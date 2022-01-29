Альтернатива Дубаю: как недорого, но люксово отдохнуть на курорте, который недавно стал доступнее для украинцев

Для Объединенных Арабских Эмиратов присуще быстрое развитие, богатство и роскошь. Неудивительно, что всего за 60 лет своего существования Абу-Даби стал одним из самых популярных городов мира.

OBOZREVATEL собрал всю полезную информацию, которая поможет бюджетно и интересно отдохнуть на этом курорте.

Еще в начале 1960-х на месте нынешней столицы ОАЭ находилось небольшое рыбацкое поселение. Земли здесь неплодовитые, так что локация никогда не привлекала людей. Но именно в это время здесь нашли залежи нефти, из-за чего сюда съехались состоятельные инвесторы. Буквально через несколько лет среди пустыни вырос Абу-Даби – город богатства и величия.

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К строительству мегаполиса привлекали лучших архитекторов мира. Они, в свою очередь, экспериментировали с формами, использовали новейшие технологии и прогрессивные решения. Поэтому сейчас столица выглядит как нечто невероятное и фантазийное. Сюда приезжают, прежде всего, чтобы насладиться прогулками среди зеркальных небоскребов, отдохнуть на берегу Персидского залива и пройтись по огромным торговым центрам. В настоящее время по своей популярности Абу-Даби не уступает другому известному курорту Эмиратов – Дубаю.

Карантинные условия

Абу-Даби – единственный город ОАЭ, где действуют особые карантинные условия. Если в другие части государства можно попасть без вакцинации, то здесь наличие зеленого COVID-сертификата международного образца обязательно. Без него доступ к большинству публичных мест, в том числе к ресторанам, музеям, магазинам и паркам, запрещен. При этом граждане не считаются полностью вакцинированными, если они не получили бустерную дозу по крайней мере через 6 месяцев после прохождения основного курса прививок. Об этом сообщает Arab News.

Чтобы попасть в столицу Арабских Эмиратов, нужно иметь:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации препаратами Sinopharm, Pfizer, Astrazeneca, Johnson, Moderna;

отрицательный результат ПЦР-теста;

страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19;

подтверждение регистрации на национальном ресурсе для иностранных граждан.

По прилете в страну туристы должны повторно пройти бесплатное ПЦР-тестирование прямо на территории аэропорта. Результаты анализа будут готовы в течение 24 часов и придут смс-сообщением.

Погода в Абу-Даби по месяцам

Город считается одним из самых теплых и засушливых в стране. Высокий сезон длится с октября по декабрь и с марта по апрель. В это время в Абу-Даби держится температура 25-33 градуса тепла.

Дождливые дни бывают в январе-феврале. Этот период считается самым прохладным, так как столбик термометра может падать до отметок 11-23 градуса тепла.

С мая по сентябрь в городе очень жарко. Температура воздуха практически не опускается ниже 40 градусов. В конце лета часто поднимаются песчаные бури, которые еще сильнее усложняют погодные условия.

Перелет

В последнее время увеличилось количество дешевых чартерных рейсов из Киева в Абу-Даби. Так всего за $125 можно купить билеты в обе стороны. Перелет длится около 5-6 часов. Большинство авиакомпаний предлагает добраться в столицу ОАЭ без пересадок.

Конечно, есть более дорогие рейсы. Так цена перелета может составлять до $8758. Но это места в бизнес-классе с повышенными условиями комфорта на не очень удобные маршруты с пересадками. Зачем все так усложнять, когда есть достаточно бюджетные варианты.

Общественный транспорт Абу-Даби

Метро в Абу-Даби отсутствует. Поэтому чаще всего туристы передвигаются автобусами. Однако это достаточно нелегкое занятие. Сеть общественного транспорта в городе очень запутанная. Для того, чтобы в ней немного разобраться, загрузите приложение Darb, разработанное местным Министерством транспорта. С его помощью вы можете прокладывать маршруты и находить ближайшие остановки.

Проезд оплачивается картой Hafilat. Ее можно купить в аэропорту и на остановках за $5,45 и сразу следует пополнить еще на $10. Одна поездка в черте города обойдется примерно в 0,5-1 доллар.

Такси в Абу-Даби стоит гораздо дешевле, чем в Дубае. Остановить машину можно подняв руку. Все автомобили оборудованы специальными счетчиками и стоимость проезда зависит от маршрута. В среднем цена поездки составляет 8-14 долларов. При этом водитель может вас доставить даже в другой эмират. Следует запомнить, что женщины должны всегда ехать на заднем сиденье, здесь так принято.

Гостиницы

Жилье в Абу-Даби стоит дорого. Здесь нет хостелов, поэтому придется признать эту статью расходов самой большой. Однако даже здесь можно немного сэкономить средства. Для этого следует бронировать номера заранее, хотя бы за 2 месяца. Также выбирайте периоды межсезонья, когда цены значительно падают. Еще следует обратить внимание, что в ОАЭ могут снимать дополнительные налоги за проживание. Поэтому уточните этот момент заранее в администрации гостиницы.

Средние цены в зимне-весенний период в Абу-Даби:

стандартный двухместный номер – от $27;

апартаменты – от $68;

улучшенный делюкс – от $73;

люкс – от $106.

Питание

Абу-Даби – это именно то место, где нужно попробовать национальные арабские блюда. Их подают практически во всех ресторанах, но лучше идти туда, где есть меню с надписью "emiraticuisine". Это значит, что заведение специализируется на местной кухне.

На кулинарные традиции ОАЭ сильно повлияло вероисповедание. Здесь не готовят свинину, а местные не употребляют алкоголь. Поэтому большинство блюд готовят из телятины, баранины и птицы. Используют множество овощей, бобовых и морепродуктов.

Здесь точно следует попробовать несколько деликатесов:

Ферид – основное блюдо из тушеного мяса с овощами. Подают его с рисом или лепешкой. Все посыпается множеством различных специй.

Уарак-нааб очень похож на грузинское блюдо – долму. Это один из видов голубцов, завернутых в виноградные листья.

Гузи – запеченная или жареная ягнятина с рисом и орехами.

Куса-махши – тушеные кабачки со специями и разными соусами.

Лукамат – популярный местный десерт. Это пончики, щедро политые финиковым сиропом.

Самый дешевый способ питания в Абу-Даби – это покупать еду в бюджетных закусочных и фаст-фудах. Здесь можно найти блюда на любой вкус:

овощной суп – от $2,2;

грибной суп – от $2,7;

салаты – от $5,2;

фалафель – от $4,3;

бараньи ребра – от $15,5.

В ресторанах для туристов и фешенебельных заведениях цены значительно выше:

завтраки – от $4;

салаты – от $6,8;

хумус – от $9,5;

сет морепродуктов – от $18,5;

адана-кебаб – от $27.

В среднем на питание взрослого человека нужно около $25 в сутки. Однако это при условии, что турист будет посещать только бюджетные заведения или же будет готовить самостоятельно.

Достопримечательности и популярные места

Абу-Даби – совсем молодой город. Так что искать здесь столетние мечети и древние замки не стоит. Однако здесь есть множество интересных локаций, возле которых всегда толпятся туристы.

Башни Этихад расположены на западе города рядом с Персидским заливом. Это невероятный по размерам архитектурный ансамбль, состоящий из 5 стилистически схожих небоскребов. Внутри построек находятся как частные апартаменты, так и бизнес-структуры. На 74 этаже одной из многоэтажек можно попасть на самую высокую в Абу-Даби смотровую площадку.

Башни Аль-Бахар тяжело перепутать с другими небоскребами города. Их дизайн объединяет одновременно современные конструкции и традиционный колорит. Это делает здания уникальными достопримечательностями.

Aldar HQ – еще одна многоэтажка, которая удивляет туристов. Она выполнена в форме морской ракушки. Сооружение имеет высоту 110 метров, а внутри оно оснащено новейшими системами жизнеобеспечения.

Ferrari World – это тематический парк, посвященный одноимённому производителю автомобилей. На территории комплекса расположены аттракционы с миниатюрными копиями машин, американские горки, выставки, 3D-экспозиции и еще много развлечений.

Остров Саадиат – сердце туристической жизни Абу-Даби. Здесь находятся лучшие отели и рестораны города, а вдоль Персидского залива простирается самый известный в городе пляж. Он покрыт белым песком и имеет все необходимое для комфортного отдыха.

Общий бюджет 5-дневного отпуска в Абу-Даби на одного:

перелет – от $90;

местный трансфер – от $30;

отель – от $108;

питание – от $125;

экскурсии – от $30.

Всего – от $383.

Ранее OBOZREVATEL писал о бюджетном отдыхе в Дубае.