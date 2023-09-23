Абхазы и монголы: в России выдали рейтинг стран, из которых к ним до сих пор ездят туристы, но призвали не посещать их в ответ

Из-за полномасштабной войны в Украине Россия стала изгоем в мире, поэтому уважающие себя туристы десятой дорогой обходят террористическую страну. Однако пропагандисты продолжают с пеной у рта доказывать миру, что их грязные пляжи в Сочи и фашистская Z-культура интересуют иностранцев.

Так, на днях росСМИ выдали рейтинг стран, откуда в РФ до сих пор приезжают туристы. В лидерах, конечно, постсоветские государства, а еще Монголия, Китай и оккупированная Абхазия. Однако есть нюанс – самих россиян призывают избегать ответных визитов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Согласно данным РФ, в страну охотнее всего едут туристы из Абхазии (352 тысячи человек), Китая (139 тысяч) и Монголии (115 тысяч туристов). Под постсоветскими странами россияне, скорее всего, имели в виду "дружественную" Беларусь, куда сами чаще всего ездили в 2023 году.

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Данные были собраны в конце летнего сезона этого года, что свидетельствует о том, что ни европейцы, ни американцы, ни жители других цивилизованных стран не стремятся поближе познакомиться с "русским миром".

Самих граждан РФ предупреждают, что посещать оккупированную Абхазию в ответ не стоит, потому что там российских туристов ни во что не ставят и не упускают возможность обмануть.

Автор российского блога о путешествиях Дмитрий Петров недавно решил нанести абхазам ответный визит. Он долго и тщательно подбирал экскурсовода, взял с собой друзей и отправился на отдых в довольно приличное заведение, где его "кинули" на деньги, вписав в счет большую сумму.

"Официант на предъявленную претензию глупо улыбался и делал вид, что ничего не понимает. На помощь пришел гид – пообещал разобраться и скрылся в глубине ресторана. Конечно, деньги никто не вернул. Гид и официант действовали заодно", – пишут в российских СМИ.

Кроме того, россиян предупреждают, что путешествие в Китай также может стать проблематичным. Так, в течение августа российских туристов, пытавшихся проехать по безвизовому режиму, бесцеремонно развернули обратно.

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