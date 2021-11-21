Где провести зимние праздники в Украине: куда поехать, когда большинство стран закрыто

Большинство стран мира закрыты для туристов, а проводить дома праздничные выходные не хочется. Тогда нужно отправляться в атмосферные украинские города, где умеют отмечать Рождество. OBOZREVATEL подобрал 5 направлений для новогоднего отпуска.

Город, где сбываются мечты и оживают сказки. Во Львове до сих пор ценят давние традиции зимних праздников. Здесь еще можно увидеть вертеп, услышать пение хора и попробовать вкуснейший в Украине горячий шоколад. Атмосферу чуда поддерживает невероятное оформление улиц и домов, которые еще к Святому Николаю украшают тысячами гирлянд.

В этом году праздники в городе пройдут менее помпезно. Карантинные ограничения не позволяют проведение массовых мероприятий, поэтому власти решили сделать акцент на большом количестве камерных вариантов. Допускаться на них будут люди в масках и без симптомов вирусных заболеваний. Для участия в некоторых ивентах придется показать зелёный COVID-сертификат.

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Что делать во Львове на Новый год:

посетить большой каток на площади Рынок;

приобрести кучу игрушек и сувениров на традиционной ярмарке;

спеть песню у главной елки города;

сфотографироваться с дидухом;

посмотреть на рождественскую шопку (вертеп).

Что посмотреть во Львове зимой

Город имеет много интересных локаций, которые следует посетить в любое время года. Среди них Ратуша на центральной площади со смотровой площадкой на крыше, дворец Корнятка, Доминиканский собор, Музей-аптека, дворец Потоцких, Оперный театр и куча маленьких магазинчиков с сувенирами, шоколадом и пряниками.

Сколько стоит встретить Новый год во Львове?

Конечно, стоимость отдыха зависит от ваших пожеланий и запросов. На праздники услуги туристической сферы значительно дорожают, но всегда можно найти бюджетные варианты.

Приблизительные цены:

место в комнате на 8 человек – от 280 грн;

двухместный номер эконом-класса – от 1100 грн;

стандартный номер на двоих – от 2160 грн;

проезд в общественном транспорте – 10 грн;

проезд на такси – подача от 45 грн, стоимость 1 км от 5,7 грн;

чашка эспрессо – от 18 грн;

обед в кафе – от 120 грн.

глинтвейн – от 36 грн.

Сэкономить на питании можно, если посещать не туристические кафе, а рестораны формата бистро для местных. Они есть по всему городу. Обычно расположены во дворах, подальше от известных локаций. Также во Львове много бюджетных пиццерий и фаст-фудов.

Для отдыха с семьей или компанией на Новый год идеально подходит Яремче. Большинство гостиничных комплексов предлагает различные праздничные программы на рождественские выходные. Они включают в себя банкет, работу ведущего, выступление музыкальных групп, проведение конкурсов, дискотеки и яркие фейерверки. Пакет может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей. Однако и самостоятельно отдохнуть среди карпатской красоты – само удовольствие.

Что делать в Яремче на Новый год:

освоить лыжи или сноуборт;

спуститься на санках с горки;

"повариться" в карпатском чане с травами и маслами;

устроить вечеринку в загородном комплексе с видом на горы;

провести традиционный западноукраинский рождественский ужин.

Что посмотреть в Яремче зимой

Конечно же, основной локацией зимой являются горнолыжные трассы. Правда, здесь они ориентируются на начинающих. Для профессионалов в Яремче негде будет развернуться. Но главное преимущество города в большом количестве красивых отелей, разнообразии заведений для отдыха и невероятной природе вокруг. Кататься же на лыжах лучше уехать в Буковель, находящийся в 30 километрах отсюда.

Сколько стоит встретить Новый год в Яремче?

Цены здесь гораздо ниже, чем на популярных горнолыжных курортах. Это касается всего: от проживания до аренды оборудования и подъемов в горы.

Приблизительные цены:

место в частном доме – от 250 грн;

стандартный номер на двоих – от 1140 грн;

подъем на гору – 30 грн;

прокат лыж/сноубордов – от 200 грн;

абонемент на использование трассы – от 500 грн в день;

чашка эспрессо – от 14 грн;

обед в кафе – от 80 грн;

глинтвейн – от 38 грн.

Столица Украины занимает центральную позицию в подборке лучших мест для празднования Нового года 2022. Именно здесь проходят основные мероприятия, много интересных событий и, конечно, здесь расположена главная елка страны. Поэтому на праздники Киев превращается в центр рождественского настроения.

Что делать в Киеве на Новый год:

сфотографироваться у главной елки;

посетить один из многих праздничных концертов;

почувствовать рождественскую атмосферу на Контрактовой площади;

посетить временную резиденцию Святого Николая;

прокатиться на одном из катков под открытым небом;

погулять на рождественском Кураж Базаре;

увидеть самые красивые фейерверки на Софийской площади.

Что посмотреть в Киеве зимой

В морозные дни столица излучает некую особую красоту. Обязательно в это время следует посетить ВДНХ, где постоянно проходят какие-то интерактивы, FoodMarket с его разнообразием кафе и ресторанов, центральные площади, Крещатик и Золотые Ворота, украшенные праздничными огоньками.

Сколько стоит встретить Новый год в Киеве

В Киеве можно провести праздники очень бюджетно, ведь в городе всегда обустраивают много бесплатных или совсем недорогих локаций. Однако гостиницы, питание и проезд в городе не из дешевых.

Приблизительные цены:

место в комнате на 8 человек – от 200 грн;

двухместный номер эконом-класса – от 320 грн;

стандартный номер на двоих – от 600 грн;

проезд в общественном транспорте – от 8 грн;

проезд на такси – подача от 45 грн., стоимость 1 км от 6,5 грн;

чашка эспрессо – от 16 грн;

обед в кафе – от 145 грн;

глинтвейн – от 45 грн.

Небольшой город завораживает невероятной средневековой атмосферой, особенно сильно проявляющейся зимой. Высокая крепость, бескрайние обрывы и узкие улицы словно созданы для новогодних праздников.

Что делать в Каменец-Подольском на Новый год:

выпить бокал шампанского в кафе крепости;

прогуляться по центру города, украшенному к празднику;

попробовать местные деликатесы в ярких ресторанах;

загадать желание на старом каменном мосту;

приобщиться к народным гуляниям возле Ратуши.

Что посмотреть в Каменец-Подольском зимой

Лучше зимой пройтись по старой части города, где расположены древние религиозные сооружения, крепость с высокими башнями, обрыв, где снимали "Тараса Бульбу" и много интересных ресторанов традиционной местной кухни.

Сколько стоит встретить Новый год в Каменец-Подольском

Отдых в городе обычно обходится довольно дешево. Большинство отелей имеют недорогие номера, а цены в ресторанах вас просто поразят.

Приблизительные цены:

место в комнате на 8 человек – от 200 грн;

двухместный номер эконом-класса – от 500 грн;

стандартный номер на двоих – от 750 грн;

проезд в общественном транспорте – от 8 грн;

проезд на такси – подача от 35 грн., стоимость 1 км от 4 грн;

чашка эспрессо – от 12 грн;

обед в кафе – от 90 грн;

глинтвейн – от 32 грн.

Один из самых больших городов Украины всегда очень ответственно относится к организации праздничной новогодней программы. Гигантские елки устанавливаются на многих площадях и в парках, проводятся концерты и развлекательные программы.

Что делать в Харькове на Новый год:

посетить главный концерт города и народное гулянье у елки;

приобщиться к рождественской экскурсии;

прокатиться на лыжах на трассах "Харьковской Швейцарии";

проехаться на бесплатных аттракционах прямо на улицах города.

Что посмотреть в Харькове зимой

На праздники стоит посетить главную локацию Харькова – парк Горького, проехаться на канатной дороге, пройтись по Лопанской набережной и собственными глазами увидеть десятки исторических домов бывшей столицы.

Сколько стоит встретить Новый год в Харькове

В городе на праздники устраивают много бесплатных мероприятий, так что основные расходы пойдут на проживание и питание.

Приблизительные цены:

место в комнате на 8 человек – от 180 грн;

двухместный номер эконом-класса – от 450 грн;

стандартный номер на двоих – от 600 грн;

проезд в общественном транспорте – от 5 грн;

проезд на такси – подача от 40 грн, стоимость 1 км от 6,5 грн;

чашка эспрессо – от 14 грн;

обед в кафе – от 120 грн;

глинтвейн – от 40 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал, как провести новогодние выходные за границей.