Где провести 8 марта: 3 города для идеального отдыха

Целых 4 выходных подряд – это прекрасный повод собрать вещи и уехать в короткий отпуск за границу. OBOZREVATEL подобрал 5 лучших направлений для весеннего отдыха. Главные критерии выбора – наличие прямого рейса и хороших локаций, а также отсутствие жестких карантинных ограничений.

Из-за быстрого распространения опасных штаммов коронавируса в большинство стран мира пускают только при наличии зеленого сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о выздоровлении. Актуальная информация на этот счет размещена на сайте Консульской службы Украины.

Валенсия (Испания)

Испанский город гармонично сочетает новейшие районы с Океанографическим парком, Планетарием, ботаническим садом и достопримечательностями. Если взять в расчет дорогу, то на экскурсию по Валенсии у вас останется 3 полных дня. За это время можно успеть посетить Городок науки и искусств, ворота Серранос, площадь Мэрии, Кафедральный собор, арену для корриды Плас де Торос и еще кучу интересных локаций.

Перелет

На дорогу придется потратить по 4 часа в каждую сторону. К счастью, из Киева курсирует прямой рейс, так что не нужно будет делать пересадок. Однако и цена билетов достаточно значительна – от 312 евро в обе стороны.

Гостиницы

Размещение в Валенсии дешевым не назовешь. За 3 ночи в бюджетном отеле придется заплатить не менее 90 евро. Конечно, можно найти и более дешевые варианты. Например, остановиться в хостеле или общежитии можно и за €32, но условия такого жилья будут на порядок ниже.

Амстердам (Нидерланды)

Следует хоть раз побывать здесь, чтобы полностью влюбиться в этот город. В Амстердаме что не дом – то памятник истории и архитектуры, что не улица – то туристический центр. Наверное, поэтому здесь всегда так много туристов. Обычно для прогулок они выбирают всемирно известный квартал Красных фонарей, Рейксмузеум, мост "Питон", музей Ван Гога, Королевский дворец и парк Вондела.

Перелет

Рейс из Киева в Амстердам длится не больше трех часов. Стоит дорога в обе стороны по праздникам от 281 евро. Но чем ближе к 8 марта, тем сильнее поднимается стоимость перелета. Поэтому лучше позаботиться о билетах заранее.

Гостиницы

Амстердам предлагает огромный выбор жилья любой ценовой категории. Самые дешевые хостелы через 3 ночи пригласят от €57. Номера в отелях среднего класса обойдутся в €140 за весь период отпуска. Люксовые варианты могут стоить до нескольких тысяч евро в сутки.

Вена (Австрия)

Город считается одним из самых лучших для жизни. Здесь созданы все возможные условия для местных: удобная инфраструктура, большое количество культурных объектов, заведений питания, торговых центров, университетов… Да и туристы скучать в Вене не будут. Здесь можно посетить Ратушную площадь, дворец Шенбрунн, здание оперы, зоопарк и величественный Бельведер.

Перелет

Взлетать в Вену и вернуться в Киев можно всего за 140 евро. При этом дорога длится не больше 2 часов. Для прогулок по городу у вас будет больше времени.

Гостиницы

Цены на жилье в Вене стартуют от 42 евро. За эти деньги можно 3 ночи провести в хостеле. Двухместный номер эконом-класса будет стоить от € 55. Дороже всего обойдутся апартаменты в центре. Их цена достигает нескольких сотен евро в сутки.

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