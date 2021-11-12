Гуляем Брюсселем: что посмотреть, попробовать, где остановиться

Брюссель славится невероятными пейзажами, архитектурой, пивом и шоколадом. А еще столица Бельгии очень популярен среди туристов. OBOZREVATEL рассказывает, почему стоит посетить город на семи холмах.

9 ноября Украина была исключена из списка стран, чьим туристам разрешен въезд в ЕС. Все же, согласно королевскому указу, украинцы могут попасть в Бельгию с туристической целью, будучи привитыми одной из вакцин, признанных ЕМА (Европейская ассоциация лекарственных средств, – Ред.).

Что делать в Брюсселе:

Ощутить жизнь по-королевски

Конечно, сделать это можно в главной монаршей резиденции страны, расположенной в самом городе. Когда-то здесь жили правящие семьи. Сейчас же здание открыто для туристов. К тому же, вход бесплатный. Однако это не единственное место, где можно почувствовать себя венценосцем. В Брюсселе множество локаций, которые называют королевскими. Это музей, галерея, церкви. Все они каким-то образом связаны с монархами разных времен.

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Посмотреть на Европу свысока

И здесь нет никакого негативного подтекста. Только факты. В Брюсселе работает необычный музей под открытым небом, где можно увидеть главные достопримечательности Европы в миниатюре. Здесь даже ходит маленький транспорт и всюду расставлены игрушечные жители.

Малышам ниже 1,15 метров вход бесплатный. Детям повыше до 11 лет нужно отдать за билет 12 евро. Взрослым же экскурсия обойдется в 16,5 евро.

Стать меньше атома

Думаете, это невозможно? А вот и нет! В столице Бельгии стоит очень необычная постройка – Атомиум. Это увеличена в 165 млрд раз модель атома железа. В шести из девяти сфер даже можно побывать. Это удивительный опыт, когда чувствуешь себя действительно крошечным.

Взрослый билет в здание стоит 16 евро. За подростка до 17 лет или студента придется заплатить 8,5 евро. Пожилые люди платят за вход 14 евро. Дети, люди с ограниченными возможностями и водители автобусов могут заходить бесплатно.

Побывать в Париже, оставаясь в Брюсселе

Еще одна интересная возможность. Для этого вам нужно лишь немного пройтись до знаменитого парка 50-летия. Он в точности воспроизводит французские архитектурные традиции. Особенно это заметно прямо на входе, где стоит Триумфальная арка. Погулять по территории можно абсолютно бесплатно.

Посетить самый сладкий музей мира

Здесь можно почувствовать настоящий вкус Бельгии: сладкий, но с интересной горчинкой. Именно такой шоколад сделал город популярным во всем мире. Сюда приезжают любители сладостей, чтобы попробовать себя в роли кондитера и увидеть процесс приготовления вкуснейшее в мире какао. Вход в Музей шоколада взрослым обойдется в 9,5 евро, детям от 12 лет, студентам и пенсионерам – в 8,5 евро, малышам до 5 лет - бесплатно.

Что попробовать в Брюсселе:

Муль-Фрит – это национальная бельгийская блюдо, которое состоит из мидий и картофеля фри. Для нас это сочетание кажется очень необычным, однако это невероятно вкусно.

Кролик в пиве – это мясное чудо удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов. Нежное блюдо в сливочно-пивном соусе настолько полноценно, что даже не требует никакого гарнира или какого-то другого дополнения.

Десерты на ваш выбор. Что и говорить, бельгийцы знают толк сладостях. Шоколадные конфеты с орехами и цукатами, разнообразные пирожные с карамельной начинкой, самые вкусные в мире вафли с джемом. Здесь выбор кондитерских изделий больше, чем где либо.

Где остановиться:

Выбор размещения в городе очень большой. Правда, и цены не маленькие. Кровать в 8-местной комнате дешевого хостела вам обойдется в 20$. Двуместный номер в более-менее приемлемом отеле – от 54$. Неплохим вариантом является аренда апартаментов. Небольшая однокомнатная квартира в центре города будет стоить от 65$ в сутки.

Цены на отпуск в Брюсселе

Все зависит от ваших пожеланий и возможностей. В общем, в городе очень много бесплатных зон отдыха, музеев и исторических зданий. Но проживания здесь дороже, чем в некоторых странах Европы.

Обед в бюджетном кафе – 17$

Бутылка воды (0,5 л) – 0,63$

Бутылка вина – 7,23$

Картофель (1 кг) – 1,1$

Свинина (1 кг) – 10,84$

Проезд в общественном транспорте – 2,64$

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