Как сэкономить на отпуске в Греции: проверенные лайфхаки

Отдых в Греции в летнее время – само удовольствие. Роскошные пляжи этой страны ежегодно привлекают так много туристов, что и описать трудно. А сколько здесь разнообразных развлечений: экскурсии по древним руинам, прогулки по живописным островам, яркие вечеринки в колоритных клубах.

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Однако есть одно но: заоблачные цены в высокий сезон делают этот курорт недоступным для многих иностранцев. Вернее для тех, кто не знает об этих лайфхаках.

Как бюджетно добраться до Греции

Не зависимо от того, в какой именно части Греции вы решили остановиться, всегда покупайте билет в Афины. В столицу курсирует множество авиарейсов из Польши, Румынии и других стран, граничащих с Украиной.

Мониторить билеты следует минимум за 2 месяца до поездки, чтобы отхватить лучшее предложение. Советуем сразу бронировать места и на обратный рейс, ведь это обеспечит дополнительную скидку.

Как передвигаться по Греции

От Афин до самых популярных островов каждый день курсируют самолеты. Это, на самом деле, самый удобный и быстрый способ добраться до выбранного курорта. Но он одновременно и самый дорогой, поэтому мы рекомендуем найти альтернативу.

Хорошим вариантом станут паромы. Они также доставят вас в любую часть страны, хотя дорога будет длиться и немного дольше. Но вы этого не заметите, ведь все ваше внимание будет направлено на невероятные пейзажи, которые будут окружать вас весь путь.

Кстати, среди водных перевозчиков в Греции царит конкуренция. И это играет вам на руку, ведь вы можете просмотреть несколько различных предложений и выбрать самые дешевые билеты. Некоторые компании предлагают скидки, если вы сразу бронируете места в обе стороны или едете с друзьями или семьей.

В пределах же одного острова можно передвигаться на автобусе, мопеде или даже велосипеде. Все эти варианты достаточно бюджетны и комфортны. Поэтому нет смысла тратиться на дорогостоящее такси или аренду автомобиля.

Железнодорожное сообщение в Греции ограничено. Но там, где поезда все же курсируют, это самый дешевый способ передвижения. К примеру, среди туристов большой популярностью пользуется маршрут Афины-Салоники.

Когда в Греции самые низкие цены

Как мы писали выше, Греция довольно дорогая страна. Но высокие цены здесь наблюдаются только в пик сезона, который приходится на июль и август. Обычно в это время в страну приезжают десятки тысяч туристов, а цены на авиабилеты и номера в гостиницах резко поднимаются.

Получше ситуация наблюдается в июне и сентябре. Погода в этот период еще достаточно хороша, чтобы плавать или загорать на пляже, а цены поприятнее. В сравнении с высоким сезоном они падают примерно на 25%.

Опытные туристы едут в Грецию в конце мая и начале октября. Отели в это время уже практически пустые, как и общественные места. Однако на улице в эти месяцы тепло, вода прогрета, и можно хорошо отдохнуть со скидкой в 30-40%.

Важное замечание: если вы собираетесь приехать в Грецию в осенне-весенний период, то уточните в администрации гостиницы, есть ли у них отопление или обогреватели в номерах.

Когда лучше начать планировать отпуск в Греции

Как и в случае с другими курортами, готовиться к поездке в Грецию следует минимум за 2 месяца. Это даст вам возможность выбирать из большего количества предложений. Касается это как авиабилетов, так и номеров в отелях. Поэтому у вас будет неплохой шанс найти более бюджетные варианты.

Советуем не останавливаться сразу на самых популярных курортах, рассмотрите разные предложения. Греция – прекрасна с любого ракурса. Однако некоторые острова здесь предлагают более выгодные варианты, чем другие. Поэтому хорошо обдумайте выбор региона.

Как сэкономить на посещении культурных и исторических достопримечательностей в Греции

Во время путешествия вас удивят низкие цены на входные билеты в музеи Греции. Власти страны заботятся о том, чтобы все желающие имели возможность насладиться ее достопримечательностями. С этой целью были введены дополнительные скидки для людей младше 25 и старше 60 лет. Так что прогулка, например, по Акрополю может обойтись вам всего в несколько долларов.

Где бюджетно пообедать в Греции

Обычно в туристических районах Греции обед в ресторане стоит от 30 долларов. Это большая сумма, особенно если вы приехали на отдых с семьей и имеете ограниченный бюджет. Чтобы не переплачивать за питание найдите на своем курорте заведения, в которые ходят местные жители. Они находятся немного дальше от самых популярных улиц, не имеют больших вывесок и предлагают меню с более низкими ценами.

Кроме того, большинство супермаркетов страны имеют отделы с готовой продукцией, а в пекарнях можно приобрести бутерброды или вкусные булочки. Это более выгодные варианты для тех, кто планирует бюджетный отдых.

Как не переплачивать на пляжах в Греции

Возможно, вы об этом не знали, но в Греции все пляжи бесплатные. Однако с вас будут точно требовать высокую плату за шезлонг. Конечно, если вы не знаете главную туристическую хитрость.

Местные жители практически никогда не отдыхают на популярных пляжах. Они отходят от них буквально на несколько километров и находят себе хорошее место, где нет толп туристов и можно разместиться на собственном коврике.

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