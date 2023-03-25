Где можно провести уикенд в Польше: топ-5 самых красивых городов

Уехать на выходные в Польшу – всегда хорошая идея. Здесь даже без знания языка можно спокойно себя чувствовать и гулять, ведь найти общий язык с соседями не так уж сложно. И здесь действительно есть, на что посмотреть. Самые хорошие направления для весеннего путешествия – в подборке OBOZREVATEL

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Краков

Старинный город и бывшая столица Польского королевства поражает количеством зелени и сохранившихся исторических памятников. Краков сейчас смело можно назвать любимцем иностранных туристов, ведь в любое время он переполнен людьми. Сюда приезжают, чтобы посмотреть на давнюю ратушу, погулять по коридорам настоящего дворца и, конечно, посетить новаторские музеи.

Но это далеко не весь список. Уже несколько лет в городе проходят диджитал-фестивали, собирающие представителей ведущих IT-компаний и VR-разработчиков. Кроме этого здесь устраивают концерты и спектакли, которые славятся далеко за пределами Польши.

Познань

Сюда приезжают, чтобы полюбоваться историческим наследием страны. Именно в Познани находится самое древнее религиозное сооружение Польши – собор Святых Петра и Павла. Его построили еще в 10 веке и с тех пор святыня практически не претерпела изменений, что делает ее такой ценной.

Главные достопримечательности можно увидеть на Рыночной площади, выполняющей роль центра города. Не менее интересна будет прогулка по Тумскому острову и Королевскому дворцу. Не оставьте без внимания и многочисленные костелы, большинство с которых имеют давнюю интересную историю.

Ченстохова

Город по праву считается духовным центром страны. Сюда постоянно прибывают паломники, чтобы увидеть уникальную икону Богородицы, которую считают чудотворной. Ежегодно Ченстохова посещают около 5 млн. туристов и далеко не все из них приезжают сюда ради святыни.

Здесь расположена прекрасная ратуша, в стенах которой находится музей. Также внимание привлекают базилика Святого Семейства, Купеческий дом и Ясногорский монастырь. В городе прослеживается украинский след. На кладбище похоронены солдаты армии УНР и установлена соответствующая памятная доска.

Вроцлав

Этот необычный город имеет одну уникальную особенность. Он состоит из 12 островов на реке Одра, объединяющихся между собой 112 мостами. Самый старый район – Тумский – хранит многие исторические памятники и средневековые сооружения. Это делает его очень популярным среди туристов.

Конечно, нельзя упустить возможность посетить одну из десятков набережных. Они здесь все оформлены очень красиво, так что можете выбрать ближайшую к себе и просто полюбоваться волшебными видами. А еще с Вроцлавом связано множество легенд и мистических преданий.

Быдгощ

Прекрасный город поражает своей красотой и элегантностью. Это один из крупнейших населенных пунктов страны, где расположено много учебных, культурных и научных заведений. Местная филармония давно считается одной из лучших в Польше. То же самое можно сказать о Новой опере, где выступают всемирно известные артисты.

Своеобразной визитной карточкой города стала скульптура "Лучник". Раньше она стояла на Театральной площади. Но потом ее перенесли в парк Яна Кохановского. Не менее интересна композиция "Тот, кто пересекает реку", рядом с которой всегда фотографируются туристы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему следует обязательно побывать в Кракове.