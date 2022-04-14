Город в Испании переименуют в 'Украину'

Городок и муниципалитет Фуэнтес-де-Андалусия в провинции Севилья в Испании с населением около 7300 человек на время Страстной недели перед Пасхой переименуют в "Украину". Кроме того, на этот же период некоторые улицы будут называться Киевская, Мариупольская, Харьковская, Херсонская и Одесская.

Такой инициативной местные жители решили продемонстрировать свою солидарность с украинским народом, который страдает от начатой Российской Федерацией преступной войны. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице посольства Украины в Королевстве Испания.

"Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании", – говорится в сообщении.

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В городе уже установили таблички с новыми временными названиями улиц, а также большую монументальную конструкцию с надписью UCRANIA на въезде в населенный пункт.

Мэр муниципалитета Франсиско Мартинес прокомментировал: "Это акция солидарности перед лицом ситуации, в которой оказались украинцы из-за российского вторжения".

Кроме того, инициатива дополнена идеей сотрудничества с другими местами в мире, которые страдают от вооруженных конфликтов, поэтому часть улиц также будет называться Эфиопией, Сирией и так далее.

Во время Страстной недели жители Фуэнтес-де-Андалусии смогут в интерактивном режиме встретиться с корреспондентами различных СМИ, работающих в Украине, чтобы более подробно узнать о ситуации в стране и жестоких действиях российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской совет Праги (Чехия) принял решение о переименовании улицы, на которой находится посольство России, на улицу Украинских Героев. Также посольство РФ в Риге и Вильнюсе "переселили" на улицу Независимости Украины.