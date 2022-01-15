Как выглядит 'свалка Иисуса' в США. Фото заброшенного христианского парка развлечений

Исследовательница Урбекс Муза показала, как выглядит Holyland USA, основанный в 1955 году, который теперь называют "свалка Иисуса". Жуткие снимки останков Святой Земли Иоанна Крестителя собрали почти 3,5 тысячи лайков.

Соответствующие фото девушка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что Holyland USA был основан Джоном Баптистом Греко, который закрыл его в 1984 году на реконструкцию, но работа осталась незавершенной, поскольку он через несколько лет умер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джон Греко решил создать тематический парк в штате Коннектикут на площади с размером 8 гектаров. Там расположены часовня, крестные станции, копии катакомб и израильских деревень. Также он воссоздал Эдемский сад, 56-футовый центральный крест со светящейся вывеской с надписью "Святая земля США".

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Вдохновение Греко черпал из библейских отрывков. Вскоре было запланировано расширение и реконструкция, поэтому в 1984 году парк закрыли. Через два года после закрытия Джон Баптист Греко умер, и строительные работы остались незавершенными.

В 2014 году в эту локацию "вдохнули жизнь" и открыли для городских исследователей. Одна из них, Урбекс Муза, показала свои подписчикам фото израильский зданий. Пользователи сети отметили, что место выглядит завораживающе и пугающе.

"Святая земля всегда пугала меня слишком сильно, чтобы идти туда, но это круто", "Это место выглядит завораживающе, мне интересно узнать его историю. Кроме того, странно, что все это покрыто белой краской", "Такое интересное место для прогулок, и будет странно, если его перестроят или превратят во что-то другое", "Я не религиозен, но он выглядит чертовски круто, когда ночью светится", "Я годами ездил, видя крест, и не знал, что он заброшен", "Я на секунду подумал, что это Башня Титанов", "Жутковато". "Надо будет съездить туда", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит город-призрак, который всплыл спустя 60 лет нахождения под водой. Он находится в штате Юта, США.