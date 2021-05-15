Зарплаты 1 млн грн в год и бесплатная медицина: украинка – о жизни в Новой Зеландии

Украинка по имени София родом из Ивано-Франковска поделилась личным опытом о жизни эмигранта в Новой Зеландии. Даже несмотря на то, что с семьей она переехала жить в эту страну всего лишь 3 месяца назад, девушка все же ощутила огромную разницу между Украиной и Новой Зеландией.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL София рассказала первое впечатление о стране и поведала, почему она с семьей выбрала именно это место для проживания. Также эмигрантка назвала плюсы и минусы новозеландской жизни и отметила существенные отличия с Украиной. Девушка призналась, сколько зарабатывают новозеландцы в среднем в год, рассказала о медицине в этой стране и о том, как обстоят дела с коронавирусом и вакцинацией.

Об эмиграции в Новую Зеландию

Меня зовут София, мне 29 лет и я живу в Новой Зеландии, сама из Ивано-Франковска. В эту страну переехала только 3 месяца назад с моей семьей – мужем Владимиром и дочерью Вероникой. Мы выбирали для жизни Новую Зеландию из-за ее чрезвычайной природы, экологичности, климата, а также, конечно, из-за высокого экономического уровня и безопасности.

К тому же во время пандемии Новая Зеландия оказалась одной из стран (а может и единственной), где нет массового распространения COVID-19, нет карантина и продолжается привычная жизнь.

Пока мы бы не хотели менять место жительства. На данный момент у нас есть цель достичь в этой стране определенного карьерного роста (по профессии и призванию я врач). Откровенно говоря, во время пандемии Новая Зеландия считается самым безопасным местом, поэтому не вижу сейчас лучшей альтернативы для своей семьи. Хотя я всегда говорю, что люди – не деревья, мы можем передвигаться в любую точку мира при желании, поэтому кто знает, какие страны еще станут нашим домом.

Первое впечатление о стране

Новая Зеландия поразила меня многими вещами – для меня это очень необычный мир.

Начиная с того, что время здесь на 11 часов вперед от привычного для меня киевского. К тому же времена года тоже в стране наоборот (к примеру, сейчас у нас "осень"). Поразила природа Новой Зеландии – несмотря на небольшие размеры, здесь есть и горы, и океаны, и богатый подводный мир, и экзотическая растительность, гейзеры, вулканы. Еще больше поразило бережное отношение киви (так называют себя новозеландцы) к природе: 1/3 территории страны занимают национальные природные парки, весь мусор идет на переработку, люди везде поддерживают чистоту, стараются меньше использовать пластик и полиэтилен, введена культура вторичного потребления.

Об украинской диаспоре и проблемах эмигрантов

Украинская диаспора является небольшой в Новой Зеландии, полагаю, основная причина – это отдаленность, ведь она является самой далекой страной от Украины. Очень трудно сюда добираться, нет прямых рейсов из-за расстояния, и цены на билеты немаленькие.

Проблема эмигрантов в Новой Зеландии, как и в других странах, думаю, это подтвердить свой диплом здесь, чтобы работать по профессии и принять факт, что надо все начинать с нуля. Дома ты мог быть крупным руководителем, а тут тебе нужно доказать свои знания. Часто нужно работать не по профессии, занимать низшие должности, это создает некий дискомфорт. Конечно, есть разница в менталитете, нужно время, чтобы привыкнуть к новым правилам страны, к видению местных людей.

Проблема языка также распространена: в Новой Зеландии общаются на английском, ты не всегда можешь высказать свое мнение на иностранном языке так, как сделал бы это на родном. К тому же, для подтверждения диплома часто нужно сдать тест на определение уровня языка, и для многих профессий, в том числе и для моей, уровень английского должен быть очень высокий. Не каждый носитель языка может сдать этот тест.

О медицине в Новой Зеландии

Медицина в Новой Зеландии отличается от украинской. Платите вы или нет, зависит от типа визы: для резидентов страны многие услуги бесплатны. Страховка обязательна для людей со студенческой, рабочей визой. Для резидентов и граждан Новой Зеландии необязательно, но возможно тоже. Стоимость зависит от спектра услуг, которые вы выберете (лекарства, услуги стоматолога, операции). Для ургентных случаев (ДТП, травма) есть система АСС, которая покрывает все расходы, независимо от вида визы, поэтому на улице не оставят никого.

О ситуации с коронавирусом в Новой Зеландии

Пандемия не сильно коснулась Новой Зеландии, поскольку эта страна изолировалась еще в ее начале. Было принято решение о закрытии границ для туристов, студентов и новых работников. Вот уже год как действует эта изоляция, а резиденты по прилете в страну проходят обязательный 14-дневный карантин в одном из подготовленных отелей.

Мы сами прошли эту 2-недельную изоляцию и я была поражена, как четко работает система: мы не могли выходить на улицу, еду нам приносили под дверь, никакого контакта с персоналом. Лишь каждый день приходила медсестра, измеряла температуру и спрашивала о состоянии в общем. Дважды нам делали ПЦР-тест и после выхода из самоизоляции мы обязаны были пользоваться специальным приложением на смартфоне, которое отслеживало все места, где мы бывали (специальные QR-коды на дверях всех магазинов, кафе, шопинг-центров, в общественном транспорте). При обнаружении у кого-то коронавируса служба легко находит всех контактных людей и изолирует их при необходимости. В настоящее время здесь несколько раз весь Окленд (крупнейший город Новой Зеландии, 1 млн населения) был закрыт на карантин из-за того, что у 1 человека нашли вирус – искали источник инфицирования и контактных лиц.

Сейчас страна живет без каких-либо ограничений, только в общественном транспорте необходимо надевать маску и отслеживать свое перемещение приложением. Хотя в начале пандемии были случаи заражения, и вся страна несколько месяцев была на строгом карантине.

О вакцинации от коронавируса

В этом году Новая Зеландия уже закупила вакцину (Pfizer) и начинает программу массовой вакцинации населения. Прививка бесплатная независимо от типа визы (как и остальные вакцины из общего календаря прививок) и необязательная.

О зарплате в Новой Зеландии

Заработная плата в Новой Зеландии в среднем 50-60 тысяч новозеландских долларов в год (1 млн. грн). Минимальная оплата в час – 18 новозеландских долларов (356 грн). То, что ты эмигрант, на зарплату не влияет. Влияет только то, примут тебя на работу с украинским дипломом или нет. Для того, чтобы стать врачом, мне в Новой Зеландии необходимо сдать экзамены, которые подтвердят уровень моего диплома. Конечно, пока этого не сделаю, я не могу иметь высокооплачиваемую работу.

О ценах на продукты

Мы живем в Окленде – это крупнейший город в Новой Зеландии, где проживает 1/3 населения, поэтому цены здесь одни из самых высоких. Средний чек за базовый набор продуктов на неделю для нашей семьи из 3 человек – 200 новозеландских долларов (4 тысячи грн). Если обедать в кафе, то средний чек за обед на 2-х человек – 40 новозеландских долларов (800 грн).

О детских садах и школах в Новой Зеландии

Детские сады в Новой Зеландии, как и школы, отличаются от украинских. Сады открывают свои двери для малышей от 0 до 5 лет. Для детей с 3 лет 20 часов в неделю оплачивает государство, остальные – за отдельную плату (примерно 6-8 новозеландских долларов в час). Когда ребенку исполняется 5 лет, он может идти в начальную школу, и не нужно ждать 1 сентября. Эта школа считается бесплатной как для резидентов, так и для граждан страны. Вот уже неделя как наша дочь пошла в школу, мы успели побыть в саду два месяца и сейчас получаем первый опыт в новом учреждении.

Подход к детям отличается от украинского однозначно – тут дети очень самостоятельные и свободные. Все обучение проходит в игровой форме, детям интересно, но есть и дисциплина. Столовых, кстати, как в Украине, нет, все приносят еду из дома и едят ее преимущественно всегда на улице, под специальным тентом от солнца или дождя. Дочь еще не говорит по-английски, но нас с радостью приняли на обучение, поскольку Новая Зеландия – страна эмигрантов, и такая практика мультинациональных детей здесь частая.

О разнице в менталитете: украинском и новозеландском

Менталитет новозеландцев и украинцев очень разный. Они отличаются вежливостью, дружелюбием, всегда улыбаются. Новозеландцы никуда не спешат, не любят пересиживать на работе, много времени проводят с семьей. На выходных всегда где-то путешествуют. А еще любят small talking – это короткие разговоры на нейтральные темы, типа погоды или что ты делал на выходных (этому мне нужно было учиться по приезде).

Нестандартность Новой Зеландии заключается в переплетении многих культур. Первыми эту землю открыли полинезийские племена маори, после них сюда приплыли англичане. До сих пор чувствуется влияние этих двух культур, к тому же добавились новые. Здесь большая китайская диаспора, корейская, индийская. На улице меня часто удивляют люди, которые заходят в кафе или магазин без обуви, просто босые. Вот такой чисто новозеландский стиль, при том в разную погоду.

Плюсы и минусы проживания в Новой Зеландии

Плюсы проживания в Новой Зеландии для меня однозначны: это развитая экономически и культурно страна, где нет войны, нет коррупции, где при настойчивой работе можно получить результат, где полученный диплом признается другими странами, а люди заботятся о своей земле, об экологии.

Ложка дегтя в этой бочке меда тоже есть: удаленность от Украины, которая означает, что ты не можешь часто видеться с родными и друзьями, очень затратно путешествовать по той же Европе. Процесс эмиграции нелегкий, ведь надо подтвердить свой диплом, найти работу, получить документы, шаг за шагом – это утомительно и дорого. Также есть минусы климатические: Новая Зеландия страна на вулканах, здесь очень активная сейсмическая зона, частые землетрясения, недавно была общая тревога по поводу цунами – это держит в напряжении. Еще одна проблема – это озоновая дыра над Новой Зеландией – пагубное влияние ультрафиолета и, как результат, высокий уровень рака кожи.

Цены на покупку и аренду жилья

Болезненным вопросом для всех жителей являются цены на жилье. Аренда и покупка очень дорогие, а за последний год цены выросли на 20%. Вся оплата за аренду происходит понедельно, цены зависят от района и состояния жилья. В Окленде, например, квартира в 50 кв. м в среднем стоит 550 новозеландских долларов в неделю (11 тысяч грн). Кредит на покупку жилья можно брать, но нужно иметь хорошую кредитную историю и 20% от суммы. Хотя если сравнивать соотношение цены/зарплаты в Новой Зеландии и Украине, то здесь государство дает больше возможностей.

О работе эмигрантов в Новой Зеландии

Но, даже будучи эмигрантом, в этой стране можно достичь успеха. Я встретила не одних людей, которые подтвердили свой диплом специалиста и получают здесь достойную зарплату. Чаще всего это IT-специалисты, финансисты, рекрутеры, есть и врачи (не так много, потому что очень трудно подтвердить этот диплом, но есть). Большинство эмигрантов приезжают по студенческой визе, получают местное образование, дальше рабочую визу, а потом и резидентство. Таким примером является и моя семья: муж приехал сюда первым, получил местное образование, сейчас работает финансистом и добился резидентства для нашей семьи. Поэтому при желании – все возможно.

Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL: