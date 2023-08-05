Что посмотреть в Хорватии: лучшие туристические направления страны

Хорватия – жемчужина Средиземноморья, расположенная на западе Балканского полуострова. Страна омывается Адриатическим морем и по праву считается самой солнечной в Европе, поэтому неудивительно, что этот край так популярен среди путешественников.

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Если вы давно мечтали посетить живописную Хорватию, мы подготовили вам подборку лучших туристических направлений на любой вкус.

Загреб

Столица с богатой историей и бесчисленным количеством интересных локаций, которые стоит увидеть своими глазами. Загреб условно разделяют на Верхний город – старая часть с историческими постройками и современный Нижний.

Ценители культурного отдыха точно найдут, как скрасить досуг, ведь здесь насчитывается 16 театров, 22 музея и 31 художественная галерея. Самый популярный музей – Мимара, в коллекцию которого входят более 3,5 тысяч произведений искусства. Еще одной изюминкой является Музей разводов, в котором хранятся вещи бывших влюбленных.

Отправляйтесь на прогулку по мощеным улицам средневекового Старого города, где вы сможете исследовать знаменитые каменные ворота, построенные в далеком 13 веке. Посетите невероятные храмы: Церковь св. Марка, Кафедральный собор, Церковь св. Екатерины или Церковь св. Франциска. Или же окунитесь в атмосферу ХХ века в Нижнем городе, отправившись на шопинг или в фешенебельные рестораны.

Что посетить:

башню Лотрщак;

парк Максимир;

Галерея современного искусства;

Галерею старых мастеров;

улицу Илика.

Пула

Город невероятной красоты на самом большом полуострове в Адриатическом море – Истрия. Край славится постройками эпохи Древнего Рима, одной из которых является прекрасно сохранившийся амфитеатр, расположенный на окраине исторического центра.

Мягкий климат, спокойное море и сосновые леса как магнитом притягивают туристов со всей Европы. Здесь вы сможете отдыхать на роскошных пляжах, устланных мелкой галькой, или исследовать давние традиции виноделия или рыбалки.

Рекомендуем также посетить соседний город Пореч, где можно полюбоваться храмами и крепостными стенами, а обычные дворики поразят вас многообразием зелени. Кстати, из местного порта можно отправиться на экскурсию в Венецию.

Что посетить:

главную площадь – Форум;

Золотые ворота;

Национальный парк Бриуны;

бухту Валсалино;

пляжи Crveni Otok, Duga Uvala, Bijeca.

Задар

Столица одноименной провинции расположена в средней части Адриатического побережья. Природа края поражает красотой: крутые скалы, нависающие над глубоким и чистым морем. Здесь можно спрятаться от мира в уютных бухтах или наслаждаться особым воздухом хвойных лесов.

История города уходит корнями аж к 9 веку до нашей эры, так что вы точно найдете на что посмотреть, гуляя по старой части Задара. Одним из главных его символов является Церковь Святого Доната, которая работает как музей, а летом здесь проходят концерты классической музыки.

Визитной карточкой края считается Морской орган, ставший ярким примером того, как что-то новое может гармонично сочетаться со старинной архитектурой и могучей стихией. Этот орган был спроектирован местным архитектором, который разместил трубы инструмента так, что морские волны и ветер "играют" на нем, воспроизводя мелодию самой природы.

Что посетить:

Университет Задара;

руины Римского Форума;

пляжи Kolovare, Sharun Beach;

Национальный парк Корнати;

Национальный парк Плитвицкие озера.

Хвар

Остров, что простирается на шестьдесят восемь километров вдоль побережья Средней Далмации, привлекает путешественников сказочными заливами и бухтами.

Отправившись на прогулку по одноименному городу, вы будете поражены главной его площадью – Пьяца. Рекомендуем воспользоваться возможностью и дождаться заката, поднявшись на стены крепости, с которой открывается волшебный вид на соседние острова.

Одним из самых известных событий теплого сезона является Летний фестиваль в городе Хвар, который проходит с начала июня до конца августа и сопровождается концертами, представлениями и выступлениями фольклорных ансамблей. Также популярны среди туристов фестивали вина и "Рыбацкие ночи".

Что посетить:

здание Арсенала;

крепость Щпаньол;

пляжи Dubovica, Amfora, Hula Hula, Bocic, Soline;

природный парк Ластово;

город Сплит.

Дубровник

Один из самых знаменитых курортных городков Хорватии расположен на юге страны. Он славится своим мягким средиземноморским климатом. Дубровник входит в список лучших памятников эпохи Возрождения ЮНЕСКО.

Будучи здесь, обязательно выделите время для прогулки по историческому центру. Там вы увидите старинные стены, сможете посетить готический дворец Спонца и полюбоваться необычными фонтанами. Рекомендуем понаблюдать за городом с горы Садж, где обустроена смотровая площадка.

Береговая линия в этой местности богата бесчисленным количеством девственных бухт, из которых открывается непревзойденный вид на Элафитские острова. Рекомендуем посетить канатную дорогу, чтобы осмотреть город и побережье с высоты птичьего полета.

Что посетить:

церковь святого Влаха;

доминиканский и францисканский монастыри;

дворец князя;

древнейшую синагогу в Европе;

пляжи Cava Beach, Галиха, Lokrum main beach.

Откройте для себя Хорватию и ощутите настоящую магию Средиземноморья. Эта страна очарует вас гармоничным сочетанием богатой истории и яркого пляжного отдыха. Солнечное государство ждет вас!

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