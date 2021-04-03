Аренда жилья от 3000$ и мясо по 550 грн/кг: украинка – об особенностях жизни в Китае

Украинка Анастасия Ван уже более 15 лет проживает в Китае, в городе Циндао провинции Шандунь. Еще в 2005 году девушка решилась покинуть Украину и отправиться в неизведанную страну, о переезде куда вовсе не жалеет.

О жизни в Китае, ценах на аренду квартиры и на продукты питания Анастасия рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Она также поведала о том, какая средняя заработная плата в ее провинции и назвала сумму, которую их семья из 4 человек тратит в месяц. Помимо этого, эмигрантка рассказала, как обстоят дела в Китае с коронавирусом.

Переезд из Украины в Китай

Я родом из Украины, город Николаев. Переехала в Китай в 2005 году с семьей на родину мужа после окончания его и моей учебы в университете в Украине. На данный момент место жительства менять не хочу.

В Китае я уже более 15 лет. Первые три года, во время адаптации на новом месте, хотелось вернуться домой. Сейчас же такого желания нет.

Об эмигрантах в Китае

На данный момент в Китае все больше и больше украинцев, особенно если сравнивать лет 10 назад. Живут все по-разному, но вернуться домой, увы, хотят единицы. Чаще всего с проблемами эмигранты в Китае сталкиваются из-за рабочих виз (легальную работу сейчас в Китае все сложнее получить), а также из-за языка и еды (хотя сейчас все можно найти, купить, приготовить).

Медицина в Китае

Медицина в этой стране платная для всех. У китайцев есть социальная медицинская страховка, которая покрывает частично анализы, лечение, операции и т. д. Ее выплачивает либо работодатель, либо ты самостоятельно. Больницы все оснащены современным оборудованием, автоматизация практически во всем: от получения талончика к врачу, до выдачи лекарств. Проблемы тоже есть и больше касаются человеческого фактора. Из-за огромного количества людей врачи мало уделяют времени и все поставлено на поток.

Ситуация с коронавирусом в Китае

COVID-19 внес очень сильные изменения в жизнь людей: ограничения передвижения внутри Китая, ношение масок и наличие зеленого кода здоровья (это приложение в телефоне, которое отслеживает были ли вы в месте, где находился больной). Если нет, то код зеленый, а если был контакт, то код становится красным. Это приложение было актуальным еще в разгар пандемии – так отслеживали все контакты больного и возможных контактных. Сейчас требуют установить это приложение только при заселении в гостиницу, в больнице, в поезде и самолете.

Но Китай очень быстро вышел из пандемии. Для сравнения: в нашем городе 11 млн. человек, болело всего около 100, а на всю нашу провинцию (размер как две Украины) всего 800 заболевших. Тут среди моих знакомых не было больных, а дома переболела половина знакомых и родных. Сейчас уже почти год мы живем обычной жизнью: ношение масок обязательно только в общественном транспорте и в больницах, кое-где требуют код здоровья, ну и самая большая проблема, что Китай все еще закрыт для иностранцев.

Вакцина от коронавируса у нас по желанию. Делают ее массово с декабря 2020 года и она бесплатная.

Средняя заработная плата в Китае

Зарплаты здесь очень разные, все зависит от провинции, города, специальности. К примеру, зарплаты в Пекине, Шанхае, Гуанджоу отличаются от выплат в менее крупных городах. В нашем городе средняя зарплата 1000-1500$. Зачастую такие выплаты получают преподаватели, менеджеры и т. д.

Работать в Китае можно только по рабочей визе или гринкарте. Соответственно и зарплата по контракту, без разницы кто ты, все зависит от квалификации, образования, опыта работы. Иногда заработная плата иностранца выше, чем у китайца на той же должности.

Цены на проживание в Китае

Жизнь в Китае за последние 10 лет очень подорожала: выросли цены на продукты, одежду и т.д. Очень дорогие детские курсы и все, что касается детей. К примеру, курс гитары, на который ходит моя дочь, обходится нам в 1000$ за 25 занятий, и это средняя цена по городу. Наша семья среднего достатка из 4 человек в месяц тратит около 5000 долларов.

Цены на продукты питания

Стандартный набор корзины в супермаркете:

1 литр молока стоит 1,5$, импортное дороже;

яйца стоят от 2$ за 1 кг (да, яйца по весу);

свинина стоит 8$ за кг;

говядина 20$ за 1 кг;

мука 1$ за 1 кг;

сахар 3$ за 1 кг;

картошка 0,50$ за 1 кг;

растительное масло 3$ за литр;

Если брать только продукты (без доставки еды, походов в рестораны и кафе), то у нас уходит в месяц около 1000$, и это покупки в самом обычном продуктовом магазине (рынок, супермаркет).

Популярные мифы о жителях Китая

Миф 1: китайцы едят собак;

Мифы 2: китайцы всеядные: они едят собак, зародыши, мышей и... вообще это их любимые блюда;

Миф 3: китайцы невысокого роста;

Миф 4: у китайцев все очень низкого качества;

Миф 5: дети в Китае ночью собирают телефоны и шьют обувь.

Плюсы и минусы проживания в Китае

Минусы:

очень дорогое жилье;

дорогая медицина;

трудный китайский язык;

плохая экология.

Плюсов для меня лично очень много. Китай – это развитая страна, крутые технологии, современные города, куча возможностей для моих детей в будущем, чистота, порядок, возможность достойно получать за свой труд.

Жилье в Китае

Жилье тут нереально дорогое. К примеру, в нашем городе, и это не Пекин или Шанхай, квадратный метр стоит в среднем около 5 тысяч долларов, не в центре. Средняя площадь квартир в новостройках 90 кв. метров, а цена стартует от 460 тысяч долларов.

Средняя стоимость аренды квартиры варьируется от 3-5 тысяч долларов в месяц. Цены на квартиры после пандемии стали еще выше.

О работе эмигранта в Китае

Я преподаю русский язык в университете китайским студентам уже больше 10 лет. Не думаю, что профессия прогрессивная, но одна из самых уважаемых, как и профессия врачей, военных.

Советы для ПМЖ в Китай

1. Учите китайский язык.

2. Изучайте законы Китая (тут они строго соблюдаются).

3. Решите для себя, что вы будете делать в Китае и чем заниматься.

4. И самое главное запомнить: "В чужой монастырь со своим уставом..." – Китай не будет меняться под вас.

Чему стоит украинцам поучиться у китайцев

Стоит поучиться работоспособности, патриотизму, дисциплине, стремлению к развитию.

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