Сафари по-украински, или Кто теперь живет в Чернобыле? Необычная Украина.

В американских фильмах часто можно увидеть, как туристы отправляются в джунгли Амазонки или в Африку для того, чтобы прокатиться на джипе внедорожнике по степям и горам, понаблюдать за дикими животными в их естественной среде. Зачем они это делают? Неужели людям мало зоопарков? Да затем, что дикая природа и жалкое подобие, которое устроили люди в виде тесных зоопарков не годиться ни в какое сравнение!

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А теперь хорошие новости – в Украине тоже есть эко-, я бы даже сказала сафари-парки, не для охоты, конечно, но для созерцания великолепных животных в максимально приближенной к естественной среде. Итак, предлагаем запланировать поездку в при-Чернобыльскую зону. Именно там находится экопарк Медвино.

Всего в 150 км. от Киева. Это не очень далеко, но для полного погружения мы рекомендуем приехать в эту местность с ночевкой. Не далеко от экопакра и всего в километре от Чернобыльского КПП есть отель-хостел с киношным названием "Сталкер". Не то, что бы он был какой-то необыкновенно красивый, но это новый комфортный отель с ценами на любой бюджет и рестораном, где накормят уставшего путника.

В эко-парке из еды только сыры собственной сыроварни, поэтому нужно подкрепиться заранее или взять что-то с собой. Хотя в теплое время года работает полевая кухня, это конечно большое преимущество перед зимними поездками. Хотя зимой там есть свой особый шарм. Чувствуется еще большее единение с природой. Главное выбрать день посолнечнее. Если едете без ночевки, то вкусно пообедать можно в ресторане "Маяк", что в дачном отеле "Глебовка".