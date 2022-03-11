Египет — наш! В популярном отеле Шарм-эш-Шейха флаг России скрутили как тряпку. Видео

Египет необычным образом осудил Россию из-за полномасштабного военного вторжения в Украину и агрессивных действий диктатора Путина. В одном из популярных пятизвездочных отелей Шарм-эш-Шейха Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort российский триколор, который висел рядом с флагами других стран на приотельной площадке, скрутили как тряпку.

Жительница Якутии, которая отдыхала в гостинице, возмутилась такой ситуации и заставила сотрудников привести флаг в порядок и вернуть его на место. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Россиянка по имени Кира засняла униженный триколор РФ, который спустили со штока и завязали внизу на узел. Рядом развивалось сине-желтое знамя, а также флаги Египта, Британии, Европы и другие.

Видео дня

Как стало понятно из видео, жительница Якутии попросила сотрудников отеля исправить ситуацию и вернуть российский флаг в исходное положение. По ее мнению, отдыхающие в Египте россияне не должны быть свидетелями каких-либо политических разборок.

Отель Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort продолжает принимать граждан из страны-агрессора, как и другие комплексы в Египте.

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