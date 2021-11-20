5 засекреченных локаций времен СССР, которые расположены на территории Украины. Фото

Больше всего секретных объектов в СССР строили во времена Холодной войны. Советские власти в это время больше всего опасались ракетной атаки со стороны США.

Поэтому Союз наращивал свой ядерный потенциал, строил военные базы и шпионское оборудование, в частности на территории Украины. В наши дни бывшие стратегические тайные объекты стали популярными туристическими локациями.

OBOZREVATEL рассказывает о топ-5 бывших засекреченных сооружениях в Украине.

Станция ионосферных исследований – Змиев, Харьковская область

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Секретную обсерваторию в Харьковской области построили еще в советское время. Однако комплекс функционирует до сих пор. Сейчас это один из самых больших в мире институтов, который занимается исследованиями космического пространства вокруг земли. Гигантские антенны и устройства привлекают внимание туристов.

Эту станцию в СССР построили в ответ на американский проект "HAARP", который мог регулировать погодные условия. Ученые провоцировали ливни и наводнения, чтобы усложнить передвижение войск. Впрочем, советское сооружение на полную мощность никогда не использовалось.

Станция "Памир" –​​ Буковина, Черновицкая область

В разгар Холодной войны в Карпатах запустили строительство секретной радиолокационной станции. Она должна была контролировать воздушное пространство от Турции до Балтийского моря. На горе Томнатик был автономный городок, в котором жили 30 солдат и 80 офицеров.

В 1990 годах станция прекратила работу, а купола городка начали приманивать туристов с разных уголков страны. В этом месте певица Джамала сняла свой знаменитый клип на песню "1944", которая победила на Евровидении в 2016 году.

Радиолокационная станция "Дуга" – Чернобыль, Киевская область

Секретная радиолокационная станция "Дуга" была построена в конце 1970-х. Ее функции – обнаружение межконтинентальных баллистических ракет. С помощью "Дуги" в Союзе хотели предотвратить ядерную атаку из США. Первые испытания радара прошли в 1979 году. Однако ее так и не ввели в эксплуатацию из-за аварии на ЧАЭС.

Антенну высотой 150 метров видно с любой точки зоны отчуждения. Кабинет министров в 2021 году внес "Дугу" в Чернобыле в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Любеч-1 – Репкинский район Черниговской области

Режимный объект Любеч-1 построили в Черниговской области. Военная часть обеспечивала работу 150-метровой антенны. Система определяла траекторию ракет и зону падения снаряда.

Антенну демонтировали в начале 2000-х, а военную часть расформировали. От секретного объекта времен холодной войны остались только заброшенные дома и жуткая атмосфера того времени.

РЛС Днепр – Мукачево, Закарпатская область

Возле города Мукачево есть радиолокационная станция "Днепр", которую в народе называли "Шипкой". Она начала свою работу в 1979 году и в течение 30 лет контролировала космическое пространство над Западной Европой, Средиземным морем и Северной Африкой.

Главной задачей станции было выявлять точку старта, траекторию и зону падения ракеты.

Станция работала до 2009 года, передавая секретные данные России. Сейчас здесь расположен Центр радиотехнического наблюдения. Отметим, что с 2020 года здесь иногда разрешают проводить экскурсии небольшим группам туристов.

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