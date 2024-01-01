От бассейнов до кинотеатров: как выглядят бункеры, где миллиардеры хотят пережить апокалипсис. Фото

На фоне постоянной опасности ядерного удара, пандемии или апокалипсиса звезды-миллиардеры начали задумываться о своей безопасности. Впрочем, выглядит это все как новые хвастливые проекты, чтобы показать свою статусность.

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Кроме мечты основателя компании "SpaceX" Илона Маска о жизни на Марсе, другие миллиардеры активно готовятся к апокалипсису, словно он уже вот-вот может произойти. Вот только зачем в бункерах кинотеатр, бассейны и площадь в 460 квадратных метров – открытый вопрос. Metro подробнее рассказал о том, в каких условиях богатейшие люди мира планируют пережить апокалипсис.

Строительством "бункеров судного дня" занимается компания Vivos. Они строят укрытия для широких масс (более 1000 человек), ограниченного (до 80 человек) и личного проживания. Их услугами пользуется немало миллиардеров.

Питер Тиль, один из соучредителей PayPal, уже долгое время пытается получить разрешение на строительство собственного бункера на Южном острове Новой Зеландии. Еще в 2020 году The Sun писал, что миллиардер во время эпидемии заказал у компании "Rising S Co" строительство в Новой Зеландии бункера, но когда он прибыл на место, не смог попасть внутрь.

Планы Илона Маска относительно конца света неизвестны, хотя, вероятнее всего, он сбежит на Марс. Но поскольку Starship, производства SpaceX, часто взрывается, Маск застрянет на Земле вместе с другими людьми.

А вот владелец компании Meta, управляющей Instagram, Facebook и другими соцсетями, Марк Цукерберг планирует на строительство своего хранилища потратить 270 миллионов долларов. Располагаться бункер должен на Гавайях. Кроме него, Цукерберг планирует построить еще целый комплекс: два особняка и более десяти меньших построек. Подробнее по ссылке.

В Северной Дакоте в США также строят подземные убежища для обычных людей. Сообщество Doomsday прежнюю военную базу превратило в 572 бункера, которые могут вместить более 1000 человек. Построила укрытие та самая компания Vivos. В частности, для европейцев также будет возможно избежать апокалипсиса. Компания планирует создать еще один бункер где-нибудь в горах Германии.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал о подземном городе на 1000 человек от компании Vivos, который способен пережить апокалипсис.

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