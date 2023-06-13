Горные дороги и тихие побережья: топ-5 маршрутов Европы для путешествия на автомобиле

Путешествия на автомобиле – это прекрасный способ узнать новые страны и насладиться незабываемыми приключениями. Преимущества таких путешествий очевидны:

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автономность: полный контроль над своим путешествием, вы ни от кого не зависите;

свобода действий: останавливайтесь, где хотите, исследуйте живописные города и села, посещайте парки и открывайте скрытые сокровища;

самостоятельность: планируйте свой маршрут, выбирайте места, которые хотите посетить, распределяйте время, как вам удобно.

Однако перед поездкой важно учитывать несколько вещей. Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы :

загранпаспорт с визой (при необходимости);

медицинская страховка;

страховой полис на автомобиль;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Не менее важно ознакомиться с правилами дорожного движения стран, которые вы планируете посетить, поскольку они могут немного отличаться. Также рекомендуем загрузить мобильные приложения с навигацией, которые работают без подключения к Интернету.

После тщательной подготовки можно отправляться! Вот лишь несколько маршрутов, которые могут прийтись вам по душе.

Трансфагараш, Румыния

Эта дорога считается одной из самых красивых в Европе, с непревзойденными пейзажами, крутыми серпантинами и увлекательными видами.

Отправившись с живописного города Куртсеа-де-Аргеш, ваш путь будет пролегать по дороге с множеством поворотов, тоннелей и мостов, достигая высоты более 2000 метров.

Одним из самых увлекательных моментов путешествия будет остановка у озера Балеа, расположенного в самой высокой точке трассы. Здесь вы можете насладиться панорамными видами, отведать блюда традиционной румынской кухни и приобрести сувениры.

Совет: учтите, что эта трасса большую часть года закрыта. Актуальная информация о состоянии и статусе дороги доступна на официальном сайте маршрута.

Что посмотреть рядом:

дамба Выдрара;

замок Дракулы (г. Бран);

самая узкая улочка Европы (г. Брашов);

крепость Ришнов;

замок Пелеш.

Советуем попробовать:

метитеи – традиционные колбаски из баранины, которые готовятся на открытом огне;

папанаш – десерт из творога;

сыры с овечьего молока.

Амальфитанское побережье, Италия

Сказочные пейзажи, живописные поселки и кристально чистое Средиземное море сделают ваше путешествие незабываемым. Амальфитанское побережье расположено в регионе Кампания, на южном побережье Италии. Жемчужинами маршрута являются города Амальфи, Равелло, Поситано, внесенные в мировое наследие ЮНЕСКО. Там расположены достопримечательности, соборы, виллы и музеи, которые стоит посетить.

Путешествуя по этому региону, вы будете очарованы цветными домиками, возведенными на скалах, которые спускаются к самому морю. Обязательно прогуляйтесь по лабиринтам узких улочек, где каждый уголок открывает невероятные виды.

Совет: в августе лучше воздержаться от путешествия – здесь слишком много туристов и на дороге образуются пробки.

Что посмотреть рядом:

Неаполь;

разрушенный город Помпеи;

вулкан Везувий.

Советуем попробовать:

лимончело – настоящая визитная карточка Страны Лимонии;

свежие морепродукты;

оливки.

Бахаальпзе, Швейцария

Расположенные в сердце Европы, швейцарские Альпы славятся своей красотой, буквально завораживающей. Острые шпили, покрытые вечным снегом и зеленые долины, кристально чистые озера и потоки, ледники и густые леса – все это создает поразительный пейзаж, который оставляет незабываемый след в сердцах путешественников.

Спустившись с гор предлагаем отправиться в Женеву вдоль берега Женевского озера. Оно окружено горными вершинами, виноградниками и живописными набережными, где можно отдохнуть на пляжах с золотым песком.

А в самой Женеве вас ждут величественные дворцы, изящные сады и музеи, которые раскроют вам историю региона. Многие фестивали, спектакли и музыкальные события проходят на берегу озера, предоставляя возможность погрузиться в местную атмосферу и насладиться искусством.

Совет: если вы хотите посетить Швейцарию в средине лета или в праздничный сезон зимой, желательно заранее бронировать жилье.

Что посмотреть рядом:

долина Лаутербруннен со Штауббахским водопадом;

виноградные террасы Лаво;

набережная Монтре и замок Шильон;

собор Нотр-Дам (Лозанна).

Советуем попробовать:

легендарный швейцарский шоколад;

вина из виноградников Лозанны;

фондю;

раклетта.

Самая западная точка Европы, Португалия.

Лиссабон манит туристов своим колоритом и атмосферой. А вы знали, что всего в 40 километрах от столицы Португалии находится самая западная точка Европы?

Если решитесь на путешествие на Край Мира, вас ждут незабываемые впечатления!

Дорога к мысу Рока перенесет вас от многолюдной столицы в дикую и прекрасную природу Атлантического побережья. Это место очаровывает своей богатой историей и легендами, связанными с мореходством. Приготовьтесь почувствовать ветер в волосах и наблюдать за бесконечностью океана, который начинается у вас под ногами.

Совет: чтобы избежать толп туристов, лучше посетить Мыс Рока рано утром или вечером.

Что посмотреть рядом:

дворец Келуш;

дворец Пена, построенный в стиле романтизма;

Кинта де Регалейра;

Мавританский замок;

Бока ду инферну.

Советуем попробовать:

десерт паштель-де-ната;

местные вина Португало или Вино Вердехо;

сардины на гриле.

Величественные фьорды, Норвегия.

К вашему вниманию маршрут невероятной красоты: предлагаем начать с города Берген и добраться до знаменитой скалы Язык Тролля вдоль берега Хардангенфьорда.

Этот фьорд славится своими горными вершинами, ледниками, живописными водопадами и деревнями. Он заслуженно считается одним из самых глубоких и красивых в мире.

Дорога к Языку Троллю соткана среди скалистых гор, где открываются магические панорамы. Приготовьтесь делать фото на каждом шагу.

Совет: перед путешествием проверьте погодные условия: угроза оползней и плохая видимость могут повлиять на безопасность вашего путешествия.

Что посетить рядом:

крепость Берггенус;

Королевская резиденция Бергена;

водопад Бернефьорден;

водопад Стейдальсфоссен;

мост Хардангер.

Советуем попробовать:

коричневый сыр;

лакс – жареный или копченый лосось;

традиционное норвежское пиво;

смербрид – бутерброд с овощами и колбасой.

Европа – это безграничное пространство с множеством мест для исследования, а путешествия на автомобиле предоставляют вам свободу и возможность насладиться всем, что этот континент может предложить. Садитесь за руль, соблюдайте правила и готовьтесь к увлекательному приключению.

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