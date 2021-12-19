Латвия, Финляндия и еще три страны, где лучше всего встретить Новый год

Праздники уже близко, поэтому следует выбрать страну для зимнего отпуска. Лучше ехать туда, где новогодние выходные проходят с бешеным размахом. OBOZREVATEL подобрал несколько таких направлений, от которых перехватывает дыхание.

Пока не известно, как будут праздновать Новый год в большинстве стран Европы. Из-за карантинных ограничений частично отменяют разные рождественские локации, закрывают въезд для туристов и вводят дополнительные правила. Перед поездкой ознакомьтесь с официальной информацией на портале, разработанном Министерство иностранных дел Украины.

Где еще встречать Новый год, как ни на родине Санта-Клауса. Рядом с его резиденцией в Лапландии ежегодно устраивают целое шоу с аниматорами, артистами и салютами. Да и вообще культ Рождества здесь просто невероятный.

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В декабре Финляндия покрывается толстым слоем снега, открываются горнолыжные курорты и коттеджные городки, из которых можно увидеть северное сияние. Это лучшее направление для тихого семейного отпуска. Особенно если у вас есть дети.

Приблизительные цены:

перелет в обе стороны – от €95

ночь в двухместном номере – от €30

обед в бюджетном ресторане – от €12,9

бутылка воды (0,5 л) – от €1,24

проезд в общественном транспорте – от €2,74

Самая атмосферная европейская страна для зимнего отдыха. Именно в Чехии проходят громкие ярмарки новогодних украшений, фестивали и народные гуляния, а жители следуют древним рождественским традициям. Поэтому уже с начала декабря Прагу и другие крупные города украшают миллионами гирлянд, устанавливают на площадях гигантские елки и начинают ждать Новый год.

Говорят, что именно в Чехии готовят вкуснейший глинтвейн в мире. Какао тоже не отстает. Так что за детской мечтой и зимней сказкой нужно ехать именно сюда.

Приблизительные цены:

перелет в обе стороны – от €49

ночь в двухместном номере – от €14

обед в бюджетном ресторане – от €7,35

бутылка воды (0,5 л) – от €0,57

проезд в общественном транспорте – от €0,99

Почти без снега, но с вкусными коктейлями. Именно так проходит Рождество в Германии. Умеренные обычно местные жители в настоящее время раскрываются на все 100 процентов. Они поют песни на улицах, претворяют в жизнь свои мечты и дарят милые презенты.

Интереснее всего в это время в Берлине, Кельне и Мюнхене, где проходят традиционные гуляния. Так что за атмосферой нужно ехать в эти города.

Приблизительные цены:

перелет в обе стороны – от €46

ночь в двухместном номере – от €23

обед в бюджетном ресторане – от €11,2

бутылка воды (0,5 л) – от €0,7

проезд в общественном транспорте – от €2,82

Главные события зимних праздников австрийцы устраивают в Вене. Именно здесь проходит одна из самых больших и старейших в Европе рождественских ярмарок и праздничный карнавальный сезон. По давней традиции, в ночь с 31 декабря на 1 января в Национальной опере играют "Летучая мышь" Штрауса. Билеты на эту оперетту считаются лучшим подарком, которому радуется как молодежь, так и люди постарше.

Приблизительные цены:

перелет в обе стороны – от €21

ночь в двухместном номере – от €30

обед в бюджетном ресторане – от €9,5

бутылка воды (0,5л) – от €0,47

проезд в общественном транспорте – от €2,18

В этой стране к празднованию Нового года относятся с особенной любовью. Мало того, что уже с начала декабря устанавливают елки и вешают гирлянды, так отмечают сразу два Рождества – католическое и православное. Поэтому зимний отпуск здесь длится две недели.

Самая красивая в это время Рига, где проходят основные события. Традиционная ярмарка разворачивается сразу на нескольких площадях и улицах, заполняя большую часть старого города.

Приблизительные цены:

перелет в обе стороны – от €58

ночь в двухместном номере – от €24

обед в бюджетном ресторане – от €8,2

бутылка воды (0,5 л) – от €0,5

проезд в общественном транспорте – от €1,4

Ранее OBOZREVATEL писал, где в Украине можно интересно провести новогодний отпуск.