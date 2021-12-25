Если в Украине дорого: почему следует выбрать горнолыжные курорты Болгарии

Высокие горы, трассы европейского уровня и комфортабельные отели – именно за этим едут туристы зимой в Болгарию. Тем более что эта страна славится бюджетными курортами.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о самых популярных зимних направлениях государства.

Недавно Болгария открылась после длинного жесткого карантина. Так что самое время покупать билеты на Новогодние праздники и ехать на лучшие горнолыжные курорты Европы.

Беспрепятственно посещать страну могут лица, имеющие при себе один из документов:

зеленый COVID-сертификат европейского образца;

справка о перенесении болезни в последние 180 дней;

отрицательный результат ПЦР-теста.

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Если у туриста нет ни одного из этих документов, он должен пройти 10-дневный карантин. Преждевременно завершить самоизоляцию можно при условии сдачи необходимых анализов на коронавирус за свой счет не раньше, чем через 72 часа после прибытия в Болгарию. Детям до 12 лет не нужно дополнительно проходить какие-либо тесты.

Актуальная информация о карантинных ограничениях в Болгарии размещена на официальном портале Консульской службы Украины.

Самый молодой горнолыжный курорт Болгарии уже сейчас пользуется популярностью среди иностранцев. Сезон здесь длится 5 месяцев – с декабря по апрель. Все это время трассы покрыты 2-метровым слоем снега.

Благодаря тому, что направление открыли совсем недавно, здесь работает много новых отелей и ресторанов с отличным сервисом. Также в марте здесь ежегодно проходит один из этапов мировых соревнований, на которые приезжают многие поклонники.

Как добраться

Банско находится в 160 км от Софии, но благодаря хорошей инфраструктуре дорога к курорту не занимает много сил и времени. В столицу Болгарии с Киева можно долететь чартерным рейсом. Билеты в обе стороны стоят в среднем 159-260 евро. Оттуда к курорту курсируют рейсовые автобусы. Стоимость поездки – €8,3.

Трассы и подъемники

Общая протяженность местных трасс – 48 км. Большинство спусков рассчитаны на новичков и любителей и имеют синие и красные уровни соответственно. Однако и профессионалам есть где разогнаться. Для них оборудован 4-километровый маршрут.

Курорт обслуживают 14 подъемников с пропускной способностью 3 тысячи человек в час. Они поднимают туристов на верхнюю точку спусков – 2560 метров.

Ski-pass

Стоимость ски-пассов отличается в зависимости от возраста покупателей. Приблизительные цены:

взрослый – €35;

молодежный – €32;

детский – €19.

Отели и питание

Так как Банско – еще совсем молодой курорт, здесь активно развивается отельно-ресторанный бизнес. Поэтому есть возможность выбрать среди десятков предложений то, что вам больше всего подходит по условиям и бюджету:

номер класса эконом – от €21;

стандартный номер с завтраками на двоих – от €32;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €55.

Питаться на курорте тоже можно достаточно недорого. Большое количество кафе позволяет найти кухню по душе и контролировать свои расходы на еду. Средние цены в Банско:

обед в бюджетном кафе для местных – от €5;

ужин в ресторане – от €11,5;

бутылка воды – от €0,3.

Бюджет отпуска в Банско

5-дневная поездка на двоих на горнолыжный курорт Банско стоит довольно недорого:

перелет – €318;

трансфер – €33,2;

проживание – €105;

ски-пасс – €350;

питание – €150.

Всего – €956,2.

Самый большой и самый старый горнолыжный курорт Болгарии может одновременно принимать до 10 тысяч туристов. Он находится рядом со столицей, поэтому сюда приезжают гораздо чаще, чем на другие зимние направления. Тем более что здесь представлен большой выбор не только трасс, но и разных развлечений. К примеру, есть детская школа-лагерь, SPA-центр, боулинг, бильярд, настольный теннис, крытые бассейны, а также регулярно проводятся фольклорные вечера и различные творческие встречи.

Как добраться

С 7 утра до 20 вечера каждые 30 минут из аэропорта Софии в Самоков курсируют автобусы. Оттуда в Боровец можно доехать маршрутным такси или автотрансфером. Общая цена поездки составляет около €3,74.

Трассы и подъемники

На курорте обустроено 12 трасс общей протяженностью 53 километра. Также есть маршруты для сноубординга и беговых лыж. Для любителей экстремальной езды установлены профессиональные трамплины.

Высочайшая точка Боровца находится на отметке 2560 метров над уровнем моря. Туда туристов доставляют 13 подъемников и фуникулеров.

Ski-pass

Несмотря на огромную популярность курорта, цены на ски-пассы здесь достаточно бюджетные:

взрослый – €32;

молодежный – €23;

детский – €18.

Отели и питание

Цены на жилье в Боровце выше аналогичных вариантов на других курортах Болгарии. Высокий спрос в декабре-январе дает толчок для повышения стоимости проживания в этот период. Однако выбор гостиниц здесь действительно впечатляет:

номер класса эконом – от €34;

стандартный номер с завтраками на двоих – от €42;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €62.

Стоимость питания, конечно, зависит от ваших предпочтений и бюджета. Однако средние цены в Боровце примерно такие же, как и на других курортах страны:

обед в бюджетном кафе для местных – от €7;

ужин в ресторане – от €14,5;

бутылка воды – от €0,4.

Бюджет отпуска в Боровце

5-дневный отпуск на двоих на зимнем курорте Боровец обойдется в такую сумму:

перелет – €318;

трансфер – €7,8;

проживание – €170;

ски-пасс – €320;

питание – €210.

Всего – €1025,8.

Этот болгарский курорт считается самым солнечным и северным во всей Европе. Здесь даже в самый холодный период редко температура опускается ниже 0 градусов, при этом с декабря по апрель слой снега составляет около 2 метров.

Кроме качественных трасс здесь еще есть на что посмотреть. Невероятные виды прекрасно дополняют длинные пешеходные маршруты среди высокогорных поселков и густых лесов.

Как добраться

Ближайший аэропорт находится в Пловдиве. Однако из Киева сюда не курсируют прямые рейсы, поэтому лететь придется с пересадкой. Стоит это 116 евро в обе стороны. Оттуда в Пампорово ходят автобусы, которые обойдутся вам в €3-€5. Можно сэкономить время и ехать через Софию. Но общая стоимость дороги в таком случае увеличится до 170 евро.

Трассы и подъемники

Курорт предлагает туристам 8 обустроенных трасс общей протяженностью более 26 километров. Большинство маршрутов начинается около отметки 1926 м над уровнем моря, а заканчиваются на высоте 1450 м. Спуски рассчитаны на лыжников разного уровня подготовки. Для новичков и детей работает специализированная школа с множеством инструкторов.

На курорте установлено 13 подъемников, которые в час могут перевезти 8,5 тысяч пассажиров. Работают также скоростные фуникулеры.

Ski-pass

Неплохо можно сэкономить, покупая абонементы на 3, 5, 7 или 10 дней. Однако и обычные цены на ски-пасс ниже средних европейских:

взрослый – €32;

детский – €19.

Отели и питание

Выбор жилья в Пампорово не так велик, как в Банско или Боровце. Однако здесь есть много хороших отелей с высококачественным обслуживанием по умеренным ценам:

номер класса эконом – от €33;

стандартный номер с завтраками на двоих – от €42;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €65.

На питание в Пампорово много средств не пойдет, потому что здесь представлен большой выбор бюджетных кафе.

обед в недорогом кафе для местных – от €5;

ужин в ресторане – от €11,5;

бутылка воды – от €0,3.

Бюджет отпуска в Пампорово.

5-дневный отдых на двоих на горнолыжном курорте Пампорово включает следующие расходы:

перелет – €232;

трансфер – €12;

проживание – €165;

ски-пасс – €320;

питание – €150.

Всего – €879.

Ранее OBOZREVATEL писал о бюджетных горнолыжных курортах Европы.