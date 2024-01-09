ИИ назвал страну Европы, которая станет самой популярной среди туристов в 2024 году

По данным аналитиков, туристы, путешествующие в Европу, все больше стремятся к активному отдыху, а не релаксу на пляже. В частности, растет интерес к активностям на природе.

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Чтобы определить, какие европейские страны станут самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году, компания Mabrian обратилась к искусственному интеллекту. В общей сложности было проанализировано более 380 миллионов упоминаний о путешествиях в социальных сетях за период с января по октябрь 2023 года, пишет EuroNews.

Среди тенденций, мотивирующих путешествовать по Европе, остаются активный отдых и культурный аспект. Благодаря анализу было определено, что Италия станет популярнейшей страной среди туристов в этом году.

Первое место: Италия, Пьемонт

Страна на юге Европы заняла первое место с четырьмя потенциально популярными направлениями. Пьемонт заслужил первое место благодаря сочетанию культуры, природы и гастрономии.

Среди других: Альба, где проходит ежегодная ярмарка белого трюфеля, горнолыжный курорт Виа Латтеа, виноградники в Ланге, мерцающие озера Маджоре. Международный аэропорт Турина обеспечивает легкий доступ в итальянский регион со всего мира.

Второе место: Франция, Новая Аквитания

Вино, еда и природа поставили Новую Аквитанию во Франции на второе место. Юго-западный регион, известный своими устрицами и виноградниками Бордо, также прекрасное место для пеших прогулок и катания на лыжах в Пиренеях.

Третье место: Великобритания, Восточная Англия

Восточная Англия заняла третье место за баланс между культурой и природой. От престижных музеев Кембриджа и рек Норфолк-Бродс до достопримечательностей региона легко добраться с Лондона и через международные аэропорты.

Четвертое место: Франция, Окситания

На четвертом месте снова расположился Франция, с регионом Окситания, где раскинулись фруктовые сады, пешеходные тропы и Южный канал, занесенный в список ЮНЕСКО.

В список также вошел Северный Рейн-Вестфалия в Германии, где находится Кёльн и множество сказочных замков. За ним идут немецкий Гамбург на девятом месте и Лиссабон в Португалии на 10 месте.

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