Отдых в Египте подорожает из-за россиян: что ждет украинских туристов летом

В ближайшее время россияне могут вновь заполонить египетские курорты – РФ открывает прямые рейсы в Хургаду, а позже и в Шарм-эль-Шейх. В результате цены на отдых в этой стране, по прогнозам участников туристического рынка, взлетят на 10-20%. В то же время из-за отсутствия россиян на турецком побережье цены там снижаются. Пляжи на половину пустые, а аквапарки практически свободны.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В курортной Хургаде готовятся к приезду российских туристов. Там перекладывают асфальт, устанавливают бордюры и освещают улицы. Также спешно делают прививки от коронавируса работникам местных отелей. А для россиян в аэропорту Хургады готовят отдельный терминал.

С июня в этот город на материковой части Египта планируют запустить 13 регулярных рейсов из разных городов России, а также будут летать чартеры в неограниченном количестве.

Также готовят к прилету россиян и в Шарм-эль-Шейх. Правда, пока на этот курорт запустят только регулярные рейсы, поскольку считается, что Синайский полуостров более опасен для граждан РФ. Но в Шарме также оборудуют четыре въезда, которые будут огорожены стеной, а сам город будут охранять отряды полицейских.

Напомним, в Египет сейчас из России летают только регулярные рейсы в Каир, откуда поездка до курортов слишком проблематична. Полеты в Хургаду и Шарм были отменены еще в конце 2015 года, после теракта на борту самолета с россиянами, летевшего в Египет. Тогда погибло 224 человека.

В последние пять лет российские туристы проложили путь до курортов Красного моря через Турцию. Но после того, как в РФ запретили полеты и в эту страну, россиянам ничего не осталось, как отдыхать либо у себя в Сочи, либо на более дорогих курортах.

Граждане РФ были очень недовольны и проклинали свой Ростуризм на чем свет стоит. Они писали гневные письма, что их лишили более дешевого и комфортного отдыха. Воспользовавшись преимуществом, российские отели сразу подняли расценки как минимум на 20%, а некоторые увеличили цены в 1,5-2 раза.

Однако за такие же деньги как в Сочи в том же Египте можно отдохнуть с роскошью. А можно найти адекватный отдых и за скромные деньги, но рядом будет Красное море, жаркое солнце и услужливый персонал.

По мнению генерального директора туристической сети агентств "Поехали с нами" Олега Кулика, стоимость туров может увеличиться на 10-20%.

"Спрос порождает предложение. Конечно, чем выше спрос на отели, тем выше будут цены. Думаю, что операторы урежут полетные программы в Египет и переключатся на Турцию. Учитывайте, что 85% наших туристов в основном летают в Египет и Турцию в зависимости от сезона. Зимой, в начале весны – Египет, летом, в конце весны – Турция. Турция имеет свои преимущества: туда меньше лететь, а значит и затраты на перелеты меньше. Там лучше сервис и питание. К тому же с 15 мая Турция отменила ПЦР-тесты для украинцев. В Египет далеко лететь, более дорогой перелет, но лето круглый год. Думаю, что этот год для украинцев будет годом Турции", – считает Кулик.

Также он отмечает, что в ближайшие две недели те, кто хочет погреться на солнышке и искупаться в море, могут это сделать без больших финансовых потерь.

"Через две недели таких шаровых цен на Турцию уже не будет. Потому что к лету в любом случае отели цены поднимают. А пока дешевое проживание и операторы дают низкие цены на перелеты, поскольку самолеты не полностью заполняются", – поясняет Кулик.

Валерия Овсяник, главный редактор сайта turprofi.com.ua, также считает, что цены на отдых в Египте могут вырасти. Но поясняет некоторые нюансы.

"Думаю, что нужно дождаться возвращения россиян в Египет. Потому что об этом мы слышим уже с 2015 года. Во-вторых, цены могут вырасти, но учитывая высокую конкуренцию между направлениями и непонятный пока статус Турции для россиян на лето (рейсы отменены пока до 1 июня – Авт.), переживать по этому поводу я бы не стала. Максимум, что может случиться, это переориентация наших туристов на другие курорты, менее жаркие летом и без ПЦР-тестов. Но зимой будет сложнее, потому что Египет ближайшая к нам теплая страна. И тут цена будет иметь значение", – говорит Овсяник.

Также она отмечает, что часть туроператоров уже заключили с египетскими отелями контракты по определенной цене. Как правило, условия в процессе уже не меняются.

"В любом случае летний сезон для нас будет хорош. К тому же есть положительный момент: с ростом конкуренции качество обслуживания в отелях улучшается. Туристов станет больше, отели станут богаче и смогут вкладывать в сервис больше денег. Уровень обслуживания вырастет однозначно", – говорит Овсяник.

Тем временем украинские туристы, которые сейчас отдыхают в Турции, рассказывают, что без россиян пляжи в этой стране полупустые.

"Погода прекрасная, +27 градусов, море +20-22. На пляже народу немного. В отеле никаких очередей в столовых, все свободно. Персонал радуется каждому туристу", – делится с OBOZREVATEL впечатлениями киевлянка Елена Лазоренко, которая сейчас находится в Анталии.

"Я давно не видела такой пустоты и спокойствия в Турции. Мы еще в апреле были тут, было много россиян, а теперь редко кого из них можно встретить. Как добираются сюда, даже не знаю. На пляжах нет никаких проблем с лежаками. По привычке люди прибегают с полотенцами рано утром, чтобы занять место поближе к морю или бассейну. Но это смешно, потому что мест достаточно. Рестораны полупустые. Далеко не все отели в Турции открылись. У нас тут рядом две гостиницы закрыты. Конечно, для бизнеса турок это плохо, но для нас хорошо", – считает украинка Виктория Панченко, она с семьей сейчас тоже в районе Анталии.