Посольство России в Чехии 'переселили' на улицу Украинских Героев

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис поделился с украинцами хорошей новостью. Посольство России в Чехии теперь дислоцируется на улице Украинских Героев.

Такое сообщение он написал на своей странице в Facebook. "Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских Героев 36", – обьявил дипломат (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К сообщению он прикрепил скриншот с карт, где видно посольство захватчиков и обновленное название улицы, на которой будут работать представители страны-оккупанта.

Ранее сообщалось, что в конце марта городской совет Праги принял решение о переименовании улицы, на которой находится посольство России, на улицу Украинских Героев.

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Таким образом, правительство Чешской Республики предложило выразить свое восхищение мужеством украинского народа, а также продемонстрировать пренебрежение к стране-агрессору.

Теперь дипломаты России будут ежедневно ездить на работу по улице, которая прославляет воинов и простых граждан Украины.

Украинцы поблагодарили Чехию за вклад в поддержку их независимости и предложили несколько вариантов названий. "Она должна была называться "Улицей российских военных преступников", "Спасибо", "Супер", "Хорошие новости", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в европейском сообществе подобные манипуляции с названиями улиц практикуются не в первый раз. В частности, посольство РФ в Риге и Вильнюсе "переселили" на улицу "Независимости Украины".

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