Куда поехать на отдых: туристы назвали 15 самых безопасных стран мира

Время зимнего отдыха в самом разгаре. Выбирая, куда поехать, следует учитывать не только обычные факторы, такие как погода, цены и количество памятников культуры, но и уровень безопасности. За последний год список стран, подпадающих под эти критерии, несколько изменился.

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Поэтому USA Today с отсылкой на данные туристического страхователя Berkshire Hathaway Travel Protection собрал список из пятнадцати самых безопасных стран, радо принимающих туристов. Среди них 10 европейских стран.

Чтобы составить список, компания опросила 1702 человека относительно их собственного опыта путешествий в разных странах и собрали информацию о терроризме, чрезвычайных погодных ситуациях, здравоохранении и безопасности недостаточно представленных групп.

1. Канада

Эта большая страна на севере Америки возглавила список самых безопасных стран мира для путешественников благодаря низкому количеству насильственных преступлений и строгим законам об оружии.

2. Швейцария

Швейцария известна не только своим высоким уровнем жизни и прекрасным ландшафтом, но и низким уровнем преступности.

3. Норвегия

Лучшие северные сияния в Норвегии. В частности, безопасностью страна тоже славится. Согласно отчету, Осло, столица Норвегии, является самым безопасным районом страны, пишет USA Today.

4. Ирландия

Те, кто хочет увидеть ирландские скалы Мохер или отхлебнуть немного пива "Гиннес", могут быть уверены, что их жизни ничего не угрожает. USA Today отмечает, что в 2022 году в стране было меньше убийств, чем в 16 городах США.

5. Нидерланды

BHTP утверждает, что участники опроса неоднократно говорили, что чувствуют себя безопасно в стране и ее столице в Амстердаме. Единственной проблемой может быть повышенный налог на туризм.

6. Великобритания

С красивой сельской местностью и городами с низким уровнем криминала Великобритания является отличным вариантом для путешествий. Следует отметить, что вскоре страна планирует вводить плату за въезд в свои границы.

7. Португалия

Эта страна славится не только вкусными морепродуктами и вином, но и довольно дешевым отдыхом. Города Португалии безопасны и благоустроены, а сельские районы спокойны.

8. Дания

Эта страна уравновешена благодаря темпераменту и миру ее граждан. В прошлом году Дания была второй самой безопасной страной в мире для туристов, а низкий уровень преступности по-прежнему остается в приоритете.

9. Исландия

Как и ее скандинавский сосед Дания, Исландию часто считают страной с наибольшим гендерным равенством и безопасной страной в мире, когда речь идет о преступности, отмечает USA Today. Хотя страна не очень велика по масштабам, но точно восхищает своими пейзажами ледники, гейзеры, горячие источники, водопады и вулканической местностю.

10. Австралия

Суровая дикая местность и новые города делают Австралию желанной страной для путешественников. Согласно отчету, в 2022 году было зарегистрировано 377 убийств, что примерно в два раза меньше, чем в Чикаго, сообщает USA Today.

11. Новая Зеландия

Новая Зеландия славится своими высокими ценами и комфортным морским отдыхом. С низким уровнем преступности страна также считается достаточно мирной и безопасной для самостоятельных поездок.

12. Япония

В последние десятилетия Япония развивается бешеными темпами. Именно здесь объединили древние традиции и новые технологии. В частности, в японской культуре вежливость и порядок также высоко ценятся, что делает ее безопасным местом для туристов. Однако не стоит забывать, что эта страна "богата" стихийными бедствиями.

13. Франция

Франция выдержала испытание временем, как одно из самых популярных мест в мире. К счастью, для путешественников страна имеет относительно безопасный транспорт (за исключением мелких краж, часто встречающихся в метро) и защиту от эпидемий болезней, пишет USA Today. В частности, не стоит забывать о бурных демонстрациях, проверять местные СМИ по поводу таких событий и быть осторожными.

14. Испания

В целом средиземноморская страна имеет низкий рейтинг преступности, но следует остерегаться мелких краж. Berkshire Hathaway Travel Protection рекомендует людям особенно следить за своими документами.

15. Бразилия

В этом году Бразилия попала в список безопасных стран для посещения. Несмотря на длинный перелет, есть возможность насладиться невероятными пляжами и теплым воздухом, ведь в стране сейчас лето. Однако USA Today советует быть бдительными у границ – они опасны из-за преступной деятельности.

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