острова очень разнообразна: высокие отели стоят рядом с маленькими домиками, ночные клубы разделяют один пляж с семейными ресторанчиками. Однако Самуй все же любят туристы и приезжают сюда даже несколько раз в году.

Ко Чанг

Сначала может показаться, что на острове совершенно спокойно и тихо. Однако это обманчивое мнение. Хотя здесь и нет ночных клубов, на Ко Чанге есть несколько известных пабов и баров, стоящих рядом с публичными домами. Однако не волнуйтесь, здесь есть много зон для семейного отдыха, которые находятся вдали от "скрытой" стороны курорта.

Локации для дайвинга

Симиланские острова

Опытные дайверы отправляются на архипелаг Симилан. В подводном сафари находятся гранитные вулканы с многочисленными пещерами и плавают десятки ярких морских обитателей. Песчаные пляжи и теплая вода придают комфорт поклонникам погружений.

Остров Сурин

Здесь есть, чем заняться дайверам. Коралловые рифы окутывают остров и создают прекрасные подводные лабиринты. Популярным развлечением являются съемки погружений, которые могут проводить даже местные инструкторы.

Ко Ха и Ко Рок

Эти два острова известны дайверам со всего мира. Дело в том, что здесь находятся наиболее сохранившиеся в стране коралловые рифы. Также курорты славятся белоснежными пляжами и насыщенным подводным миром.

Локации для серфинга

Паттайя

Большинство лагерей и школ для серферов находятся на острове. Их здесь более 20. Преимуществом обучения с инструктором является возможность попробовать свои силы на искусственных волнах и только тогда переходить на новый уровень. Час занятий стоит от 24$. Однако море в этом регионе довольно грязное из-за подводных течений и постоянных волн. Это может немного испортить впечатление от отпуска.

Районг

Это лучшее место для новичков. Вода вокруг курорта очень прозрачна. Обычно волны низкие, что позволяет отточить свои навыки и дополнительно потренироваться. Людей здесь гораздо меньше, чем на Паттайе, что дает свои преимущества.

Пхукет

Опытные серферы выбирают для отдыха специализированные пляжи Пхукета. Здесь можно недорого арендовать доску, взять урок у профессионального инструктора и пообщаться с единомышленниками в нескольких местных пабах.

В Таиланд, к сожалению, из Украины сложно найти прямые рейсы. Чаще всего лететь приходится с пересадками. Однако стоимость билетов несколько ниже, чем на самолеты на Бали или Доминикану.

Можно выбрать один из трех самых популярных аэропортов: в Бангкоке, Пхукете и Самуи. Цены примерно одинаковые: от 600$ за билет в обе стороны.

В стране огромный выбор размещений. Для бюджетного отдыха подойдут гест-хаусы и бунгало, цены на которые стартуют всего от 5$ за ночь.

Более комфортные условия в стандартных номерах с отдельной ванной комнатой и завтраками. Однако и стоимость уже будет от 12$.

Ночь в отеле с системой all inclusive будет стоить от 49$. Однако для 5-звездочного размещения цена больше – от 210$.

При выборе гостиницы обратите внимание на следующие моменты:

удаленность от пляжа;

отзывы на агрегаторах;

наличие дополнительных налогов;

меню завтраков или шведского стола, если это входит в оплату отеля;

трансфер от ближайшего аэропорта;

пляжи, магазины и рестораны рядом.

Если вы хотите отдохнуть от домашних дел и в отпуске забыть о приготовлении пищи, можно найти множество недорогих кафе на островах Таиланда. Средняя стоимость обеда на одного человека составляет 1,8$. Ужин на двоих в ресторане для туристов обойдется в 18,7$. Чашка капучино стоит примерно 1,8$.

Конечно, можно немного сэкономить, покупая продукты на местных рынках. Цены там достаточно лояльные:

бутылка воды (0,33) – 0,3$

хлеб – 1,18$

упаковка яиц (10 шт) – 1,58$

куриное филе (1 кг) – 2,82$

бананы (1 кг) – 1,25$

картофель (1 кг) – 1,42$

бутылка вина (0,5) – 1,61$

Конечно, он может очень отличаться в каждом частном случае. Поэтому посчитаем 7-дневный отпуск на Пхукете для одного человека, не учитывая различные дополнительные расходы.

перелет – $600

размещение в 3-звездном отеле с завтраками – $105

3-разовое питание в кафе – $40

перекусы с фруктами и сладостями – $15

внутренний трансфер – $12

всего – $772

Большинство исторических достопримечательностей в Таиланде открыты для туристов. Так что насладиться местным колоритом можно совершенно бесплатно. Это поможет изрядно сэкономить и снизить цену поездки.

Ранее OBOZREVATEL писал об интересных вариантах отдыха в Таиланде.