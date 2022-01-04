Как провести идеальный день в новогоднем Нью Йорк: жареные соленые огурцы, лучшие бургеры, тесто для печенья на десерт, почему китайцы выстроились в очередь?

Когда попадаешь в большой город, то часто восторг от приближающихся приключений смешивается с паникой в попытке все успеть. Тут, на наш взгляд, главное не пытаться объять необъятное, а сконцентрироваться на главном: удовольствие.

В канун рождества мы не хотели сильно торопиться, чтобы хрупкое ощущение праздника от нас не улизнуло, потому мы пошли в проверенные и любимые нами места. И все равно нашли чему удивиться, теперь расскажем о них и вам.

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Первая остановка - легендарный Bryant Парк. Здесь можно полакомиться теплым яблочным сидром, покататься на коньках в окружении каменных джунглей, купить новогодние игрушки, съесть жареные соленые огурцы (вы не поверите это вкусно) и потратить 7 $ на самый странный американский десерт – сырое тесто для печенья, которое едят прямо ложкой как мороженное!

Вторая остановка – Таверна Minetta. Этот ресторан открыл свои двери в 1937 году и с самых первых дней существования стал магнитом для знаменитостей, писателей, поэтов и ценителей хорошей еды. По сей день это место сохраняет свой первозданный шарм Французского бистро. А black label бургер из их меню входит в топ 10 бургеров города.

Третья остановка нашего неспешного дня Porto Rico Компани. Это кофейный магазин в сердце Greenwich Village, заставленный мешками кофе и всем что понадобиться для его приготовления.

Если вы еще не устали, то отправляйтесь к Rockefeller центру рассматривать витрины Saks Fifth Ave. И главную елку страны. А там глядишь и освободиться место в животе для невероятных десертов китайской кондитерской Lady M. Вот, как, не толкаясь в очередях и не тратя бешеные деньги на новогодний мюзиклы можно провести идеальный день в Нью Йорке и побывать, и почувствовать себя местным хотя бы не на долго.