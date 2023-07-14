5 лучших заповедников Украины: какие из них можно посетить сейчас

Путешествия по Украине – хорошая возможность познать красоту и разнообразие нашего государства. У нас есть все для прекрасного отдыха на природе: Карпатские горы, множество озер и рек, отличная береговая линия Черного и Азовского морей. И хоть сейчас не везде можно поехать, однако есть еще много мест, о которых вы, возможно, даже не слышали. Среди них – природные заповедники, о которых и пойдет речь.

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Горганы

В высокогорной части Довбушанского массива среди Карпатских вершин находится один из самых красивых в Украине заповедников – Горганы. Он славится буковыми лесами, удивительными пейзажами и пешеходными дорожками, ведущими к скалам Довбушанка и Ведмежик.

Кстати, эта территория входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь ничего удивительного нет, ведь в этом регионе удалось сохранить первозданную природу. Такова она была здесь сто, двести или даже больше лет назад.

Добраться до Горган не так-то легко. Здесь много стремительных обрывов и удлиненных хребтов, недоступных для неподготовленных туристов. Однако сейчас уже есть много гидов, которые готовы провести вас по местным тропам и показать красоту заповедника.

Любоваться здесь можно не только горами. На территории этой зоны берут начало около 30 стремительных рек. А тамошние леса – вообще тема для отдельного разговора.

Природный заповедник Росточье

Еще один горный заповедник на западе Украины. Он удивляет туристов множеством форм рельефа. Здесь вы увидите и острые скалы, и реки, и пруды, и долины. А сколько здесь животных… На территории заповедника вы можете встретить лис, горностаев, оленей, змееедов, желтоголовых корольков и черных аистов. А если вы решите дойти до самой популярной тамошней локации – горы Острый холм, то сможете оценить местные пейзажи.

От Росточья, как и от Горган, берут начало десятки ручьев и рек, впадающих в большие водные артерии нашего государства, в частности в Буг, Днестр и Черное море.

Следует отметить, что заповедник находится на территории сразу трех регионов – Карпат, Подолья и Полесья. Так что трудно представить его размеры и разнообразие флоры и фауны.

Рекомендуем отправляться в Росточье ранним утром, чтобы за день успеть обойти хотя бы маленькую часть этой прекрасной зоны. Вам обязательно нужно хорошо подготовиться к походу и при необходимости заранее договориться об услугах гида. С экскурсоводами это путешествие может стать гораздо более интересным, ведь они знают, чем удивить туристов.

Аскания-Нова

К сожалению, этот заповедник сейчас недоступен для туристов, но знать о его существовании стоит. Аскания-Нова находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. Кстати, он внесен в "100 великих заповедников и парков" мира. И не зря, ведь местные степи – это дом для тысяч животных и птиц.

Именно здесь вы можете увидеть африканских буйволов, зебр, импал, шотландских пони, индийских антилоп… Список можно продолжать часами. Но все это бессмысленно, ведь эта территория временно оккупирована российскими войсками, поэтому состояние заповедника неизвестно.

Администрация Аскании-Новой в начале 2023 года сообщила, что больше не имеет доступа к информации о том, как содержатся животные, получают ли они надлежащий уход и имеют ли хорошие условия для проживания. Оккупационные власти захватили эту заповедную зону, не имея ни желания, ни знаний, чтобы уберечь ее от уничтожения.

Медоборы

Если вы планируете отдыхать в Тернопольской области, то обязательно посетите уникальную заповедную зону Медоборы. Название этой территории произошло от медоносных растений, заполняющих долину. Так что, если вы не слишком любите пчел, то будьте осторожны, летом их здесь очень много.

Но не стоит только поэтому отменять поездку. Медоборы – живописная локация, образовавшаяся на месте остатков древнего барьерного рифа. По данным геологов, его возраст около 25 миллионов лет.

Кстати, на этой территории в Х-ХІІІ веках размещался один из последних очагов язычества в Киевской Руси – збручский культовый центр, о чем свидетельствуют археологические находки. Да и природных объектов здесь много. Чего стоят только озера в виде воронок, которые даже зимой не покрываются льдом.

Приезжают в Медоборы не только чтобы насладиться красотой заповедника, но и ради оздоровления. Так здесь, на берегу реки Збруч, расположен источник Глицериновая вода, который славится своими целебными свойствами.

Полесский заповедник

Еще один заповедник, который сейчас практически недоступен для посещения. Дело в том, что через него проходит немаркированная граница с Беларусью. То есть здесь находится закрытая территория, охраняемая военнослужащими.

Однако это место стоит вашего внимания, ведь здесь, в северном уголке Житомирщины, вы сможете увидеть уникальную природу, которой нет больше нигде в Украине. Просто для понимания: заповедник расположен между реками Убортью и Болотницей. Практически вся его территория покрыта сосновыми лесами, живописными озерами и десятками ручьев.

Кстати, в Полесском заповеднике находится срубный дом, где можно остаться на ночлег и попробовать колоритные блюда в горшке. Так что, когда ситуация в регионе станет более безопасной, посетите это прекрасное место.

Путешествуйте по нашей стране, узнавайте ее, но будьте осторожны. Следите за официальными заявлениями властей и не отправляйтесь в регионы, имеющие повышенный уровень опасности.

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