7 самых красивых озер Украины: лучшие места для вашего летнего отдыха

Украина не перестает удивлять своими природными сокровищами. Среди них особое место принадлежит озерам. От высокогорных карпатских до широких волынских водоемов – каждый из них имеет свою неповторимую изюминку.

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Бребенескул (Закарпатская область)

Самок высокогорное озеро Украины расположено на высоте 1801 метр над уровнем моря. Чтобы добраться до водоема, необходимо отправиться в поход по Черногорскому хребту. Благодаря особой форме Бребенескул еще называют "Синим глазом Карпат".

Чтобы поплавать в озере, необходимо быть храбрецом, ведь даже летом температура воды здесь достигает не более 9 градусов тепла. На берегу можно поставить палатку и остаться на ночлег, чтобы встретить самый удивительный рассвет в жизни.

Интересный факт: название водоема происходит от румынского слова "brebenoc", что означает "барвинок". Местные считают, что когда-то под горой была долина, на которой росли эти цветы.

Свитязь (Волынская область)

Одно из семи природных чудес Украины также является самым глубоким озером нашей Родины. Водоем принадлежит к группе известных Шацких озер. Максимальное расстояние от поверхности до дна – 58 метров, что почти в четыре раза превышает глубину Азовского моря.

Свитязь – идеальное место для плавания, ведь его воды очень чисты, кроме того, они содержат ионы серебра. На дне и на пляжах – мелкий белый песок. Поблизости находятся санатории, отели и базы отдыха, где можно остановиться и насладиться пейзажами этого края.

Интересный факт: в 70-х годах XIX века по озеру курсировал пассажирский теплоход. Обычно он перевозил местных жителей и туристов.

Лемурийское (Херсонская область)

По легенде, когда-то давно на месте водоема было Лемурийское море, оттуда и современное название озера. Оно славится необычным розовым цветом воды, еще и имеющей целебные свойства. Благодаря повышенной концентрации соли, здесь, как и на Мертвом море, можно спокойно лежать на волнах не утопая.

Во время отдыха в этом крае у вас будет уникальная возможность сделать целебные ванны из грязи, лечебные свойства которой научно подтверждены и знамениты во всей Европе. Местные грязи даже поставляются в косметологические компании Чехии, Австрии, Швейцарии и других стран.

Интересный факт: вода в озере розовая благодаря жизнедеятельности одноклеточных водорослей Дуналиелла солоноведна. Они производят бета-каротин под действием солнца. Поэтому чем жарче лето, тем цвет становится насыщеннее.

Синевир (Закарпатская область)

Самое большое и глубокое высокогорное озеро Украины является визитной карточкой живописных Карпат. Существует легенда, что водоем образовался из слез панской дочери Синие, после того как ее любимый парень Вира был убит каменной глыбой.

Синевир находится на высоте 989 метров на территории одноименного заповедника, поэтому купаться здесь запрещено. Однако вы сможете подышать свежим горным воздухом и погулять по вековым еловым лесам, окружающим озеро.

Интересный факт: водоем также называют "Морской Глаз", потому что посередине есть островок, похожий на зрачок.

Ялпуг (Одесская область)

Самое пресное озеро в Украине и второе по размеру в Европе ежегодно привлекает все больше путешественников. Длина водоема – 39 км, ширина – 15, но глубина достигает всего 5,5 метров.

Место очень популярно среди рыбаков, ведь здесь водятся не присущие региону белые амуры, щуки и судаки. После отдыха на озере рекомендуем посетить городок Болград, основанный еще во времена Киевской Руси. Там вы сможете полюбоваться древними храмами или отведать местные вина.

Интересный факт: на берегу озера находятся "пирамиды". Это глиняные "дюны", являющиеся продуктом постоянных эрозионных процессов. Они точно достойны вашего внимания.

Соленый лиман (Днепропетровская область)

Находится в 300 километрах от моря, однако вода озера намного соленее, из-за чего здесь даже рыба не водится.

В водоеме купаться почти невозможно из-за слоя липкого ила на дне. Однако он обладает полезными свойствами, поэтому вблизи расположен санаторий, где можно пройти курс грязетерапии.

Интересный факт: лиман является важным местом гнездования птиц. В разные сезоны вы сможете увидеть у водоема ходулочника, серого журавля, степную тиркушку и шилоклювку.

Базальтовое (Ровенская область)

Образованное на месте затопленного карьера озеро известно невероятным голубым цветом и прозрачной водой. Среди водоема находится небольшой клочок земли, который местные называют Островом Любви.

На дне можно рассмотреть огромные обломки породы, а также затопленный ковш экскаватора, поэтому не удивительно, что это место популярно среди дайверов.

Интересный факт: рядом с водоемом находится одно из 7 чудес Украины – Базальтовые столбы.

Посещая живописные уголки Украины, вы получите незабываемые впечатления и насладитесь непревзойденными пейзажами. Отправляйтесь в путешествие и открывайте для себя истоки тайн украинских озер!

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