Горные дороги и тихие побережья: топ-5 маршрутов Европы для путешествия на автомобиле
Путешествия на автомобиле – это прекрасный способ узнать новые страны и насладиться незабываемыми приключениями. Преимущества таких путешествий очевидны:
- автономность: полный контроль над своим путешествием, вы ни от кого не зависите;
- свобода действий: останавливайтесь, где хотите, исследуйте живописные города и села, посещайте парки и открывайте скрытые сокровища;
- самостоятельность: планируйте свой маршрут, выбирайте места, которые хотите посетить, распределяйте время, как вам удобно.
Однако перед поездкой важно учитывать несколько вещей. Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы :
- загранпаспорт с визой (при необходимости);
- медицинская страховка;
- страховой полис на автомобиль;
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Не менее важно ознакомиться с правилами дорожного движения стран, которые вы планируете посетить, поскольку они могут немного отличаться. Также рекомендуем загрузить мобильные приложения с навигацией, которые работают без подключения к Интернету.
После тщательной подготовки можно отправляться! Вот лишь несколько маршрутов, которые могут прийтись вам по душе.
Трансфагараш, Румыния
Эта дорога считается одной из самых красивых в Европе, с непревзойденными пейзажами, крутыми серпантинами и увлекательными видами.
Отправившись с живописного города Куртсеа-де-Аргеш, ваш путь будет пролегать по дороге с множеством поворотов, тоннелей и мостов, достигая высоты более 2000 метров.
Одним из самых увлекательных моментов путешествия будет остановка у озера Балеа, расположенного в самой высокой точке трассы. Здесь вы можете насладиться панорамными видами, отведать блюда традиционной румынской кухни и приобрести сувениры.
Совет: учтите, что эта трасса большую часть года закрыта. Актуальная информация о состоянии и статусе дороги доступна на официальном сайте маршрута.
Что посмотреть рядом:
- дамба Выдрара;
- замок Дракулы (г. Бран);
- самая узкая улочка Европы (г. Брашов);
- крепость Ришнов;
- замок Пелеш.
Советуем попробовать:
- метитеи – традиционные колбаски из баранины, которые готовятся на открытом огне;
- папанаш – десерт из творога;
- сыры с овечьего молока.
Амальфитанское побережье, Италия
Сказочные пейзажи, живописные поселки и кристально чистое Средиземное море сделают ваше путешествие незабываемым. Амальфитанское побережье расположено в регионе Кампания, на южном побережье Италии. Жемчужинами маршрута являются города Амальфи, Равелло, Поситано, внесенные в мировое наследие ЮНЕСКО. Там расположены достопримечательности, соборы, виллы и музеи, которые стоит посетить.
Путешествуя по этому региону, вы будете очарованы цветными домиками, возведенными на скалах, которые спускаются к самому морю. Обязательно прогуляйтесь по лабиринтам узких улочек, где каждый уголок открывает невероятные виды.
Совет: в августе лучше воздержаться от путешествия – здесь слишком много туристов и на дороге образуются пробки.
Что посмотреть рядом:
- Неаполь;
- разрушенный город Помпеи;
- вулкан Везувий.
Советуем попробовать:
- лимончело – настоящая визитная карточка Страны Лимонии;
- свежие морепродукты;
- оливки.
Бахаальпзе, Швейцария
Расположенные в сердце Европы, швейцарские Альпы славятся своей красотой, буквально завораживающей. Острые шпили, покрытые вечным снегом и зеленые долины, кристально чистые озера и потоки, ледники и густые леса – все это создает поразительный пейзаж, который оставляет незабываемый след в сердцах путешественников.
Спустившись с гор предлагаем отправиться в Женеву вдоль берега Женевского озера. Оно окружено горными вершинами, виноградниками и живописными набережными, где можно отдохнуть на пляжах с золотым песком.
А в самой Женеве вас ждут величественные дворцы, изящные сады и музеи, которые раскроют вам историю региона. Многие фестивали, спектакли и музыкальные события проходят на берегу озера, предоставляя возможность погрузиться в местную атмосферу и насладиться искусством.
Совет: если вы хотите посетить Швейцарию в средине лета или в праздничный сезон зимой, желательно заранее бронировать жилье.
Что посмотреть рядом:
- долина Лаутербруннен со Штауббахским водопадом;
- виноградные террасы Лаво;
- набережная Монтре и замок Шильон;
- собор Нотр-Дам (Лозанна).
Советуем попробовать:
- легендарный швейцарский шоколад;
- вина из виноградников Лозанны;
- фондю;
- раклетта.
Самая западная точка Европы, Португалия.
Лиссабон манит туристов своим колоритом и атмосферой. А вы знали, что всего в 40 километрах от столицы Португалии находится самая западная точка Европы?
Если решитесь на путешествие на Край Мира, вас ждут незабываемые впечатления!
Дорога к мысу Рока перенесет вас от многолюдной столицы в дикую и прекрасную природу Атлантического побережья. Это место очаровывает своей богатой историей и легендами, связанными с мореходством. Приготовьтесь почувствовать ветер в волосах и наблюдать за бесконечностью океана, который начинается у вас под ногами.
Совет: чтобы избежать толп туристов, лучше посетить Мыс Рока рано утром или вечером.
Что посмотреть рядом:
- дворец Келуш;
- дворец Пена, построенный в стиле романтизма;
- Кинта де Регалейра;
- Мавританский замок;
- Бока ду инферну.
Советуем попробовать:
- десерт паштель-де-ната;
- местные вина Португало или Вино Вердехо;
- сардины на гриле.
Величественные фьорды, Норвегия.
К вашему вниманию маршрут невероятной красоты: предлагаем начать с города Берген и добраться до знаменитой скалы Язык Тролля вдоль берега Хардангенфьорда.
Этот фьорд славится своими горными вершинами, ледниками, живописными водопадами и деревнями. Он заслуженно считается одним из самых глубоких и красивых в мире.
Дорога к Языку Троллю соткана среди скалистых гор, где открываются магические панорамы. Приготовьтесь делать фото на каждом шагу.
Совет: перед путешествием проверьте погодные условия: угроза оползней и плохая видимость могут повлиять на безопасность вашего путешествия.
Что посетить рядом:
- крепость Берггенус;
- Королевская резиденция Бергена;
- водопад Бернефьорден;
- водопад Стейдальсфоссен;
- мост Хардангер.
Советуем попробовать:
- коричневый сыр;
- лакс – жареный или копченый лосось;
- традиционное норвежское пиво;
- смербрид – бутерброд с овощами и колбасой.
Европа – это безграничное пространство с множеством мест для исследования, а путешествия на автомобиле предоставляют вам свободу и возможность насладиться всем, что этот континент может предложить. Садитесь за руль, соблюдайте правила и готовьтесь к увлекательному приключению.
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